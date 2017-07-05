Дань уважения павшим и живым

День Независимости Республики Беларусь для жителей областного центра Принеманья, как и для всей нашей страны, стал радостным, светлым, поистине всенародным праздником.

Люди приходили к местам проведения торжественных и развлекательных мероприятий целыми семьями: и стар и млад спешил принять участие в зрелищном праздничном марафоне. Почетными гостями мероприятий были ветераны Великой Отечественной вой­ны, Вооруженных Сил и труда. Открытие началось с торжественного митинга, который прошел в центре Гродно. Жителей и гостей города на Немане поздравил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

— День Независимости — это праздник тех, кто любит Родину, гордится ее богатым историческим, культурным и духовным наследием, чтит ратные традиции своих предков, готов трудиться во имя будущего Беларуси, — отметил губернатор Принеманья.

В день праздника в городе на Немане чествовали лучших представителей области, удостоенных почетного звания «Человек года Гродненщины». В числе 18 жителей региона, которым на торжественном митинге вручили свидетельства о присвоении почетного звания, были известные белорусские спортсмены: двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Иван Тихон и призер Паралимпийских игр Александр Трипуть.

Затем состоялось прохождение маршем войск Гродненского гарнизона и подразделений других силовых ведомств, дефиле сводного оркестра. Нештатная рота почетного караула, состоящая из курсантов военного факультета в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, порадовала собравшихся зрелищным плац-концертом. Праздничную программу продолжило шествие сотрудников ДОСААФ, активистов общественных объединений «Белорусский союз офицеров» и «Белорусский союз ветеранов вой­ны в Афганистане», а также трудовых, педагогических и творческих коллективов, общественных объединений, спортивных клубов и детско-юношеских спортивных школ города.

По традиции представители местных органов власти, командования войск ЗОК и военных комиссариатов области, города и района возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов и партизан в городском парке имени Жилибера.

Праздник продолжился на площадях и улицах Гродно. Большой интерес у участников праздничных торжеств, особенно у представителей подрастающего поколения, вызвала выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, а также стрелкового оружия. Можно было также отведать солдатской каши, осмотреть ретроавтомобили и мотоциклы, взять автограф у звезд белорусского спорта. Массовые народные гулянья гродненцев завершились поздним вечером республиканской акцией «Споем гимн вместе!» и праздничным салютом.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора