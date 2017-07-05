Гарант нерушимости рубежей Отчизны

У Беларуси есть все необходимое для того, чтобы дать отпор любому агрессору.

Минчане и гости столицы надолго запомнят празднование нынешнего Дня Независимости Республики Беларусь. Мероприятия, посвященные торжеству, проводились с большим количеством нововведений. А кульминацией праздника в Минске стал, конечно же, военный парад.

Многое в ходе его подготовки было реализовано впервые. Впечатлил размах — в пешей колонне проследовало 20 парадных расчетов, за ними по центру столицы проехало 26 парадных расчетов современной боевой техники. Были представлены как состоящие на вооружении белорусской армии образцы военной техники, так и перспективные, во многом уникальные разработки предприятий белорусского оборонного сектора экономики. В парадном воздушном строю пролетели боевые самолеты не только ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь, но и Военно-космических сил Российской Федерации. Воздушный эшелон был усилен летательными аппаратами МЧС и ДОСААФ.

Торжественная и самая зрелищная часть праздника по традиции состоялась в столице у мемориального комплекса «Минск — город-герой». Именно с обращения к ветеранам Великой Отечественной войны перед началом военного парада начал свое выступление Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

— В наших сердцах независимость Беларуси неразрывно связана с ее освобождением от немецко-фашистских захватчиков. Мы никогда не забудем тех, кому обязаны избавлением от нацистского ига. Великая Победа была одержана благодаря героизму воинов Красной Армии и тружеников тыла, стойкости и единству всех советских людей. Огромный вклад в разгром фашизма внес белорусский народ. Это было признано мировым сообществом. Поэтому наша страна по праву вошла в число держав, которые учредили Организацию Объединенных Наций, — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что наше независимое государство проводит миролюбивую, многовекторную внешнюю политику с неизменным принципом: равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга. Беларусь выступает за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров. Однако многие страны, к сожалению, не стремятся придерживаться подобной позиции, наращивая глобальную нестабильность. Как подчеркнул глава государства, на путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. Соединенные Штаты Америки развертывают у наших границ систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал.— Наш ответ — современная белорусская армия, — подчеркнул Президент Республики Беларусь. — Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена. Важно отметить, что весомый вклад в повышение боеготовности Беларуси вносит отечественный оборонно-промышленный комплекс. В стране успешно развивается собственное ракетостроение. Можно назвать более сотни образцов белорусских изделий военного назначения, представляющих собой принципиально новую, инновационную продукцию.

Боевой арсенал страны был продемонстрирован минчанам и гостям столицы в ходе военного парада. Каждый смог убедиться: у Беларуси есть все необходимое для того, чтобы дать отпор любому агрессору. В парадном строю были новые и модернизированные зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, мощные артиллерийские системы, состоящие на вооружении и перспективные, во многом уникальные беспилотные авиационные комплексы отечественного производства.

— Политика Беларуси носит открытый характер, — отметил глава государства, обращаясь к гостям праздника. — Нам нечего скрывать. Вместе с братской Россией мы защищаем границы создаваемого нами Союзного государства. Нашей стратегической целью является дальнейшее развитие отношений с государствами — членами Организации Договора о коллективной безопасности. Это наши надежные партнеры и верные друзья. Мы связаны общей историей и вместе сегодня защищаем мир от новых угроз.

Завершая свое выступление, Президент Республики Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская армия сегодня — это гарант нерушимости рубежей Отчизны.

…Стоит отметить, что превосходное, праздничное настроение в ходе военного парада создавала музыка. Гостей праздника радовал живым звуком сводный оркестр под управлением начальника военно-оркестровой службы Вооруженных Сил — начальника государственного учреждения «Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь» заслуженного артиста Республики Беларусь полковника Сергея Костюченко. В едином музыкальном строю трудились 240 оркестрантов в погонах из девяти коллективов Минского гарнизона.

А визитной карточкой парадного действа стало, конечно же, выступление сводной роты почетного караула. В плац-параде участвовали 117 человек — представители штатных подразделений почетного караула Вооруженных Сил, Государственного пограничного комитета, а также внутренних войск Министерства внутренних дел. Ловко обращаясь с оружием, бравые парни демонстрировали, без преувеличения, шедевры исполнительского мастерства — уникальные номера, требующие большого внимания и точной координации, высокой слаженности и выносливости.

Военнослужащих у главных трибун сменили образцы промышленного производства Беларуси: грузовики и комбайны, спецтехника и даже легковые автомобили СЗАО «Белджи» и, конечно же, могучие БелАЗы. Всего 102 единицы техники, в том числе 28 выставочных экспозиций предприятий и концернов Беларуси. А семь «Беларусов» Минского тракторного завода исполнили «тракторный балет».

В финальном массовом номере «Красуй, Беларусь!» приняли участие 2.600 человек — активисты общественных организаций, спортсмены, учащиеся школ искусств, учреждений среднего специального, высшего и внешкольного образования. В их числе были 480 человек, которые продемонстрировали гостям праздника спортивную композицию «Ваза».

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Особого внимания в тот праздничный день заслуженно были удостоены ветераны Великой Отечественной войны. Администрациями районов столицы была организована их доставка к месту проведения праздника, где их ждала главная трибуна с лучшим видом на праздничное шествие. Мне удалось пообщаться с некоторыми из них.

Полковник в отставке Пётр Сквозняков родился в 1923 году в Брянской области недалеко от Беларуси. Воевал в составе артиллерийского полка, освобождавшего от немецко-фашистских захватчиков Украину, Румынию и Болгарию. Отмечен двумя орденами Красной Звезды — причем признается, что особенно дорог ему первый орден. Получил его за спасение своей артиллерийской батареи. В ходе артобстрела противника на их позиции загорелись ящики с боеприпасами. Пётр Сквозняков первым заметил опасность и бросился тушить пожар, несмотря на разрывы вражеских снарядов. Вскоре подоспели товарищи, и огонь был потушен, но Петра Васильевича ранило.

Этот геройский поступок был отмечен командованием. Орудия Победы для этого мужественного фронтовика — ставшие родными за годы вой­ны 76‑мм дивизионная пушка ЗИС‑3 и 122‑мм гаубица М‑30. После войны артиллерист Сквозняков был направлен служить в Беларусь, и он рад, что судьба связала его с синеокой.

Услышав, откуда родом Пётр Васильевич, к разговору присоединился его сосед на праздничной трибуне — Григорий Давыдулин. Оказывается, они практически земляки. Мужчины обменялись рукопожатием и поздравили друг друга с праздником.

Григорий Давыдулин родился в 1927 году в Добрушском районе Гомельской области. С начала Великой Отечественной был в оккупации, а в 1944 году был призван в ряды защитников Отечества и направлен служить в учебную стрелковую дивизию, базировавшуюся в Уручье. Великая Отечественная война пощадила его, но не семью. Отец Григория Давыдулина пропал без вести во время боев под Москвой, а старший брат — под Ленинградом.

— Для нашей страны День Независимости — это значимый праздник, дань уважения всем погибшим и наказ ныне живущим, поэтому я сегодня здесь. Рад наблюдать за тем, как крепнет и развивается Беларусь!

— Участник войны, моряк Северного флота, — представился следующий мой собеседник — капитан 1 ранга в отставке Алексей Ковальчук. — Родился в Бресте в 1926 году. В 1942 году ушел в партизаны, а в 1944‑м был призван в ряды Красной Армии и минером отправился освобождать от захватчиков Польшу. Под Варшавой получил ранение и после лечения в Брестском госпитале был направлен учиться в военно-морское училище в Риге.

После учебы Алексея Ковальчука направили служить в одну из частей Северного флота. Служил он на малом боевом корабле — морском охотнике.

После увольнения, вернувшись в Брест, бывалый моряк продолжил учиться. Затем долгие годы трудился в строительной отрасли. Прошел путь от прораба до главного инженера и проектировщика. Причем трудовую деятельность завершил только два года назад.

Алексей Карпович гордится тем, что в возрождении разрушенной немецко-фашистскими захватчиками Беларуси есть и его личный вклад. Сидеть без дела ветеран не привык — и сегодня работает уже над написанием седьмого по счету романа.

Подполковник

Игорь Жук, «Ваяр», фото Владимира Блинова, Вадима Опарина и Ирины Малиновской