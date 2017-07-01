Пропусти пешехода!

В рамках профилактической акции «Безопасный переход», которая проходит в республике, сотрудники ГАИ усиленно контролируют соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов и выполнение пешеходами правил безопасного пересечения проезжей части.

Как подчеркнула старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Администрации Центрального района города Минска Анастасия Редько, это обусловлено негативными тенденциями в сфере дорожной безопасности, цель акции — профилактика ДТП с участием пешеходов. Так, по итогам января — мая 2017 года, несмотря на уменьшение количества (– 16,4 %; с 1.247 до 1.042) дорожно-транспортных происшествий и раненых (– 17,3 %; с 1.380 до 1.141) в них людей, отмечен рост количества погибших в ДТП в целом по республике (со 144 до 175; + 21,5 %).

Основной причиной ДТП, совершенных по вине водителей транспортных средств, является нарушение правил проезда пешеходных переходов (20,2 % от числа ДТП по вине водителей, или 173). За этот же период по вине пешеходов совершено 140 ДТП (– 19,5 %), в которых 44 человека (+ 46,7 %) погибли, 97 (– 35,3 %) получили травмы. По итогам пяти месяцев 20 несовершеннолетних получили травмы на обозначенных пешеходных переходах.

Вниманию водителей: наряды дорожно-патрульной службы отрабатывают места концентрации «пешеходных» ДТП, участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженные риску совершения наездов на пешеходов.

Константин Егоров, фото автора