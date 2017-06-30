След в небе

У каждого военного профессионала наступает день, в который ему соответствующим приказом министра обороны будет определено уволиться с военной службы в запас или в отставку.

Заместителя начальника авиационного факультета Военной академии по летной подготовке полковника Юрия Золотова Офицерское собрание факультета с почетом проводит на пенсию 30 июня 2017 года. Это будет день прощания со службой.

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В Вооруженных Силах Юрий Золотов с 1 августа 1979 года. За его плечами почти 38 календарных лет службы в авиации. А если считать общую выслугу в льготном исчислении, то она составляет более 65 лет и превышает его собственный возраст. Более 2.000 часов налета, военный летчик-снайпер!

Вспоминаю одно из посещений журналистами под моим руководством авиационной базы в Березе, знакомство с жизнью и деятельностью летчиков. Когда первый раз поздоровался с подполковником Юрием Золотовым, сразу залюбовался им: крепкий, ладный, радостный, душевный, грамотный, доступный… Остались довольны общением с военным летчиком и журналисты, получившие ответы на все вопросы.

Золотов уже человек гражданский… Но — признан годным к летной работе без ограничений, годным к военной службе. Так записано в заключении врачебно-летной комиссии. Значит, сможет еще принести пользу Вооруженным Силам на том поприще, которое не каждому по силам.

Юрий Золотов родился 12 июля 1962 года в рабочей семье в пригороде Тулы. Отец более 40 лет проработал оператором на Тульском заводе резинотехнических изделий, мать также трудилась на этом предприятии. Дедушка, Степан Степанович, погиб в 1942 году при защите Ленинграда.

С детских лет Юра привык к физическому труду, помогал родителям по хозяйству. В школе учился на отлично.

В то время многие мальчишки мечтали о небе.

В августе 1979 года Юрий Золотов стал курсантом Харьковского ордена Красной Звезды высшего военного авиационного училища летчиков имени С. И. Грицевца. На 200 мест прибыло 1.800 абитуриентов. Отбор был жесткий. Из Тулы и Тульской области поступало восемь юношей, но курсантом стал только абитуриент Золотов.

Прекрасными были курсантские годы! Первое постижение мудрости воинских уставов, первые командиры-инструкторы, первый самостоятельный вылет, первая любовь… Юрий всегда старался выглядеть сдержанным. Но как тут быть сдержанным, когда сердце поет от восторга, что грозный самолет послушен твоей воле, что его крылья несут тебя в голубом просторе над легкими и белыми, словно лебеди, облаками!

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Летное училище Юрий окончил с отличием. Офицерскую службу начал летчиком на самолетах МиГ‑23 в 684‑м гвардейском истребительном авиационном полку 119‑й истребительной авиационной дивизии 5‑й воздушной армии Одесского военного округа. Полк дислоцировался под Тирасполем. Служба в полку запомнилась интенсивной боевой учебой, плотным графиком полетов, особенно над морем. Через полтора года Юрий Золотов становится старшим военным летчиком, а через три года — командиром авиационного звена. Еще через два года — военным летчиком 2‑го класса.

Первой его наградой стал нагрудный знак ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» за успехи в боевой и политической подготовке. Этот знак молодому военному летчику был вручен в Москве на одном из комсомольских форумов союзного масштаба.

В апреле 1989 года Юрий Александрович блестяще выдержал экзамен и стал военным летчиком 1‑го класса. В должности командира авиационного звена почувствовал тяжесть командирской доли. Когда ты руководишь только своим экипажем— это одно, а когда ведешь звено самолетов, ответственность возрастает в арифметической прогрессии. Он тогда с сочувствием подумал об ответственности, которая лежит на плечах командира эскадрильи и командира полка: это сколько же забот взвалено на их плечи! Себя в этих должностях он даже не представлял.

Прослужив шесть лет на различных должностях летного состава, капитан Юрий Золотов поступает в Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. Три года напряженной учебы на командно-штабном факультете. Довелось осваивать новые дисциплины, появились новые друзья.

За годы учебы он подготовил себя к будущей летной работе на более высоких должностях. О том, что это было так, подтверждал диплом с отличием об окончании академии. Кто оканчивал военную академию, тот знает, что такие дипломы вручались единицам. Юрий Золотов получил предложение поступать в адъюнктуру, но он выбрал службу в Беларуси.

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2 августа 1992 года майор Юрий Золотов прибыл в Березу. Золотов начал службу в должности заместителя командира авиационной эскадрильи в 927‑м истребительном авиационном полку, на вооружении которого находились самолеты МиГ‑29.

