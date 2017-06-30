Покорители глубины

На базе 188‑й гвардейской инженерной бригады под руководством начальника штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил — заместителя начальника инженерных войск Вооруженных Сил полковника Игоря Ермоленко проходит сбор с водолазными подразделениями.

— У второго водолаза самочувствие нормальное, — держа в одной руке сигнальный конец, а в другой шланг для подкачки воздуха, доложил руководителю водолазных спусков страхующий на водолазной станции военнослужащий.

В том месте, где сигнальный конец (так называется специальный трос) уходит в воду, то и дело появляются пузыри. При этом самого водолаза под темной толщью воды не видно.

— Это он так воздух выдыхает? — с незнанием дела поинтересовался я у одного из водолазов, ожидающих погружения.

— Нет, он таким образом стравливает воздух, — не отводя взгляда от пузырящейся поверхности воды, ответил водолаз-инструктор гвардии прапорщик Алексей Ковалёв. — Видите помпу? С ее помощью в костюм погружаемого поступает воздух. Водолаз периодически стравливает его. Иными словами, используя специальный клапан, расположенный в шлеме-«трехболтовке», он выпускает воздух наружу. Если воздуха будет слишком много, то водолаз всплывет на поверхность, не выполнив поставленную задачу.

Мой собеседник рассказал, что занятия проходят на четырех водолазных станциях. На каждой из них водолазы выполняют нормативы по распиловке металла и деревянных свай, сбалчиванию фланцевых соединений, а также по обнаружению и остропке различных предметов, грузов. Помимо этого, военные водолазы занимаются разведкой водной акватории, тренируются в поиске взрывоопасных предметов, отрабатывают вопросы по эвакуации техники.

…Где-то там, на глубине, откуда поднимаются пузыри воздуха, норматив по распиловке металла выполняет гвардии рядовой Артём Гриц.

Спустя несколько минут в водной толще вырисовывается оранжевый силуэт — водолаз выполнил задачу и готов покинуть водную стихию. В этом ему помогают товарищи: подкачивают в костюм воздух и с помощью каната подтягивают его к станции.

Крутая лестница пирса — еще одно испытание для обучаемого. Костюм УВС‑50, в который он облачен, весит без малого 80 кг (!). Около 18 кг весит шлем-«трехболтовка», 21 кг — специальные галоши, позволяющие водолазу держать равновесие под водой. Помимо этого, в состав водолазного костюма входят утяжеляющие металлические пластины.

Шаг за шагом — и покоритель глубины оказывается на понтоне.

— Самочувствие хорошее! — слышится из «трехболтовки».

Снять костюм гвардии рядовому Артёму Грицу помогают сразу несколько человек. Открутив три болта, соединяющие котелок и манишку водолазного снаряжения, удается разглядеть лицо военнослужащего. На лбу — пот, а глаза горят. Погружение — это всегда адреналин!

— Это погружение было непростым, — еще не отдышавшись, произнес водолаз. — Под водой сложно проводить какие-либо физические действия, не говоря уже о работе с ножовкой по металлу. Видимость плохая, не более 30 сантиметров. Но тем не менее с задачей я справился.

В подтверждение своих слов Артём разжал кулак. На его ладони красовались несколько спиленных ножовкой колечек металла.

— Толщина каждого спиленного кольца не должна превышать и пяти миллиметров, иначе норматив будет считаться невыполненным, — добавил водолаз. — Помимо этого, немалых усилий стоит и доставка «подводных» трофеев на поверхность: колечки маленькие, и их можно запросто потерять. Вспоминая свое первое погружение, признаюсь, что было немного страшно, непривычно. Там что открыты глаза, что закрыты — все равно ничего не видно. Но практика делает свое дело: сейчас у меня около шести десятков погружений, и под водой я себя чувствую комфортно.

…На другом учебном месте к погружению готовится очередной водолаз. То, как его одевают, заслуживает особого внимания: одевают тщательно, внимательно. Предварительно проверяется трубка на проходимость воздуха, прочность сигнального конца, герметичность костюма и многое другое… После того как все проверено, следует контрольная проверка.

Наблюдая за этим, я вспомнил фразу, брошенную одним из водолазов: «Вода ошибок не прощает». В этом уверен и командир разведывательного взвода — инструктор гвардии старший прапорщик Александр Анчук.

— Подготовка водолаза к погружению — важный и ответственный момент, — заметил гвардии старший прапорщик Александр Анчук. — Все, кого вы здесь видите, прошли серьезный отбор: профессия водолаза требует крепкого здоровья и по-настоящему стальных нервов.

Также он добавил, что там, на дне, все иначе: видимость нулевая, движения ограниченны, а задачи — серьезные.

— Очень важно при погружении сохранять хладнокровие и самообладание, — дополнил водолаз. — Предварительно военнослужащий, который хочет приобщиться к нашей профессии, проходит серьезную медицинскую комиссию, а затем и трехмесячный курс специальной подготовки. Поэтому под водой работают только профессионалы. Непрофессионалов у нас попросту нет.

…Галоши гулко ударились металлическими подошвами о понтон. Менее чем через минуту водолаз оказался под водой. Спуск прошел нормально. На этом учебном месте специалисты в погонах занимаются распиловкой деревянной сваи.

Не прошло и десяти минут, как на поверхности с куском аккуратно отпиленной сваи в руках появилась знакомая оранжевая фигура. Признаться, водолаз в «трехболтовке», поднимающийся со дна, выглядит немного зловеще. Но это всего лишь заблуждение. Водолазы для того и нужны, чтобы человеческие жизни спасать.

Действия обучаемых оценивал руководитель водолазных спусков старший офицер штаба управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил подполковник Сергей Демчишин. Он подчеркнул, что вскоре все военнослужащие-водолазы пройдут водолазно-квалификационную комиссию, результатом которой станет подтверждение или повышение специалистами классной квалификации.

— Традиционно в сборе принимают участие все водолазные подразделения инженерных войск, а также представители некоторых государственных структур, — отметил Сергей Владимирович. —

Я уверен, что мы успешно выполним все поставленные задачи в ходе сбора, а обучаемые почерпнут для себя много нового.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора