«Главное, ребята, сердцем не стареть!»

90 лет — это рубеж, который покоряется самым стойким и целеустремленным. Жизненный путь Алексея Викторовича Прищенко — яркий пример мужества и самоотдачи. На каждом этапе его жизни им двигала не только любовь к своему Отечеству, но и личная ответственность за его будущее!

Детство Алексея Прищенко закончилось летом 1941 года. Два года семья Прищенко жила на оккупированной территории. Уже отступая, немцы заселились в его родной дом, выгнав хозяев жить в сарай. Под покровом ночи Алексей пробил колеса штабной машины и скрылся в лесу. Наутро постояльцы, не найдя виновника, взял в заложники его мать. Покидая село, немцы согласились обменять ее на куриные яйца и сало.

Вернувшись домой, Алексей объяснил матери, что посчитал своим долгом хоть как-нибудь навредить врагу, потому и решился на такой шаг. Мама поняла его и простила. Лес спас парня от немецкого рабства, ведь покидая село, немцы забирали с собой молодежь, угоняли скот, отбирали последнее у сельчан.

В 17 лет, будучи призванным в ряды Красной Армии, прошел двухнедельные сборы при военкомате, во время которых выучил уставы и научился обращаться с оружием.

По прибытии в расположение всех новобранцев отправили в баню, выдали военную форму. По случайности Алексею досталась зеленая английская шинель, в то время как остальные ребята примеряли обычные советские серые шинели. Сначала этот факт вызвал волну зависти, но заграничная шинель оказалась очень холодной и быстро промокала. При первом же случае старшина ее заменил, выдав обычную, советскую, которая надежно укрывала парня от непогоды.

Следующим пунктом пути был Смоленск, где молодые ребята обучались зенитному делу. Так новобранец Прищенко стал номером боевого расчета в 574‑м зенитном артиллерийском полку малого калибра, который отвечал за защиту города и железнодорожного узла.

Военные действия уже проходили намного западнее, но тем не менее важные транспортные и промышленные центры должны были оставаться под надежной охраной.

Под конец войны полк был переброшен на запад. По дороге в Германию на эшелон зенитного полка было совершено несколько вражеских авианалетов. В составе эшелона шло несколько открытых платформ с зенитными пушками, на которых зенитчики непрерывно несли боевое дежурство. Все атаки немцев были отражены, и полк без потерь добрался до Франкфурта-на-Одере.

Практически все мосты через Одер были уничтожены немцами, но нашим войскам удалось отыскать один из сохранившихся. Зенитчики сразу же оборудовали позиции. В этот раз вражеские налеты были мастерски отражены. За охрану моста Алексей Прищенко получил свою первую медаль — «За боевые заслуги». Это был его самый главный подарок к 18‑летию!

Военная стезя пришлась Алексею по душе. Сразу после завершения войны он окончил офицерские курсы, после которых точки на широких просторах Советского Союза одна за другой становились родными — Гродно, Сморгонь, Барановичи, Калининград, Минск. Завершил свою военную службу полковник Алексей Прищенко в должности начальника узла связи 22‑й дивизии ПВО в Норильске.

Служба на севере оставила много теплых воспоминаний. Суровый край с необыкновенной природой, отзывчивые люди.

Основной задачей было обеспечение связи между центром и дальними заставами на островах Диксон и Тикси (самый северный населенный пункт Якутии). При любой погоде сигнал о нарушителях воздушной границы Союза должен был дойти до штаба за считаные минуты. Иностранные самолеты-разведчики каждый день проверяли на бдительность воздушных советских часовых. Но зенитчики всегда были начеку!

У Алексея Викторовича более 25 наград, среди них — орден Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги».

В 1960 году Алексей Прищенко вступил в ряды ДОСААФ.

С 1988 по 2008 год (20 лет!) проработал в Ленинской РОС, курируя вопросы идеологического и спортивного воспитания молодежи. В этот период структура стабильно отличалась лидирующими местами по этим видам деятельности. Под руководством Алексея Викторовича образцово‑показательно и масштабно проходили традиционные декады и месячники, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь. Активно привлекались к участию допризывная и призывная молодежь города. Ребята с удовольствием ездили на экскурсии в воинские части, встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, участвовали в соревнованиях по военно-прикладному многоборью. В ДОСААФ

до сих пор хранятся красочные альбомы фотоотчетов о проведенных мероприятиях.

Алексей Викторович и сегодня остается желанным гостем на патриотических мероприятиях в учебных заведениях. Тем самым он продолжает работу по патриотическому воспитанию молодежи, не позволяя искажать исторические факты во имя сохранения подлинной истории подвига нашего народа и осознания значимости трагического и героического опыта дедов и прадедов.

Ежегодно в канун Дня Победы в Республиканском Доме ДОСААФ проходит торжественное собрание сотрудников центрального аппарата, организационной структуры города Минска и Минской области, приглашаются все ветераны ДОСААФ, прошедшие суровые испытания войны. Неизменным участником этих мероприятий является и Алексей Прищенко.

Парадный китель Алексея Викторовича, на котором уже свыше 25 наград, пополнился юбилейной медалью «90 лет ДОСААФ», которую вручил ветерану председатель Ленинской РОС ДОСААФ Владимир Предеин. Во время встречи Алексей Викторович охотно делился воспоминаниями о работе в ДОСААФ, был щедр на советы, и кажется, вопреки годам, он в любую минуту готов вернуться к любимой работе!

Татьяна Драпей