В парадном строю – гвардейцы из Гродно

6‑я отдельная гвардейская Киевско-Берлинская Краснознаменная, орденов Ленина, Александра Суворова и Богдана Хмельницкого механизированная бригада. Одно перечисление почетных наименований и наград заставляет преклонить колена в знак уважения мужества тысяч солдат и офицеров, прославивших соединение в годы Великой Отечественной, с честью пронесших ее Боевое Знамя в послевоенные годы.

Боевая история бригады начинается в мае 1942 года. Эвакуированная за Урал военная промышленность наладила массовый выпуск боевых машин. Советские части стремительно облачаются здесь в бронированные доспехи.

Решением Ставки верховного главнокомандования на территории Рязанской, Тульской и Московской областей формируется 12‑й танковый корпус. А уже несколько месяцев спустя под Козельском он вступает в первый бой.

Оправившись от поражения под Москвой, гитлеровцы готовят новое крупномасштабное наступление на Юго-Западном направлении. Пробить железным кулаком брешь в обороне Красной Армии поручают 2‑й танковой армии. Путь немецким дивизиям преграждает 12‑й танковый корпус. Во встречном сражении на участке Козельск — Сухиничи сходятся около 1.000 танков.

— В этих боях танкисты 12‑го танкового корпуса сильно потрепали несколько дивизий немцев, которые потеряли около 20 тысяч убитыми и ранеными, более 80 танков и САУ, почти 200 орудий и 100 автомашин. Большие потери вынудили немцев перейти к обороне, — рассказал историк Леонид Карачун.

Зима 1943 года. Немецкая армия начинает пятиться назад. В линии фронта в районе Острогожска образуется выступ, грозящий немецким войскам масштабным окружением. Ставка Гитлера планирует срезать этот «карман» контрнаступлением войск группы армий «Б» и стягивает сюда дополнительные силы. Советское руководство упреждает действия противника. 27 января 1943 года войска Воронежского и Юго-Западного фронтов сходящимися ударами окружили и уничтожили 12 вражеских дивизий.

— Корпус развивает наступление в районе железнодорожной станции Кантемировка. Первой вступает в бой танковая бригада под командованием уроженца Полоцка полковника Ивана Алексеева. Прорвав оборону врага, соединение, громя немцев, прошло 70 километров по тылам противника и освободило железнодорожную станцию Россошь. В этом бою комбриг погиб. Звание Героя Советского Союза Ивану Епифановичу Алексееву присвоено посмертно. Его именем названа улица в Полоцке, — рассказал участник Великой Отечественной войны, ветеран соединения полковник в отставке Николай Киселёв.

Войска Воронежского фронта развивают успех на Юго-Западном направлении. 12‑й танковый корпус, как говорили фронтовики, не зачехляя орудий — без передышки, участвует в Харьковской операции, призванной завершить разгром основных сил группы армий «Б». Ночью 15 февраля 1943‑го танкисты стремительным броском обходят город и вклиниваются в оборону немцев с юга.

— В этих боях отличился экипаж лейтенанта Дмитрия Фаломеева. Прорвавшись в тыл противника, он уничтожил три танка, четыре орудия и несколько десятков гитлеровцев. Когда, подорвавшись на мине, танк потерял гусеницу и был обездвижен, экипаж не покинул боевую машину и продолжил вести бой в окружении до подхода своих, — сообщил руководитель музея боевой славы 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады воин-интернационалист старший прапорщик в отставке Иван Григорьев.

16 февраля советские войска выбивают немцев из Харькова.

В годы войны этот украинский город не раз переходил из рук в руки.

В марте по приказу Ставки верховного главнокомандования части Воронежского фронта занимают оборону в районе Белгорода — на южной стороне так называемого Курского выступа. 12‑му танковому корпусу предстоит участвовать в крупнейшем танковом сражении Второй мировой.

Гитлеровцы формируют на этом участке мощную ударную группировку. Она вобрала в себя 30 процентов моторизированных и 70 процентов танковых дивизий, действующих на советско-германском фронте. Особую ставку немецкие генералы делают на массированное применение новейших тяжелых танков «Тигр».

