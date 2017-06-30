Извещение об открытом аукционе по продаже объектов государственной собственности

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, последний день приема документов — 25.07.2017 до 16.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, каб. № 302. Заключительная регистрация участников — 27.07.2017 с 14.00 до 15.00.
К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.
Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903001402 (после 01.07.2017 р/с BY30AKBB36429030014022000000) в ф‑ле № 200 Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801635 (после 01.07.2017 БИК AKBBBY21200), получатель — фонд «Витебскоблимущество», УНП 300002495.
|№
лота
|Наименование предмета аукциона
|Характеристика предмета аукциона
|Начальная цена
предмета аукциона
|Сумма задатка
|1
|Неиспользуемое здание, расположенное по адресу: Витебская область, Глубокский район, Прозорокский с/с, аг. Прозороки, ул. Аптечная, д. 2б
|Характеристика недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 220/С-16680 (здание специализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг – здание аптеки) с двумя холодными пристройками, сараем, уборной, забором, дорожной – одноэтажное сборно-щитовое, облицованное кирпичом, общей площадью 57,1 кв. м, фундамент – бутобетонный, перекрытие – дощатое обш. пласт., крыша асбестоцементные листы, 1974 г. постройки.
Земельный участок: с кадастровым номером 221585411601000157 для обслуживания аптеки № 100, площадью 0,0598 га, сроком аренды на 40 лет (земельный участок для размещения объектов здравоохранения и предоставления социальных услуг). Использовать как земельный участок с капитальным строением (жилое, административно-хозяйственное, объект культуры, здравоохранения, торговли, коммунального хозяйства, бытового обслуживания).
|6.783,75
|1.356,00
|2
|Неиспользуемые здания, элементы благоустройства, многолетние насаждения, расположенные по адресу: Витебская область, Полоцкий район, г.п. Ветрино, ул. Ленина
|Характеристика недвижимости:
– капитальное строение с инвентарным номером 250/С-26375 (здание специализированное розничной торговли – аптека) с подвалом, пристройкой, уборной, забором, воротами, мощением – одноэтажное кирпичное, общей площадью 256 кв. м, фундамент – бутобетонный, кирпичный, перекрытие – деревянное, крыша – асбестоцементный волнистый лист, 1962 г. постройки, по адресу: Полоцкий район, г.п. Ветрино, ул. Ленина, д. 26а;
– капитальное строение с инвентарным номером 250/С-28570 (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ – здание склада) – одноэтажное кирпичное, общей площадью 37,7 кв. м, фундамент – бутобетонный, перекрытие – деревянное, крыша – асбестоцементный волнистый лист, 1962 г. постройки, по адресу: Полоцкий район, г.п. Ветрино, ул. Ленина, д. 26а/1;
– многолетние насаждения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 223855300001000013, отчуждаются на безвозмездной основе.
Земельный участок: с кадастровым номером 223855300001000013 для использования под аптеку, площадью 0,1335 га, сроком аренды на 50 лет (код 1 16 03 – для размещения объектов розничной торговли). Возможное использование для размещения объектов: розничной торговли, финансового назначения, культурно-просветительского и зрелищного назначения, административного назначения, общественного питания, бытового обслуживания населения, здравоохранения и предоставления социальных услуг.
|49.200,84
|9.840,00
|3
|Неиспользуемое здание, расположенное по адресу: Витебская область, Лепельский район, Горский с/с, д. Заслоново, 10а
|Характеристика недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 230/С-11346 (здание специализированное коммунального хозяйства – котельная) с подвалом, тремя дымовыми трубами – одноэтажное кирпичное, общей площадью 760,4 кв. м, фундамент – ж/б блоки, перекрытие – ж/б плита ребристая, крыша – рулонные кровельные материалы, 1979 г. постройки.
Земельный участок: с кадастровым номером 222700000001000618 для содержания и обслуживания здания котельной (инв. № 2/519), площадью 0,4004 га, сроком аренды на 50 лет (земельный участок для размещения объектов коммунального хозяйства 1 16 17). Ограничение в использовании земельного участка в связи с его нахождением в водоохранной зоне вне прибережной полосы реки Улла. Возможное использование для размещения административно-производственного объекта.
|203.241,39
|40.648,00
|НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ недвижимого имущества ПОНИЖЕНА НА 20%
|4
|Неиспользуемое имущество, расположенное по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, Гомельский с/с, в 1,5 км к юго-западу от д. Емельяники
|Характеристика недвижимости:
– капитальное строение с инвентарным номером 250/С-27733 (здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей – здание санатория-профилактория на 50 мест на базе отдыха на озере Суя) с двумя пристройками и дворовым покрытием – трехэтажное кирпичное, общей площадью 1.962,2 кв. м, фундамент – бетонный, перекрытия – железобетонные плиты, крыша – метеллочерепица, 1965 г. постройки, по адресу: Витебская область, Полоцкий район, Гомельский сельсовет, 1а, в 1,5 км к юго-западу от д. Емельяники;
– капитальное строение с инвентарным номером 250/С-42207 (здание специализированное водохозяйственного назначения – наружные сети ВиК) с участком сети хозфекальной канализации, участком сети водопровода, протяженность – 90,1 м, способ прокладки – подземный, по адресу: Витебская область, Полоцкий район, Гомельский сельсовет, 1а, в 1,5 км к юго-западу от д. Емельяники, наружные сети ВиК;
– наружные кабельные сети по адресу: Витебская область, Полоцкий район, Гомельский сельсовет, 1а, в 1,5 км к юго-западу от д. Емельяники;
– движимое имущество: пожарно-охранная сигнализация, устройство для разогрева парафина и озокерита, гидромассажная ванна VOD-56 (для лечения), комплект для КВЧ-терапии, весы настольные SW-5 (взвешив. продуктов), пульт управления (для лечения), три шкафа М336 (для хранения лекарств), три шкафа М274-02 (для хранения лекарств).
Земельный участок с кадастровым номером 223882300001000100 для обслуживания здания санатория-профилактория на 50 мест, площадью 0,2870 га (земельный участок оздоровительного назначения – код 1 18 00), сроком аренды на 50 лет. Ограничения в использовании земельного участка в связи с его расположением: в водоохранной зоне водных объектов (озеро Туровля); в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения; в охранной зоне линий связи и радиофикации. Возможное использование для размещения объектов: оздоровительного назначения (санаториев, бальнео- и грязелечебниц, санаториев-профилакториев, детских оздоровительных лагерей, оздоровительных комплексов, центров); рекреационного назначения (домов отдыха, пансионатов, баз отдыха, туристических баз и лагерей, иных объектов, предназначенных для массового отдыха и туризма).
|878.625,02
|175.725,00