Не канет в забвение имя

Торжественное открытие улицы и барельефа памяти кавалера ордена «За личное мужество» курсанта Военной академии Республики Беларусь Дмитрия Гвишиани состоялось вчера в столице.

Заместитель начальника Военной академии по идеологической работе — начальник отдела идеологической работы полковник Андрей Басак выступил перед собравшимися с приветственным словом и объявил торжественный митинг открытым.

На мероприятии присутствовал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Бобриков, заместитель главы администрации Первомайского района столицы Елена Осадчая, консул посольства Грузии в Республике Беларусь Давит Куртанидзе.

Двоюродная сестра Дмитрия Борисовича Наталья Царёва поблагодарила от лица родственников руководство Военной академии и администрацию Первомайского района за то, что подвиг ее брата не забыт, память о нем живет в людских сердцах.

В заключение мероприятия к барельефу памяти Дмитрия Гвишиани возложили живые цветы курсанты общевойскового факультета Военной академии.

Дмитрий Гвишиани ушёл из жизни в ночь на 1 сентября 1999 года. Курсанту общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь не довелось стать офицером. Он навсегда остался молодым в памяти людей.

…Быстро пролетел летний отпуск, и 28 августа Дмитрий с друзьями возвращался в Военную академию. В 22 часа 50 минут поезд № 660 Брест — Минск загорелся. Курсант Гвишиани бросился спасать из огня людей. Он успел спасти нескольких человек, прежде чем взорвался топливный бак и его окатило горящей соляркой. Военные врачи боролись за жизнь молодого человека до последнего. Но спасти Дмитрия не удалось.

За исключительную отвагу и личную храбрость, проявленные при спасении людей во время пожара, Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года № 653 курсант Военной академии Дмитрий Гвишиани был награжден орденом «За личное мужество» (посмертно).

Тепловоз, носящий имя курсанта Гвишиани, несколько лет курсировал по железным дорогам Беларуси. Сегодня локомотив ТЭП находится в Брестском музее железнодорожной техники.

На фасаде школы, в которой учился герой, была открыта мемориальная доска с барельефом. Под ним начертано: «Средняя школа № 30 г. Бреста названа в честь выпускника школы кавалера ордена «За личное мужество» Дмитрия Гвишиани».

31 августа 2004 года на территории Военной академии был установлен памятник отважному парню. Дмитрий Гвишиани навечно зачислен в списки личного состава 1‑го взвода 2‑го курса общевойскового факультета.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в зале «Наследники Победы» работает экспозиция, посвященная в том числе и кавалеру ордена «За личное мужество» Дмитрию Гвишиани. На примере его отважного поступка учится современная молодежь.

Потомки не забудут смелость курсанта Гвишиани, его патриотизм, любовь к Отечеству и людям. И никогда не канет в забвение его имя.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской