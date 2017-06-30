Информация о проведении 12 июля 2017 года в 11.00 повторного аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

Лот № 2

Недвижимое имущество Капитальные строения (инв. № 622/С-42839, 622/С-45731)

Местонахождение

недвижимого имущества Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/80

Начальная цена недвижимого

имущества, рублей 6.365,55

Сведения о недвижимом имуществе Капитальное строение (инв. № 622/С-42839) – одноэтажное здание чайной с двумя теневыми навесами, общая площадь – 221,3 кв. м, 1957 года постройки, фундамент – бетон, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежности: кабельная линия 0,4 кВ, площадка, выпуск канализации, водопровод (ввод). Капитальное строение (инв. № 622/С-45731) – сооружение (тепловая сеть к зданию чайной, инвентарный номер 1/80/ТС) протяженностью 95,3 м, 1954 года ввода в эксплуатацию.

Информация о земельном участке Площадь – 0,1107 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (чайная, инвентарный номер 622/С-42839). Введены ограничения в использовании частей земельного участка: площадью 0,0040 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1.000 В, площадью 0,0161 га – в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадью 0,0318 га – в охранных зонах сетей и сооружений канализации. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 328,78 руб. (с НДС 20 %).

Размер задатка, текущий

(расчетный) счет для внесения

суммы задатка Задаток в размере 1.200 руб. перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество»: с даты публикации данного извещения по 3 июля 2017 г. –

№ 3642900000841, код банка 795, с 4 июля 2017 г. – № BY60AKBB36429000008410000000, БИК банка AKBBBY2X. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.

Лот № 3

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 622/С-42883)

Местонахождение недвижимого

имущества Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10Б/22

Начальная цена недвижимого

имущества, рублей 10.233,93

Сведения о недвижимом

имуществе Одноэтажное здание склада ОМТО, общая площадь – 663,8 кв.м, 1954 года постройки, фундамент – бетон, стены кирпичные, перегородки – кирпичные, деревянные, перекрытия деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежность: кабельная линия 0,4 кВ.

Информация о земельном участке Площадь 0,1262 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (склад ОМТО, инвентарный номер 622/С-42883). Введены ограничения в использовании части земельного участка площадью 0,0013 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1.000 В. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 328,78 руб. (с НДС 20 %).

Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 2.000 руб. перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество»: с даты публикации данного извещения по 3 июля 2017 г. – № 3642900000841, код банка 795, с 4 июля 2017 г. –

№ BY60AKBB36429000008410000000, БИК банка AKBBBY2X. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.

Лот № 4

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 622/С-42884)

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/26

Начальная цена недвижимого

имущества, рублей 8.744,76

Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание склада ОМТО, общая площадь – 512,0 кв. м, 1954 года постройки, фундамент – бетон, стены – кирпичные и перегородки кирпичные, перекрытия – деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежность: кабельная линия 0,4 кВ.

Информация о земельном участке Площадь 0,1025 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (склад ОМТО, инвентарный номер 622/С-42884). Введены ограничения в использовании части земельного участка площадью 0,0019 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1.000 В. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 328,78 руб. (с НДС 20 %).

Размер задатка, текущий

(расчетный) счет для внесения

суммы задатка Задаток в размере 1.700 руб. перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество»: с даты публикации данного извещения по 3 июля 2017 г. –

№ 3642900000841, код банка 795, с 4 июля 2017 г. – № BY60AKBB36429000008410000000, БИК банка AKBBBY2X. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.

Лот № 5

Недвижимое имущество Капитальные строения (инв. № 622/С-44110, 622/С-45730)

Местонахождение недвижимого

имущества Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10б/242

Начальная цена недвижимого

имущества, рублей 1.096,89

Сведения о недвижимом имуществе Капитальное строение (инв. № 622/С-44110) – одноэтажное здание бытовки общей площадью 34,3 кв. м, 1987 года постройки, фундамент – бетон, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежность: кабельная линия 0,4 кВ. Капитальное строение (инв. № 622/С-45730) – сооружение (тепловая сеть к зданию бытовки, инвентарный номер 1/242/ТС) протяженностью 9,4 м, 1987 года ввода в эксплуатацию.

Информация о земельном участке Площадь 0,0466 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (бытовка, инвентарный номер 622/С-44110). Введены ограничения в использовании частей земельного участка: площадью 0,0003 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1.000 В, площадью 0,0009 га – в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 317,09 руб. (с НДС 20 %).

Размер задатка, текущий

(расчетный) счет для внесения

суммы задатка Задаток в размере 210 руб. перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, УНП 100128686, получатель платежа – фонд «Минскоблгосимущество»: с даты публикации данного извещения по 3 июля 2017 г. –

№ 3642900000841, код банка 795, с 4 июля 2017 г. – № BY60AKBB36429000008410000000, БИК банка AKBBBY2X. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе.

Лот № 6

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 622/С-44111)

Местонахождение недвижимого

имущества Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Победы, 10Б/19

Начальная цена недвижимого

имущества, рублей 5.442,89

Сведения о недвижимом

имуществе Одноэтажное здание технического отдела с теневым навесом, общая площадь – 228,5 кв.м, 1954 года постройки, фундамент – бутобетон, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, крыша – лист асбестоцементный. Принадлежности: площадка, выпуск канализации, водопроводный ввод, кабельная линия 0,4 кВ.

Информация о земельном участке Площадь 0,0845 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания капитального строения (технический отдел, инвентарный номер 622/С-44111). Введены ограничения в использовании частей земельного участка: площадью 0,0065 га в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1.000 В, площадью 0,0094 га – в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадью 0,0020 га – в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадью 0,0370 га – в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадью 0,0370 га – в охранных зонах сетей и сооружений канализации. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих земельных участков, составляют 764,72 руб. (с НДС 20 %).