В полку он снова встретился с полковником Альфредом Кравчёнком, с которым раньше служил в Одесском военном округе. Боевой летчик, закаленный в небе Кубы и Афганистана, награжденный орденами и медалями, позже станет командиром прославленного полка. Под его руководством Юрий Золотов добросовестно служил командиром авиационной эскадрильи с 1995 по 1999 год. Его эскадрилья участвовала во всех крупных учениях и других ответственных мероприятиях, проводимых в Вооруженных Силах страны. Ни одной ступеньки летного мастерства Юрий не обошел. Опыт, высокая личная подготовка, умение руководить личным составом позволили ему стать заместителем командира авиационной базы, а впоследствии — ее командиром.

Все шло своим чередом, все получалось. Его авторитет был безупречен.

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Создание авиационного факультета — наиболее яркая страница в строительстве белорусской армии и знаковое событие на постсоветском пространстве. В июне 1999‑го, в год первого выпуска военных летчиков, полковник Юрий Золотов возглавил летно-методический отдел авиационного факультета.

Четко отлаженная учебно-методическая деятельность на любом факультете вуза — это основа подготовки любого специалиста. Особенно это было необходимо в продолжавшемся процессе становления и развития авиационного факультета. Если первые военные летчики начинали подготовку в России, а заканчивали на авиационном факультете в Военной академии, то сейчас Юрию Золотову в должности начальника летно-методического отдела авиационного факультета пришлось пахать ранее не паханное поле. Многое он начинал с чистого листа. Нужна была четкая система организации летной подготовки курсантов.

В 2005 году он назначается заместителем начальника кафедры летной подготовки и боевого применения авиации. В любом вузе кафедра является основным структурным подразделением, обеспечивающим осуществление образовательной и научной деятельности, а также учебно-методической работы по специальностям или учебным дисциплинам.

Это не было для него понижением в должности. Желающих возглавить такой многочисленный коллектив преподавателей в составе 30 человек в тех сложных условиях не нашлось. Он летал сам и обучал курсантов в полетах, руководил кафедрой, проводил занятия. За период нахождения в должности заместителя начальника кафедры освоил три сложные дисциплины, которые преподавал курсантам.

В процессе службы были предложения о переходе в другие структуры и на другие должности. Но он остался верным тому, на что способен, тому, что умел делать. Юрий Александрович давно усвоил, что далеко не каждый самый опытный военный летчик, даже военный летчик-снайпер может работать с курсантами. Как и не каждый выдающийся спортсмен может быть хорошим тренером.

В 2011 году полковник Золотов назначается на должность заместителя начальника авиационного факультета по летной подготовке. К этой должности он пришел профессиональным педагогом и опытным наставником.

С момента создания авиационного факультета проведено 18 выпусков офицеров‑летчиков. С непосредственным и самым активным участием Юрия Золотова подготовлено более 360 летчиков и штурманов для ВВС и войск ПВО, а также других силовых структур страны и иностранных государств.

Большинство бывших курсантов повторяют путь своего наставника, командуют звеньями, эскадрильями, авиационными частями, занимают другие должности в авиации.

Юрий Александрович знает и помнит каждого своего курсанта, а ныне военного летчика. Ему звонят, приезжают, советуются, вспоминают первые уроки и шаги в небо. Радуясь хорошим новостям, учитель всегда вновь и вновь обращается к офицерам — будьте всегда внимательными, вдумчивыми и не допускайте лишнего. Надо любить летное дело — другого небо не потерпит…

По словам начальника авиационного факультета полковника Николая Буреня, Юрию Александровичу уже предложено продолжить свою деятельность по подготовке летчиков на факультете. Годные к летной работе без ограничений, доказавшие и показавшие истинное призвание в работе с будущими летчиками востребованы всегда. Это наша гордость и честь. Таких у нас единицы, это боевой резерв факультета.

Выросли у Юрия Александровича сыновья — Павел и Александр. Несмотря на то что не пошли по стопам отца, они честно и добросовестно служили солдатами в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Имеют высшее образование и технические специальности. Успешно применяют их на практике. Две внучки радуют душу дедушки… Это тоже частицы его счастья.

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Люди бывают разные. Мы привыкли считать отважными тех, кто в ответственный и сложный момент, а иногда в считаные мгновения проявил характер, волю и мужество, доблесть и храбрость, кто рисковал жизнью либо даже отдал ее ради жизни других. Таких людей мы называем героями, и они, несомненно, заслуживают чести и славы, памяти в наших сердцах.

Но есть и другие, внешне незаметные, — это те, кто всего себя без остатка посвящает любимому делу, принося пользу другим своей деятельностью. Они — «фанатики» своей деятельности, истинные профессионалы, подают пример, передают бесценный опыт и знания следующим поколениям. Одним из них является полковник запаса Юрий Александрович Золотов — человек, офицер, который смело может произнести: «Честь имею!».

Полковник в отставке Леонид Прищепа