Приказ министра обороны Республики Беларусь № 950 от 28 июня 2017 г. О праздновании Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики)

Товарищи солдаты и сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

3 июля 2017 г. белорусский народ и его Вооруженные Силы торжественно отмечают главный праздник белорусской государственности – День Независимости Республики Беларусь (День Республики).

73 года назад город Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Эта историческая дата по воле белорусского народа стала главным праздником страны – Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики).

Безграничны уважение и благодарность народа Беларуси к героям-фронтовикам, бесстрашным партизанам и подпольщикам, доблестным труженикам тыла, ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу и независимость Родины.

Сегодня Вооруженные Силы Республики Беларусь достойно продолжают славные традиции поколения победителей, надежно обеспечивают военную безопасность государства и мирный труд белорусских граждан.

Поздравляю ветеранов войны и труда, воинов Вооруженных Сил, всех граждан нашей страны с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики)!

ПРИКАЗЫВАЮ:

В ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики) 3 июля 2017 г. в 23 часа произвести праздничный салют тридцатью залпами в столице Республики Беларусь городе-герое Минске, крепости-герое Бресте, городах Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков