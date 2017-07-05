Какая служба без песни?!

В Военной академии Республики Беларусь проходит службу и трудится много талантливых и увлеченных офицеров. В свободное от исполнения своих служебных обязанностей время они занимаются любимым увлечением.

Кто-то, как, например, заместитель начальника об­щевой­скового факультета по учебной и научной работе полковник Сергей Мазовка, пишет стихи. Сергей Анатольевич стал проявлять интерес к поэзии еще со школьной скамьи. Его мама — учитель русского языка и литературы в средней школе деревни Дукоры Пуховичского района Минской области. Затем в биографии Сергея Анатольевича были Минское суворовское военное училище и Минское высшее военное командное училище, служба в различных гарнизонах Беларуси.

Другие, такие как артист военного оркестра подполковник запаса Игорь Мельник, пишут и поют песни. Игорь Юрьевич родом из Львовской области. Окончил музыкальную школу, Брестское музыкальное училище и Белорусскую государственную консерваторию. Служил срочную военную службу в военном оркестре штаба КБВО. Затем военный дирижер длительное время проходил службу в Борисове и оставил там о себе хорошую память. Его песня «10‑й гвардейский полк» и ставшая гимном песня «72 ОУЦ» популярны до сих пор среди курсантов учебных подразделений. Завершил он офицерскую службу несколько лет назад в должности начальника оркестра — военного дирижера Военной академии.

На счету этого творческого дуэта — не одна военно-патриотическая песня. Год назад офицерами была представлена зрителям песня «Наследники Победы», которая впоследствии стала финалистом ХIХ телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда» в номинации «Авторы-исполнители» за популяризацию военно-патриотической песни и высокое исполнительское мастерство. Она очень быстро стала известной в главном военном вузе.

Их песни у нас востребованы и очень ценятся… Лирическая — «Беларусь — моя». Или, например, ставшая гимном общевойскового факультета «Где мы — там Победа!». Впоследствии песня-марш «Где мы — там Победа!» вошла в репертуар оркестра Военной академии.

Дальнейших творческих успехов вам, товарищи офицеры!

Игорь Шелудков, фото Николая Лебедика