12 июля советские войска переходят в наступление. Танковый корпус действует на правом крыле Воронежского фронта. Мощным ударом боевые машины с десантом на броне взламывают инженерные заграждения фашистов. Счет подбитым «тиграм» открывает экипаж старшего сержанта Ивана Трубина, который за этот бой получил звание Героя Советского Союза.

В боях на Орловско-Курской дуге корпус уничтожил около 1,5 тысячи солдат и офицеров, более 70 танков и бронетранспортеров противника. За образцовое выполнение заданий командования 26 июля 1943 года объединение преобразовано в 6‑й гвардейский танковый корпус. Гвардейское Боевое Знамя комкору генералу Зиньковичу вручил командующий 3‑й танковой армией, а впоследствии — маршал бронетанковых войск Павел Рыбалко.

Вместе со знаменем гвардейцы получают новую технику. Один танк Т‑34 для лучшей части был построен на добровольные взносы рабочих города Кирова.

«Наш Т‑70 в последних боях здорово потрепали. Теперь, брат, воюю на Т‑34. Особом. На броне написано: «Танкистам-гвардейцам от рабочих Кирова». Дадим теперь немцем прикурить!»

Из письма гвардии рядового Ивана Игнатова

Под гвардейским знаменем танкисты освобождают Ромны, Прилуки, Переяслав. Стремительно выходят к Днепру. Здесь комкор Зинькович получает приказ на подготовку войск к Киевской операции. Задача 6‑го гвардейского танкового корпуса вклиниться в оборону немцев на стыке групп армий «Центр» и «Юг» и захватить на правом берегу Днепра стратегический плацдарм.

Утром 6 ноября столица Украины освобождена. В этот же день за мужество и высокую выучку приказом верховного главнокомандующего 6‑му гвардейскому танковому корпусу присвоено почетное наименование «Киевский».

Гвардейцы продолжают преследовать отступающего противника вдоль реки Ирпень и не дают ему окопаться на подступах к Фастову. Бригады входят в город с двух сторон, раскалывают и уничтожают немецкую группировку.

За проявленные мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР 6‑й гвардейский танковый корпус награжден орденом Красного Знамени.

Объединение ведет бои по освобождению Правобережной Украины. Гвардейцы на острие главного удара одной из крупнейших фронтовых операций — Проскуровско-Черновицкой. Задача корпуса — пробить сильно укрепленную оборону немцев и освободить Каменец-Подольский. На этом участке действует переброшенный из Франции танковый корпус СС.

— «Тигры» в обороне считались практически неуязвимыми. Из капонира была видна только сильно укрепленная башня, выдерживавшая прямые попадания даже с близкого расстояния, — рассказал историк Леонид Карачун. — Уязвимые места — боковая броня корпуса — были защищены бруствером. Кроме того, совершив несколько выстрелов, «тигры» меняли позицию. И все же гвардейцы 6‑го корпуса пробивают брешь в обороне противника и выполняют поставленную задачу.

За освобождение важного железнодорожного узла на знамени гвардейского корпуса появился орден Богдана Хмельницкого ІІ степени.

С боями продвигаясь на Запад, танкисты освобождают Броды, Яворов, штурмом овладевают городом-крепостью Перемышль — последним оплотом гитлеровцев на территории СССР. За блестяще проведенную операцию 10 августа 1944 года корпус награжден орденом Суворова II степени.

Выбив немцев за государственную границу СССР, войска орудия не зачехлили. Впереди было освобождение оккупированной Европы.

«Бьем немцев в Польше. Жители освобожденного Жешува усыпали наш танк цветами. Одна старушка принесла несколько запеченных картофелин. Она плакала и рассказывала об ужасах оккупации. Я не знаю польский, но понял ее без слов».

Из письма гвардии рядового Петра Хлебникова

Чем дальше на Запад смещается линия фронта, тем ожесточеннее сопротивление гитлеровцев. Наиболее тяжелые потери советские войска несут во время переправ. Первыми в буквальном смысле в огненную реку входят наиболее подготовленные — гвардейские части.

