Перезахоронены с воинскими почестями

Никто не забыт, ничто не забыто… Эти слова вновь прозвучали в канун Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в ходе митинга-реквиема, открывшего траурную церемонию перезахоронения останков советских воинов. 21 июня в братскую могилу на улице Ольги Соломовой в Гродно с воинскими почестями были перезахоронены останки 993 красноармейцев, погибших в шталаге № 324 в 1941–1942 годах.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители местных органов власти и общественности, командования войск ЗОК, военных комиссариатов области, города и района, личный состав 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады и курсанты военного факультета в ГрГУ, учащаяся молодежь. Митинг открыла заместитель председателя Гродненского городского исполнительного комитета Зоя Кулеша. Затем слово взял командир специализированной поисковой роты 52‑го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь майор Павел Галецкий.

— На территории микрорайона Фолюш поисковые работы проводились в течение пяти лет, — сообщил Павел Анатольевич. — Личный состав поискового подразделения ежегодно эксгумировал более тысячи останков военнослужащих РККА. Работа была не из простых, ведь территория лагеря составляла 50 гектаров, а неучтенные захоронения носили массовый характер. Кропотливый труд личного состава и помощь местных органов власти дали значительный результат…

К слову, только в минувшем году в ходе поисковых работ на территории военного городка Фолюш, в пункте постоянной дислокации 6 омбр, были эксгумированы останки 1.373 военнослужащих, обнаружены 59 медальонов и пять жетонов военнопленных, по которым удалось установить 279 имен погибших воинов. Всего по результатам многолетней работы поисковиков установлены фамилии 1.007 защитников Отечества, погибших в шталаге № 324 от голода, холода, болезней и зверств фашистских палачей.

Останки многих тысяч военнослужащих были захоронены с надлежащими почестями, а их родные узнали о судьбах своих отцов, дедов и прадедов, получили возможность посетить место их упокоения и почтить память павших.

На траурную церемонию из украинского города Харькова приехала Татьяна Ярошенко, дочь одного из погибших в шталаге военнопленных, чьи останки были найдены в ходе поисковых работ: красноармейца Ивана Фёдоровича Шаповалова. Татьяну Ивановну сопровождали внуки павшего воина — Игорь, Владимир и Валентина.

— Мне было всего пять лет, когда началась война, но я запомнила, как провожали на фронт отца, — рассказала Татьяна Ивановна. — До железнодорожной станции он нес меня на руках. Там стоял такой женский плач, что я не забуду этого никогда.

Однажды мы получили сообщение, что отец пропал без вести. Я верила, что он жив, что он вернется, и долгие годы жила в надежде встретиться с отцом. Когда мне сообщили, что найдены его останки, в наш дом пришло утешение.

— Низкий поклон вам! — горячо поблагодарила Татьяна Ярошенко представителей органов власти и военнослужащих за проделанную работу по увековечению павших защитников Отечества и возвращенные из забвения сведения о судьбе ее отца.

Начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Гродненской области полковник Валерий Бутько передал Татьяне Ярошенко бесценные реликвии: солдатский медальон с вкладышем, принадлежавший красноармейцу Ивану Шаповалову, копии архивных документов.

Когда гроб с останками опускали в воинское захоронение, прозвучали залпы ружейного салюта, был исполнен Государственный гимн Республики Беларусь.

Первыми горсть земли в могилу бросили родные погибших воинов и ветераны Великой Отечественной войны полковники в отставке Григорий Обелевский, Николай Лагуткин, сержант в отставке Валентина Баранова, младший сержант в отставке Валентина Судакова и другие. По традиции в надмогильный холмик легла и земля с родных мест одного из павших воинов. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания и возложили к братской могиле венки и живые цветы.

Как сообщил майор Павел Галецкий, поисковые работы в районе бывшего шталага № 324 на территории военного городка Фолюш завершены, но уже в этом году планируется провести раскопки на новых объектах в Гродненском районе. Работа по поиску неизвестных захоронений и непогребенных останков воинов продолжится до тех пор, пока не будет предан земле с воинскими почестями последний солдат минувшей войны…

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора