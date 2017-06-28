«Врачеватели» Яков

В конце весны 2015 года на аэродроме в/ч 19764 состоялись первые полеты учебно-боевых самолетов Як‑130, поставленных российской авиастроительной отраслью в ВВС и вой­ска ПВО Республики Беларусь. Наши военные летчики успешно освоили данный тип крылатых машин. Параллельно навыками обслуживания и ремонта новой авиационной техники на земле усердно овладевали специалисты техническо-эксплуатационной части (авиационной) (авиаТЭЧ) батальона технического обеспечения.

Под крышей просторного ангара авиаТЭЧ разместились раскрашенные в национальные белорусские цвета два самолета: учебно-тренировочный Л‑39 и новый учебно-боевой Як‑130, с ними работают специалисты инженерно-авиационной службы. За время, прошедшее с момента прибытия первых самолетов на аэродром постоянного базирования, белорусский инженерно-технический состав научился самостоятельно выполнять необходимые регламентные работы и мелкий ремонт агрегатов этих изящных легкокрылых машин. А на первых порах их обслуживание наши техники осуществляли под контролем представителей завода-изготовителя. Специалисты из России и сегодня работают в в/ч 19764.

В конце ноября минувшего года в Беларусь прибыла вторая партия учебно-боевых самолетов, на которые действуют гарантийные обязательства российской стороны.

— Процесс освоения новых машин оказался достаточно трудоемким и длительным, — подчеркнул заместитель командира батальона технического обеспечения — начальник ТЭЧ (авиационной) гвардии майор Александр Лагойкин. — В принципе он продолжается и по сегодняшний день. В сравнении с Су‑25 и Л‑39, которые мы эксплуатируем продолжительное время, самолет принципиально новый, на нем установлена электрическая система управления. Под обшивкой Яка — только провода и гидравлика. Отсутствуют привычные тяги. В кабине вместо циферблатов аналоговых приборов — ЖК-индикаторы. Новшеств — хоть отбавляй.

Перед тем как самолеты прибыли в воинскую часть, была отобрана группа специалистов, которые прошли обу­чение в подмосковном городе Жуковском. Перед возвращением в Беларусь они сдали соответствующие зачеты и были допущены к эксплуатации Як‑130. Эти офицеры составили тот костяк технарей, на котором в первые месяцы держалось обслуживание новых машин. Они же обучали других специалистов уже в воинской части. Так, обслуживанием самолетов российского производства овладел весь инженерно-технический состав авиаТЭЧ в/ч 19764.

Не могу не сказать теплые слова в адрес таких офицеров, как гвардии майор Евгений Гирявец, гвардии капитаны Андрей Гурин, Геннадий Кулеш, Дмитрий Саук и гвардии старший лейтенант Михаил Соколов. Добавлю, что самая большая нагрузка легла на плечи техников группы регламента и ремонта авиационного оборудования, которую возглавляет гвардии капитан Евгений Якимчук.

По словам Александра Ивановича, регламентированное обслуживание Як‑130 проводится ежегодно. В ходе данных работ все самолетные системы тщательно проверяются как на работоспособность, так и на герметичность. Весомую помощь в выполнении этих работ белорусским техникам оказали российские специалисты. Впрочем, сегодня белорусы чувствуют себя вполне уверенно и за советом к россиянам обращаются очень редко. Между специалистами, представляющими дружественные государства, сложились теплые, товарищеские отношения, что способствует успешной эксплуатации новых учебно-боевых самолетов.

— Хочу отметить, что наша молодежь быстрее адаптировалась к эксплуатации сложной авиатехники, да и обучение им легче давалось, — дополнил свой рассказ гвардии майор Александр Лагойкин. — Они, можно сказать, подтянули за собой ветеранов нашей технической службы. Компьютеризация авиационной техники развивается стремительными темпами, а для молодежи компьютер на сегодня — едва ли не образ жизни. Тем не менее с устройством Яка сегодня близко познакомились все специалисты авиаТЭЧ, и всю работу по обслуживанию данной машины они выполняют на достойном качественном уровне…

Возле стоящего в ангаре Як‑130 знакомимся с начальником группы регламента и ремонта (комплексной системы управления) гвардии старшим лейтенантом Михаилом Соколовым. В составе группы белорусских специалистов он в течение двух месяцев проходил обучение в Российской Федерации, где изучал устройство новой учебно-боевой машины. Практическую подготовку Михаилу и его товарищам пришлось проходить уже в своей воинской части под руководством россиян.

— Самолет полностью компьютеризирован, вся информация доступна летчику в цифровом виде, — отметил начальник группы. — Новую технику я осваивал с огромным интересом. Регламентные работы на подобном типе машин особой сложности не представляют. Поначалу находиться в кабине Яка было несколько непривычно: отсутствуют приборы высокоскоростных параметров, вся информация отражается на цветных индикаторах.

Мои коллеги из авиаТЭЧ, хорошо освоили машину. Теперь они могут самостоятельно выполнять регламентные работы в полном объеме. А к помощи россиян приходилось прибегать лишь в том случае, если тот или иной вид работ выполнялся впервые. К примеру, Як — самолет очень компактный, на нем мало технологических лючков, и, чтобы получить доступ к какому-нибудь из элементов оборудования, надо знать последовательность снятия расположенных перед данным элементом блоков. Сейчас подобные сложности позади. Думаю, что с обслуживанием самолетов и в дальнейшем у нас проблем не возникнет. Личный состав авиаТЭЧ знает свое дело и умело применяет полученные знания на практике.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора