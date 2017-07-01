Поздравление Президента Республики Беларусь с Днём Независимости

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь.

В истории любой нации существуют вехи, определяющие ее судьбу, ее будущее. 3 июля — это день нашей славы и чести, памяти о прошлом и гордости за настоящее.

Белорусский народ мужественно защищал свою Родину от захватчиков. Через войны и разруху, через кровь и слезы многих поколений мы шли к своей независимости.

За последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди. Неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве.

Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное.

Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI века — стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития.

В нашей стране царят мир и порядок. Белорусский народ един, а объединяет его главное — забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели.

Пусть в каждом доме, каждой семье будет счастье, здоровье, благополучие и достаток. Процветания нашей родной Беларуси!

Президент

Республики Беларусь

Александр Лукашенко