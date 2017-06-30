Комплексную тактическую задачу в полевых условиях успешно отработал зенитный ракетный дивизион в/ч 30151, которым командует подполковник Денис Кириллов.

Обнаружить расположение зенитного ракетного дивизиона среди густого леса непросто. Все боевые и специальные машины подразделения упрятаны в глубокие капониры и тщательно замаскированы. Помимо штатных маскировочных сетей, применяются и подручные средства. Военнослужащие так плотно обложили технику ветками, что разглядеть ее можно только с самого близкого расстояния. Упрятаны от постороннего взгляда и прицепные кунги, в которых размещаются военнослужащие. Палатка среди леса всего одна, в ней оборудована столовая.

— Обратите внимание: подразделение практически в полном составе, что называется, находится «на колесах», — подчеркнул командир воинской части полковник Михаил Матросов. — Данное новшество мы апробировали еще в прошлом году и теперь используем во время каждого полевого выхода.

Вместо того чтобы тратить время на установку и обустройство палаточного городка, доставляем в полевой лагерь из пункта постоянной дислокации буксируемые кунги. Загнали, допустим, вагончики в капониры или лощину, отцепили, замаскировали — и вот готово временное жилье для всего личного состава. То же самое при свертывании лагеря: подогнали грузовики, подцепили кунги — и отправились в пункт постоянной дислокации. Смена позиции происходит за считаные минуты. А ведь в реальной боевой обстановке каждая сэкономленная минута — на вес золота! Так что данный эксперимент полностью себя оправдал.

Действиям личного состава дивизиона в ходе отработки комплексной тактической задачи Михаил Анатольевич дал высокую оценку. По мнению командира, это подразделение по праву считается одним из лучших в воинской части. И в этот раз военнослужащие действовали слаженно и уверенно: успешно совершили 200‑километровый марш из пункта постоянной дислокации, оперативно оборудовали полевой лагерь и замаскировали технику, организовали серию мероприятий по боевой подготовке (инженерной, специальной, тактической). Не забыли и о регулярном информировании личного состава подразделения. Впереди — апогей мероприятия: на глазах офицеров вида Во­оруженных Сил, участвующих в тактическом сборе командиров батальонов (дивизионов), зенитному ракетному дивизиону подполковника Дениса Кириллова предстоит совершить короткий марш и продемонстрировать разворачивание в боевой порядок на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО.

— Все происходило по четкому графику, расписанному поминутно, — дополнил рассказ командира воинской части командир зенитного ракетного дивизиона. — Технику упрятали в капониры и замаскировали всего за 15 минут, выставили охранение, назначили внутренний наряд, наладили связь, быстро оборудовали столовую, выдали личному составу спальные мешки и термоизоляционные коврики. Полное обустройство полевого лагеря заняло не более часа. А через полтора часа военнослужащих уже ждал горячий обед.

В последующем личный состав приступил к выполнению ряда мероприятий боевой подготовки. Тренировались, в частности, переводить технику из походного положения в боевое, и наоборот. Водители совершенствовали навыки в маршевой подготовке: практиковали вождение в темное время суток. Учились с ходу преодолевать зараженные участки местности, проводить химобработку техники и санитарную обработку личного состава. В рамках занятий по тактической подготовке совершенствовали навыки в быстрой смене позиций. Слаженность действий личного состава отрабатывалась в составе дивизиона.

Особое внимание в рамках тактического учения, по словам подполковника Дениса Кириллова, уделялось инженерной подготовке: оборудованию позиций и маскировке. Широко применялись так называемые подручные средства. Действительно, ветки покрывали боевые машины так густо, что, казалось, перед тобой не позиция зенитного ракетного подразделения, а стена непролазного леса. И это понятно: в реальных условиях беспилотники и диверсионно-разведывательные группы противника дремать не станут, а будут вести активный поиск позиции такого мощного оружия, как зенитный ракетный комплекс С‑300.

Впрочем противнику личный состав дивизиона готов дать жесткий отпор. Помимо боевого охранения, в его составе сформировано нештатное подразделение, на вооружении которого спаренные зенитные установки ЗУ‑23-2. Эта система хорошо зарекомендовала себя в плане поражения не только низколетящих воздушных целей, но и легкобронированной наземной техники, а также пехоты противника.

В в/ч 30151 23‑мм зенитки устанавливают в кузовах большегрузных МАЗов, что придает пушкам высокую мобильность и позволяет осуществлять огневое прикрытие дивизиона не только в поле, но и на марше. В рамках этого полевого выхода личный состав подразделения, вооруженного ЗУ‑23-2, получил возможность попрактиковаться в стрельбе из малокалиберных скорострельных пушек.

— Считаю, что личный состав дивизиона со всеми поставленными задачами в период проведения полевых занятий успешно справился, — подчеркнул Денис Сергеевич. — Военнослужащие получили дополнительные навыки в различных видах боевой подготовки. Уверен, что и во время проведения завтрашнего инструкторско-методического занятия, когда нам придется совершить маневр в новый позиционный район и продемонстрировать разворачивание дивизиона в боевой порядок, военнослужащие подразделения, как говорится, в грязь лицом не ударят.

P. S. Как показал заключительный день тактического сбора с командирами батальонов (дивизионов) ВВС и войск ПВО, зенитный ракетный дивизион под командованием подполковника Дениса Кириллова успешно выполнил поставленную задачу, показав при этом высокие результаты в боевой подготовке. Завершив плановый полевой выход, подразделение возвратилось в пункт постоянной дислокации.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова