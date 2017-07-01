Наша гордость и мощь

Военный парад в Минске 3 июля не только порадует нововведениями, но и удивит большим и разнообразным количеством техники. В нем будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц колесной и гусеничной техники. Также в парадном строю будут уникальные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, созданные отечественными предприятиями.

Впервые минчане и гости столицы смогут более детально изучить военную технику после праздничного шествия. Она не покинет место торжества после парада, а разместится рядом на специально подготовленной демонстрационной площадке.

Воздушная составляющая парада также удивит количеством и разнообразием авиационной техники. Впервые там будет представлена авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям. В воздушном строю будут и летательные аппараты

ДОСААФ. В небо поднимутся недавно поступившие на вооружение ВВС и войск ПВО 12 вертолетов Ми‑8МТВ‑5, а также самолеты и вертолеты авиабаз вида Вооруженных Сил. От Военно-космических сил Российской Федерации в параде примут участие четверки вертолетов Ка‑52, самолетов Су‑34 и Су‑27.

В параде участвуют представители тридцати соединений и воинских частей, пяти учреждений образования. Впервые одновременно в парадном строю пройдут военнослужащие всех механизированных бригад Сухопутных войск белорусской армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне, — 6, 11, 19, 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад. Парадные «коробки» представят все бригады сил специальных операций Вооруженных Сил. Пешую колонну традиционно возглавят барабанщики Минского суворовского военного училища.

Отдавая дань уважения ветеранам-победителям, парадный расчет курсантов общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь пройдет в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. Особенностью станет прохождение расчетов войск территориальной обороны.

Традиционно плац-концерт в исполнении сводной роты почетного караула будет насыщен новыми сложными элементами, представляющими в единой композиции завораживающее зрелище.

Финальным аккордом праздника станет фейерверк в 23.00.

