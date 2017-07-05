Достойны орденов и почётных званий

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вручил государственные награды самым достойным представителям различных сфер деятельности нашей страны. Традиционно мероприятие проводилось во Дворце Независимости.

Награды из рук главы государства в тот день получили и семь представителей Министерства обороны и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Так, орденом «За службу Родине» III степени были награждены командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко, командир 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковник Вадим Шадура и заместитель начальника департамента — начальник 3-го управления департамента транспортного обеспечения Министерства обороны полковник Алексей Якунин. Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майор Игорь Можиловский и начальник радиотехнических войск — начальник управления радиотехнических войск командования ВВС и войск ПВО полковник Игорь Насибянц были удостоены почетного звания «Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь». Кроме того, начальник научно-исследовательского центра моделирования военных действий Военной академии Республики Беларусь Василий Булойчик и главный научный сотрудник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь Сергей Савенко были удостоены звания «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».

Вручая награды, глава государства отметил: защитники Отечества всегда пользовались в нашем обществе глубоким уважением и считались надежной опорой государства.

Соб. инф.