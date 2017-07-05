Инженерами не рождаются, или Как оставить след

Белорусский государственный университет транспорта (БелГУТ) — ведущее высшее учебное заведение транспортного и строительного комплекса Беларуси. Примечательно, что в год открытия вуза была создана и военная кафедра, заложившая славные традиции воспитания будущих военных инженеров, их обучения военным и военно-специальным дисциплинам. На ее базе в 2003 году сформировали военно-транспортный факультет — в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь. Первым начальником факультета был назначен полковник Владимир Левтринский.

Условия и возможности

— Задача факультета — подготовить для Вооруженных Сил, а с недавнего времени и в интересах Государственного пограничного комитета, достойных офицеров, специалистов с хорошей инженерной хваткой, — поделился заместитель начальника факультета по идеологической работе подполковник Игорь Маруняк. — За почти полтора десятка лет существования коллектив прошел нелегкий период становления и твердо стал на путь совершенствования, с которого, думается, никогда не свернет. 1 сентября 2004 года было образовано две кафедры — соответственно общевойсковой и военно-специальной подготовки. Тогда-то военно-транспортный факультет непосредственно и начал обучение будущих офицеров для белорусской армии по специальности «управление подразделениями железнодорожных войск» (квалификация — специалист по управлению — инженер) по направлениям. А в 2005 году при участии войсковой части 83469 в поселке Березки Гомельского района для наших курсантов был создан учебно-полевой центр. Он оснащен современными образцами вооружения, военной и специальной техники. Здесь на практике будущие инженеры «собирают и разбирают» теорию, пройденную в университетских аудиториях…

Сегодня на военно-транспортном факультете готовят специалистов по управлению подразделениями транспортных войск по трем направлениям: восстановление и строительство путей сообщения, техническая эксплуатация машин и оборудования, организация перевозок и управление с присвоением квалификации соответственно «Специалист по управлению. Инженер путей сообщения — строитель», «Специалист по управлению. Инженер-механик», «Специалист по управлению. Инженер». А также — по трем специализациям: восстановление и строительство железнодорожного пути, восстановление и строительство искусственных сооружений, восстановление и строительство транспортных коммуникаций.

За пять лет учебы выковываются такие кадры, за которые не приходится стыдиться военным педагогам, о чем свидетельствуют положительные отзывы о недавних курсантах из войск. С нынешним, юбилейным выпуском их количество достигнет 200. Но это не все! Ежегодно на факультете проходят обучение по программам подготовки младших командиров порядка двух сотен студентов. Охват — десяток военно-учетных специальностей, среди которых «начальник электростанции (силовых и осветительных агрегатов)», «техник по ремонту стрелкового вооружения и средств ближнего боя», «техник по ремонту и хранению артиллерийских боеприпасов», «техник (по ремонту и хранению инженерной, дорожно-строительной, мостостроительной, лесозаготовительной, инженерно-аэродромной техники и имущества)».

Пройдя данную науку, лучшие студенты имеют право обучаться по программам подготовки офицеров запаса (около 80 ежегодно) по восьми военно-учетным специальностям. Таким образом, создается фонд хороших специалистов для Вооруженных Сил…

От любви к армии

В 2011 году коллектив военно-транспортного факультета возглавил полковник Алексей Поддубный, который до этого был первым заместителем начальника факультета.

К слову, сам начальник факультета — кандидат физико-математических наук. Тема труда, уже нашедшего применение в Вооруженных Силах, Алексея Поддубного — «Моделирование напряженно-деформированного состояния трехслойных композитных конструкций, полностью или частично опертых на упругое основание» посвящена углубленному изучению законов механики. Суть работы — помочь инженерам-строителям с оптимальными затратами создать конструкцию, которая соответствовала бы всем требованиям. При выполнении научно-исследовательского труда разработаны новые методики и составлены по ним математические модели, с помощью которых была рассчитана и спроектирована новая конструкция сборно-разборного дорожного настила, предназначенного для строительства временных автомобильных дорог колейного типа. По результатам исследования получено два патента на изобретения, которые тоже нашли применение в вой­сках. К слову, зарегистрировано более 250 рационализаторских предложений, сделанных профессорско-преподавательским составом факультета…

Наука быть впереди

На военно-транспортном факультете делают все, чтобы выпускники уезжали в воинские части с достаточным багажом знаний и умений, могли работать с проектной документацией, принимать решения по восстановлению сооружений и транспортных коммуникаций. В то же время чтобы они имели не только крепкую профессиональную подготовку, но и физическую, и идеологическую. Ведь военные инженеры должны быть всесторонне развитыми личностями!

Развивают у курсантов и способности к исследовательской, научной работе. Военные педагоги понимают, что самые способные из выпускников со временем вернутся на факультет и продолжат начатое наставниками дело. Готовя специалистов для войск, они заботятся и о собственной достойной смене.

— В 2008 году в соответствии с Государственной программой вооружения на 2006–2015 годы Владимиром Левтринским, Сергеем Квасовым и Павлом Демидовым при участии офицеров департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь, выполнена научно-исследовательская работа «Совершенствование комплектов механизированного инструмента для механизации работ при строительстве, реконструкции и ремонте железнодорожных путей», — поделился заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — первый заместитель начальника полковник Аркадий Куксо. — В результате выполнения НИР разработан и утвержден состав передвижного инструментального раздаточного пункта, обеспечивающий механизацию работ при строительстве, реконструкции и ремонте железнодорожных путей…

Результат научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава факультета (которая включает в себя модернизацию вооружения, военной и специальной техники и инвентарного имущества, находящегося на вооружении транспортных войск и Белорусской железной дороги; оптимизацию организационно-штатной структуры подразделений транспортных войск; совершенствование системы технического прикрытия и организации воинских перевозок; совершенствование системы подготовки кадров; разработку нормативной правовой базы и другое) — свыше 10 НИР по заказу департамента транспортного обеспечения Министерства обороны, ряд НИР по заказу управления военного образования Вооруженных Сил, структурных подразделений Министерства обороны, Белорусской железной дороги, более 10 НИР выполнены в интересах военно-транспортного факультета. Результаты исследований внедрены в Вооруженных Силах и в транспортных войсках, а также используются в образовательном процессе для подготовки курсантов и студентов. Все НИР первоначально прошли апробацию в ходе командно-штабных тренировок, показных учений с воинскими частями… А вообще у нас много идей, предложений, публикаций…

Часовым науки положена смена

Хорошо известен в научных кругах начальник кафедры военно-специальной подготовки кандидат военных наук подполковник Сергей Бобрицкий, на военно-транспортном факультете начинавший служить командиром взвода практически с момента основания факультета. К научно-исследовательской деятельности он активно привлекает курсантов, сегодня возглавляет магистратуру.

Военно-научное общество факультета состоит из двух военно-научных кружков — военно-исторического и военно-специальной подготовки. В их работе ежегодно участвует более двух сотен курсантов и студентов, проходящих подготовку по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса. Олимпиады, семинары, конкурсы, конференции, исследования — большинство курсантов живет насыщенной, интересной жизнью. Лучшие из них включены в резерв для обучения в магистратуре.

Гордость факультета — его выпускник с дипломом с отличием и золотой медалью, ныне командир взвода роты механизации 174‑го отдельного железнодорожного батальона механизации лейтенант Илья Демидович. Пять раз он был номинирован на стипендию Президента Республики Беларусь, среди его курсантских достижений — диплом III степени, который был вручен юноше в 2015 году по результатам III Международного конкурса военно-научных работ специалистов и молодых ученых вооруженных сил государств — участников СНГ за рационализаторское предложение. Сегодня он заочно учится в магистратуре.

Сержант Сергей Тимашков поступил на военно-транспортный факультет в БелГУТ­ после окончания с отличием Гомельского государственного колледжа железнодорожного транспорта, потому что с детства мечтал стать военным (первым в его роду). Сергей добился высоких показателей в интеллектуальной деятельности и общественной работе, был признан лучшим в конкурсе «Студент года — 2015» в БелГУТ, городе, области. Был номинантом премий от Гомельского горисполкома как одаренный курсант.

— Планирую служить и заочно учиться в магистратуре, повышать профессиональный уровень, — поделился Сергей Тимашков. — Мечтал стать офицером и совсем скоро стану им. Кроме того, я уже почти приобрел замечательную специальность. А ребятам, которые еще стоят перед выбором профессии, я бы сказал, что каждый парень должен понимать, что он рожден стать защитником Отечества. Так почему не на нашем факультете? Здесь созданы все условия для всестороннего развития будущего офицера: есть возможность заниматься научной деятельностью, спортом (более 15 видов!), творчеством, волонтерством… Лично я буду рад, если мои дети пойдут по моим стопам.

Отец курсанта Василия Орехова, Валентин Дмитриевич, — подполковник запаса. Именно он посоветовал сыну поступать на военно-транспортный факультет в БелГУТ. И Василий, победитель 2015 года межвузовской олимпиады «Молодежь — будущее и перспективы страны», отнюдь не жалеет, что послушался его:

— Учусь на втором курсе. Приобретаю престижную, востребованную как в армии, так и «на гражданке» специальность. Средний балл — 8,9. Кем стану по выпуску — ученым или практиком — пока не знаю. Буду слушать сердце, оно подскажет. Главное, как говорил мой отец, любить свое дело, тогда ты не будешь работать ни дня — ты будешь жить этим трудом.

Мне интересно. Хочу стать новатором и оставить след в жизни людей, чтобы мои внуки могли говорить: «Мой дед был военным инженером-строителем, он сделал много для армии и страны»…

Елена Романова, «Ваяр», фото Владимира Павлова