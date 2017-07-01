Официально

Генерал-майор Андрей Бурдыко назначен заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь. Генерал-майор Виталий Киреев освобожден от данной должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующие указы 29 июня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На основании еще одного указа полковник Александр Панферов назначен начальником главного управления планирования и координации тылового обеспечения — первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь. Ранее эту должность занимал Андрей Бурдыко.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь