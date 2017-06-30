Как сообщает на сайте Следственного комитета Республики Беларусь официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, следователями Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета расследовалось уголовное дело в отношении могилевчанина, 1980 года рождения, который, представившись именем своего знакомого, по телефону сообщил в органы внутренних дел о том, что в отношении его совершено особо злостное хулиганство. По месту проживания знакомого выехала следственно-оперативная группа. Проведенными следственными действиями было установлено, что обвиняемый совершил ложный донос на почве личных неприязненных отношений к знакомому, рассчитывая на то, что его задержат за ложное сообщение.

Своими действиями обвиняемый совершил заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением в особо тяжком преступлении, т. е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 400 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В итоге суд Октябрьского района г. Могилева признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 805 рублей.

Ложный донос может быть совершен по самым различным мотивам: с целью скрыть истинные обстоятельства произошедшего, оправдаться перед родственниками. Граждане зачастую придумывают несуществующие события. Случается, что мотивом таких поступков является возможность получить в упрощенном порядке утраченные документы, использовать помощь правоохранительных органов в поиске утерянного имущества, а также месть и неприязненные отношения.

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Санкция статьи 400 (заведомо ложный донос) Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

Напоминаем, что заведомо ложный донос о совершении преступления является уголовно наказуемым деянием. В настоящее время следователи обладают широким спектром механизмов, позволяющих в кратчайшие сроки изобличить лицо, подозреваемое в совершении преступления, предусмотренного ст. 400 (заведомо ложный донос) Уголовного кодекса Республики Беларусь, собрать полноценную доказательственную базу и в кратчайшие сроки направить уголовное дело в суд.

Константин Егоров