В конце 1944-го гвардейцы получают Т‑34 с усиленной броневой защитой и мощной 85‑мм пушкой. На этих машинах гвардия врывается на территорию фашистской Германии. В первом же сражении танкисты в прах разбивают элитные немецкие части танковой дивизии «Охрана Фюрера». Об этом поражении немецкие генералы доложить Гитлеру не решились!..

Гвардейцы сами громко заявили о себе. Они взяли курс на Берлин.

Каждый квартал, каждый дом Берлина превращен гитлеровцами в неприступную крепость. Особенно мощные оборонительные сооружения — на перекрестках улиц. По расчетам немецких инженеров, они непреодолимы для танков. Боевая машина, зажатая в таком «тупике» становится легкой мишенью для пушек и ручных гранатометов «панцерфауст».

— Гвардейцы находят неожиданный для противника выход. Тяжелые танки ИС‑2 на полном ходу разворачивали башню и корпусом пробивали бреши в домах, выходили в тыл немецких укреплений. За участие в штурме Берлина 6‑й гвардейский танковый корпус награжден высшей государственной наградой того времени — орденом Ленина. А 6 июня 1945-го ему было присвоено почетное наименование «Берлинский» — рассказал историк Леонид Карачун.

В послевоенные годы корпус был преобразован в танковую дивизию и дислоцировался на территории Восточной Германии. Соединение активно занимается боевой подготовкой, отличается на крупномасштабных учениях стран Варшавского договора. В числе первых осваивает новые образцы техники. В частности, танк Т‑72, который во времена холодной войны практически по всем параметрам превосходил аналогичные образцы армий НАТО.

Новое место прописки соединение получает в 1980 году. Из Группы советских войск в Германии дивизию передислоцируют в Краснознаменный Белорусский военный округ — город Гродно.

Очередную страницу в истории соединения открыл 1992 год. Оптимизация численности войск суверенной Беларуси в первую очередь коснулась бронетанковых войск. 1 августа 1992 года 6‑я гвардейская танковая дивизия переформирована в 6‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду с сохранением ее почетных наименований и боевых орденов.

— Героическую историю соединения и его богатейшие боевые традиции свято хранит и приумножает нынешнее поколение гвардейцев. В период становления и развития Вооруженных Сил Беларуси в историю нашего соединения внесли свой неоценимый вклад такие военачальники, как генерал-лейтенант в отставке Александр Павловский, генерал-майор в отставке Александр Никитин, генерал-майоры Олег Белоконев, Виктор Хренин, под умелым командованием которых бригада интенсивно занималась ратной учебой, качественно развивалась и приняла современный облик, — рассказал командир бригады гвардии полковник Вадим Суров. — Являясь одним из флагманов Сухопутных войск Республики Беларусь, бригада с честью приняла участие во многих крупномасштабных учениях: «Неман‑2001», «Березина-2002», «Чистое небо — 2003», «Щит Отечества — 2004», «Осень‑2008», «Щит Союза — 2006», КОУ 2005 и 2007 годов, «Запад‑2009, «Запад‑2013», «Щит Союза — 2015», продемонстрировав образцовую полевую выучку, воинское мастерство и высочайший моральный дух. Недавно соединение уверенно справилось с непростыми задачами в ходе комплексной проверки боеготовности войск и командно-штабного учения и с высоким качеством завершило первое учебное полугодие 2016/2017 учебного года.

Еще одна важная государственная задача — участие в военном параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

— В военном параде в столице нашей республики примут участие лучшие военнослужащие бригады, которые продемонстрировали высокие результаты в службе и отличную воинскую дисциплину, — подчеркнул гвардии полковник Вадим Суров. — Без малого две сотни гвардейцев пройдут торжественным маршем в составе «коробки» нашего соединения под сенью прославленного Боевого Знамени бригады. Сразу после парада гвардейцы без раскачки начнут интенсивную подготовку к совместному белорусско-российскому учению «Запад‑2017».

На вооружении бригады — современная боевая техника, новейшие средства разведки, связи и автоматизированные системы управления. Гвардейцы одними из первых осваивают новые тактические приемы. И все же главное оружие бригады, как и в далеком 1942 году, — боевой дух и монолитность гвардейского соединения!

Юрий Андреев