Сотрудничество в инновационной сфере

IV Форум регионов Беларуси и России стартовал вчера в Москве. В текущем году форум посвящен сотрудничеству Беларуси и России в инновационной сфере. Пленарное заседание форума состоится на тему «Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества».

Пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству. Программой форума предусмотрены также секционные заседания с участием профильных министерств и ведомств, представителей бизнеса двух стран. Они рассмотрят возможности стимулирования развития высокотехнологичных конкурентоспособных производств Беларуси и России, научно-техническое сотрудничество, роль информационных технологий в развитии институтов гражданского общества Союзного государства, проблемы и перспективы гармонизации законодательства в условиях интеграционного развития, а также перспективы партнерства IТ-компаний.

В центре внимания будут также вопросы сотрудничества городов и районов Беларуси и России, возможности расширения деловых связей между странами. Во время форума откроется выставка, на которой будут представлены новейшие производственно-технические разработки, важнейшие совместные проекты в области промышленности и высоких технологий. Тематически белорусская экспозиция разделена на 14 кластеров.

В дни форума будет работать ярмарка-продажа белорусской продукции, в которой участвует около 60 предприятий Беларуси. Форум регионов Беларуси и России организуется с целью содействия расширению прямых контактов между странами, в том числе по линии законодательной и исполнительной ветвей власти, деловых кругов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономик двух государств. Мероприятие проводится под эгидой Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России.

БЕЛТА