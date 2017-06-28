Вниманию автомобилистов!

В связи с тренировкой к параду в честь Дня Независимости, как сообщает Гос­автоинспекция Центрального района города Минска, 28 июня с 00.00 до окончания тренировки будет запрещена парковка автотранспорта на некоторых участках проспектов и улиц Минска. Парковку, в частности, запретят:

на проспекте Машерова от проспекта Независимости до улицы Тимирязева (включая придорожные парковки),

на улице Гвардейской от проспекта Машерова до проспекта Победителей,

на улице Игнатенко от улицы Грибоедова до проспекта Победителей,

на улице Грибоедова от проспекта Машерова до улицы Игнатенко,

на улице Тарханова от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова,

на парковке у дома № 41 на проспекте Победителей (рядом с химчисткой «Сияние»).

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки и настоятельно просит водителей в случае вынужденной остановки в указанных местах оставлять под лобовым стеклом телефон для связи. ГАИ предупреждает, что будет работать эвакуатор.

Соб. инф.