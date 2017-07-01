75 лет тому назад на захваченной фашистами белорусской земле росло и укреплялось партизанское движение. Поначалу это были мелкие группы отступавших под натиском врага красноармейцев, которые в сложившихся условиях принимали решение продолжить воевать с ненавистным врагом и защищать родную страну. Многие кадровые офицеры возглавили партизанские отряды, бригады и соединения. В их числе был и Михаил Мормулёв.

После успешного окончания в 1941 году Ленинградского артиллерийского училища Михаила Мормулёва отправили служить на западную границу под Гродно.

В первых приграничных сражениях его боевая часть была разбита, а сам молодой офицер получил ранение. Пришлось отступать, так как линия фронта стремительно удалялась на восток. В ходе отступления красноармейцы объединялись в небольшие группы, пытались выйти из окружения.

Уже к концу 1941 года в результате объединения двух боевых групп в Бегомльском районе был создан партизанский отряд «Буревестник», разведку которого возглавил Михаил Мормулёв.

Михаилу Глебовичу и его разведгруппе поручались самые сложные и ответственные задания. Умение быстро маневрировать, оценивать сложившуюся обстановку и принимать оптимальное решение позволяло отряду Мормулёва устраивать дерзкие засады на дорогах, захватывать не только мелкие, но и крупные вражеские автоколонны с грузом, уничтожать в ходе операций десятки фашистов. Неслучайно партизаны называли своего командира королем засад.

О его партизанском отряде даже сложили песню, в которой есть такие слова:

Отряд «Буревестник»

Под Минском стоит.

Отряд «Буревестник»

Фашистов громит.

Мы — вестники бури

И мести святой,

И водит нас в бой

Мормулёв молодой.

В конце июля 1943 года фашисты все-таки выследили одну из партизанских групп отряда «Буревестник». Михаил Мормулёв и еще 18 партизан были окружены. Больше двух часов народные мстители сражались с превосходящим по численности противником. В этом бою «король засад» был тяжело ранен, но продолжал руководить боем. Вскоре подоспела помощь. После боя Михаила Мормулёва отправили самолетом на Большую землю. После излечения он вернулся к однополчанам и продолжал громить врага.

В декабре 1943 года была образована партизанская бригада «Буревестник» во главе с Михаилом Мормулёвым.

Одну из масштабных операций подчиненные Михаила Глебовича провели в мае 1944 года в районе Пуховичей. В деревне Загай был расположен сильно укрепленный гарнизон противника: 13 дзотов с ходами сообщения, в которых дежурили круглые сутки пулеметчики. Фашисты считали свой гарнизон неприступной крепостью. Но отважные мормулёвцы, тщательно разработав операцию, в течение тридцати минут уничтожили это логово фашистов.

За время боевых действий партизанской бригадой «Буревестник» было проведено более 150 боевых операций. Больше сотни из них — под командованием лично отважного комбрига Михаила Мормулёва.

15 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и героизм Михаилу Мормулёву было присвоено звание Героя Советского Союза. За время борьбы с немецкими оккупантами Михаил Глебович был четырежды ранен, награжден орденами Красной Звезды

и Отечественной войны ІІ степени, многими медалями.

После войны Михаил Глебович долгое время трудился на предприятиях города, вел общественную и патриотическую работу среди населения и молодежи.

20 апреля 1985 года Михаила Мормулеёа не стало. Его жена, Галина Тимофеевна, сделала все, чтобы увековечить имя мужа. Сегодня одна из улиц Борисова названа его именем. На доме, где жил комбриг, установлена мемориальная доска.

Участник Великой Отечественной войны полковник в отставке В. М. Белтов, хорошо знавший командира партизанской бригады «Буревестник», посвятил Михаилу Мормулёву стихотворение «Король засад».

Отряд носил названье гордой птицы.

Сквозь минный бой и кононады рев

Учил его, как с недругом сразиться,

Отважный парень — Миша Мормулёв.

А было парню чуточку за двадцать,

И лейтенант по званию всего.

Но дрался так, как надо было драться,

И храбрость стала крыльями его.

Без сна искал с карателями встречи,

Мстил за разор родимых очагов.

Отвагою былинною отмечен

Его налет на головы врагов.

Поверх всех норм свинца фашистам выдав,

Он по себе не оставлял следа.

Былой войны герой Денис Давыдов

Ему свой почерк будто передал.

Династии далеко не монаршей,

По-королевски не бывал богат,

Фамилии совсем простейшей нашей

Герой был назван королем засад.

Галина Дегтяренко, г. Борисов