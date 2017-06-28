Знакомство с армией

Недавно на базе 120‑й зенитной ракетной бригады прошел однодневный учебно-полевой сбор со студентами Барановичского экономико-юридического колледжа.

Мероприятие было спланировано таким образом, чтобы участники сбора получили как можно больше информации о воинской части и ее боевом пути, а также ознакомились с вооружением и военной техникой, окунулись в романтику армейской жизни.

В ходе экскурсии ребята посетили расположение зенитного ракетного дивизиона. Там им продемонстрировали быт и условия жизни военнослужащих. А в завершение подростков ожидало самое интересное — знакомство с техникой, зенитными ракетными комплексами «Бук» и «Тор».

Подобные мероприятия вызывают у молодых людей интерес к военной службе и, несомненно, идут им на пользу.

Учащиеся колледжа не постеснялись поделиться своими впечатлениями.

— На подобном сборе я впервые, — признался студент Илья Кунцевич. — Было интересно увидеть вживую военную технику. Увидев строй бойцов, был впечатлен их армейской выправкой и дисциплинированностью. Армия и военная служба меня заинтересовали.

Лейтенант Юрий Прокорым, фото автора