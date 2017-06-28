В расположенном в городе Слуцке Минском областном кадетском училище сейчас горячие деньки: завершаются вступительные испытания.

Об итогах минувшего учебного года, насущных делах и перспективах развития кадетского образования корреспондент «Ваяра» побеседовал с директором училища Сергеем Метельским.

— В целом коллектив училища завершил учебный год с хорошими результатами, — рассказал Сергей Викторович. — Удалось выполнить практически все из того, что было нами намечено. Из наиболее важных событий года отмечу очередной, 6‑й по счету, выпуск кадет. Обучение прошли 47 человек. Среди лучших выпускников — Илья Волох, победитель конкурса «Ученик года Минской области — 2017», дипломант Республиканской интеллектуально-творческой олимпиады среди кадетских училищ «Патриот». С хорошими показателями завершили учебу также Дарья Якунина, Артём Балтенков, Данута Страшко, Александр Бутько, Никита Чубасов, Дмитрий Коцуба, Вячеслав Мигаленя, Александр Павлов и многие другие.

9 июня состоялось торжественное построение, вручение выпускникам аттестатов, прощание со знаменем училища. В этом году с завершением обучения ребят сердечно поздравили заместитель начальника департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь полковник А. В. Якунин, военный комиссар Минской области полковник Н. С. Кривченя, командир 30‑й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады полковник А. В. Невмержицкий, начальник управления образования Минобл­исполкома Г. Н. Казак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет» М. В. Мисько и другие. Завершилось торжество праздничным концертом.

Минувший учебный год выдался плодотворным и богатым на интересные события. В частности, на базе 30‑й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады (это шефы нашего училища) мы провели учебно-полевые сборы для кадет. Ребята жили в казарменных помещениях, что позволило им ознакомиться с армейской жизнью, распорядком дня воинской части. Программа сборов была составлена так, чтобы юноши и девушки на практических занятиях отработали огневую, тактическую, военно-медицинскую подготовку, топографию и вопросы, связанные с выполнением нормативов.

Запомнилось и посещение кадетами 174‑го учебного полигона ВВС и ПВО, где они наблюдали за подготовкой к танковому биатлону, который ежегодно проводится в рамках Армейских международных игр.

Во второй раз наши кадеты приняли участие в XV Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу», посвященном 120‑летнему юбилею Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Слет традиционно проходил в Пермском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина. Наша команда получила диплом второй степени.

— Сергей Викторович, сегодня кадеты — неотъемлемая часть жизни Слуцка и Минской области, активные участники патриотических акций, торжественных мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов…

— Безусловно, это так. У наших кадет немало достижений. В частности, ребята заняли второе место на Республиканской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского суворовского военного училища. На XII республиканской правовой олимпиаде «Фемида‑2017» среди учащихся правовых классов и кадет учреждений общего среднего образования Республики Беларусь наша команда завоевала третье место.

— Конкурс при поступлении в училище из года в год не уменьшается. Чем можно объяснить популярность кадетского образования?

— Дело в том, что кадет отличает высокий уровень самосознания и дисциплины, дух коллективизма. Обучаясь в кадетском училище, ребята получают всестороннее развитие, ведь это открытое учебное заведение, которое взаимодействует со многими учреждениями, организациями, структурами и службами.

Наша задача — ориентировать кадета профессионально, готовить его к тому, что в будущем он будет учиться в учебных заведениях системы национальной безопасности, станет офицером. Наши кадеты часто бывают на экскурсиях в подразделениях силовых структур, посещают в дни открытых дверей военные учебные заведения. Налажено сотрудничество с Военной академией, Академией МВД, Институтом пограничной службы, Университетом гражданской защиты, военными факультетами в учреждениях высшего образования.

— Сейчас в Минском областном кадетском училище проходят вступительные испытания…

— В этом году мы набираем в восьмой класс 48 человек. Желание учиться в кадетском училище изъявило около 100 кандидатов. Поскольку в нашем училище обучаются и девушки, среди них проводится отдельный конкурс: здесь конкуренция значительно выше, чем среди юношей.

Вступительные испытания продлятся до конца июня. В августе для вновь зачисленных курсантов планируем провести девятидневный профильный лагерь военно-патриотической направленности, своего рода курс молодого бойца. Это позволит новобранцам принять окончательное решение о своей будущей учебе в стенах училища. Ведь кадет отличает не только красивая форма, но в первую очередь верность призванию, высокая ответственность и самодисциплина.

Беседовал Михаил Дубравин, «Ваяр», фото предоставлено Минским областным кадетским училищем