«Мы ценили каждое мгновение»

Я хочу поделиться с читателями «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» своими воспоминаниями о фронтовой жизни.

Служил я военным связистом в 64‑й стрелковой Могилевской ордена Суворова дивизии. Приходилось периодически устранять неисправности на линии связи. Боевая обстановка постоянно менялась, поэтому связь была остро необходима.

На переднем крае в минуты затишья, пусть и непродолжительного, для военнослужащих единственными жизненными радостями были самокрутка и доставленные военными поварами в траншею горячие щи и каша. А если приходило письмо из дома, то счастью не было предела! Бывало, разведешь в окопе в специально оборудованном углублении костерок, сытый и счастливый читаешь строки, написанные знакомым почерком… Разве не прекрасно?

Иногда по несколько недель стояли в обороне. Обустроив линию окопов, солдаты нашей дивизии могли немного расслабиться, помечтать, написать письмо домой. Помню, даже слышал, как немцы на губных гармошках играли. Они ведь тоже люди, нуждались в отдыхе. Вы спросите, не страшно ли было оставлять противника без внимания? За ним постоянно наблюдали разведчики. Это был их первейший долг, как для меня — обеспечение бесперебойной связью.

Так отдыхали в основном на первой линии обороны. Когда же оказывались на второй, то здесь солдаты и офицеры чувствовали себя более спокойно. Шла привычная боевая учеба, не досаждали вражеские снайперы и артиллерия. Немецкие самолеты периодически атаковали, но это была ерунда… В тылу можно было свободно передвигаться, жить в уютных отапливаемых палатках. Питаться горячей пищей три раза в день… О сухом пайке тогда и не вспоминали. Главное, была возможность мыться в солдатской бане. Конечно же, походная, без веников и пара, но с большим количеством горячей воды! Военные врачи следили за сменой белья личным составом, проводили дезинфекцию.

Часто банным дням предшествовали развлекательные мероприятия: от солдатской творческой самодеятельности до встреч с приезжими знаменитостями. Как правило, культурно-досуговые мероприятия проводились без предварительного уведомления. К примеру, увидели военнослужащие, что на лесную полянку приехал грузовик с откинутыми бортами кузова и скромно украшенный кумачом, — значит, состоится встреча с певцом, а если устанавливают два грузовика — жди целого ансамбля.

Фронтовики встречали мастеров хорошего настроения с особой теплотой. Наибольшей популярностью пользовались артисты кино. Помнится, ожидали актера Николая Крючкова. Его все знали по фильмам «Окраина» и «Парень из нашего города». Только представьте, сколько у нас было радости и восхищения!

А еще к нам, в 64‑ю стрелковую Могилевскую ордена Суворова дивизию приезжал артист эстрады Леонид Утёсов. Леонид Осипович пел много песен. Зрители дружно подпевали ему.

Через шесть лет мне снова довелось встретиться с певцом во время его выступления перед курсантами Горьковского военно-политического училища имени М. В. Фрунзе. На том концерте присутствовал и мой боевой товарищ Павел Чмухунов. Когда мероприятие закончилось, мы подошли к артисту.

— Леонид Осипович, помните ли вы встречу на фронте у нас в дивизии? — спросили тогда его.

— А как же, — живо ответил Утёсов. — Меня сняли с грузовика и на руках пронесли через всю поляну! Такое не забывается…

Было на войне немало приятных встреч, но самые яркие впечатления оставили выступления Крючкова и Утёсова.

В рядах красноармейцев были женщины. Санитарки, связистки, машинистки… Воевали наравне с мужчинами. Порой их ласковое слово воспринималось как награда за подвиг в бою. Несмотря на то что шла война, военнослужащие влюблялись, находили время общаться с боевыми подругами. Были случаи, когда старшие начальники и командиры шли влюбленным навстречу и регистрировали брак.

Так поженились мои однополчане россиянка Надежда Ивановна Артёмова и уроженец Сухуми Николай Иванович Стоянов.

В то время существовало указание, рекомендующее командирам оказывать содействие родственникам, изъявившим желание воевать вместе. А Стояновы хотели быть вместе. Узаконив их отношения, комдив благословил молодых на новые подвиги во имя Родины.

Так и жили люди на фронте: ценили каждую минуту спокойной жизни. Мирного вам неба над головой!

Павел Ерошенко, рядовой в отставке 64‑й стрелковой Могилевской ордена Суворова дивизии, освобождавшей Беларусь