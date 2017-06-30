Извещение об открытом аукционе по продаже объектов государственной собственности

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, последний день приема документов — 25.07.2017 до 16.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, каб. № 302. Заключительная регистрация участников — 27.07.2017 с 14.00 до 15.00.

К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903001402 (после 01.07.2017 р/с BY30AKBB36429030014022000000) в ф‑ле № 200 Витебское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801635 (после 01.07.2017 БИК AKBBBY21200), получатель — фонд «Витебскоблимущество», УНП 300002495.