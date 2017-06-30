Обновленная Республиканская доска Почета открылась на площади Государственного флага в Минске в канун Дня Независимости.

По итогам работы за 2016 год определены 68 победителей, которые занесены на обновленную Республиканскую доску Почета. Как отметил руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин, занесение на Республиканскую доску Почета — это не только общественное признание высоких результатов работы регионов и трудовых коллективов, но и сочетание моральных и материальных стимулов. Республиканская доска Почета — это заслуженная оценка труда коллективов за их усилия, принятые для наращивания экономического потенциала. Традиция ежегодного занесения предприятий и регионов на Республиканскую доску Почета существует с 1999 года.

Итоги республиканского соревнования за 2016 год впервые проведены по новым правилам: изменились названия и количество номинаций, обязательные условия для занесения на Республиканскую доску Почета. Лучшие по итогам прошлого года определены Указом № 222 «О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2016 год».

БЕЛТА