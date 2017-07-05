Интервью с супругой чемпиона Руслана Шарапова.

Получив редакционное задание — написать материал об известном белорусском дзюдоисте (чемпионе, призере и т. д.) Руслане Шарапове, который 22 июня отметил свое 50‑летие, я закручинился… Честно говоря, спортивная тематика не мой, как говорится, конек. Нет, я, конечно, понимаю всю важность спорта и для людей служивых и для тех, кто уже отслужил или только готовится стать в строй. Но…

О звездах журналистики и о лучшей половине каждого мужчины

Но я глубоко убежден, что каждое ответственное дело должен выполнять либо профессионал, либо тот, кто изо всех сил пытается им стать! Поэтому до сих пор считаю непревзойденными вершинами в искусстве спортивной журналистики комментарии Владимира Маслаченко и недавно ушедшего из жизни Владимира Перетурина. Да и никогда не стать мне вторым Кириллом Набутовым…

А с другой стороны, зачем подражать этим звездам спортивной журналистики? Писать в сотый раз о чемпионатах и олимпиадах, кубках, медалях, подножках, подсечках и бросках? Обо всем этом уже много раз писали и еще не раз напишут.

Как написать о спортсмене с неожиданного, скажем так, ракурса? Кто знает его лучше, чем тренеры, капитаны команд и соперники на татами? Конечно же, его вторая (или лучшая) половина!

Поэтому я отправился в Минское суворовское военное училище на поиски старшего офицера (по организации досуга и связям с общественностью) отдела идеологической работы майора Елены Шараповой, супруги Руслана Леонидовича.

О великом английском драматурге и о речной рыбе

— Давно это бы­ло… — улыбается Елена, погружаясь в приятные воспоминания. — В моем родном Новополоцке шли мы как-то с подругой на дискотеку. А Руслан приехал в наш город на спортивные соревнования и на улице нас увидел. Пошел следом, а на тацплощадке рискнул познакомиться…

Первое впечатление от нового знакомства, которое, как известно, всегда является самым верным, было очень сильным:

— Он меня поразил интеллектом, неординарностью мышления, — вспоминает собеседница. — А уж когда начал наизусть читать стихи Шекспира по-английски!..

Согласно киваю головой: не так уж много среди нас ценителей старинной английской поэзии, но каждой девушке понравится, если ее избранник обладает каким-нибудь уникальным талантом или умением…

В свою очередь, и Лена блеснула доселе неизвестными Руслану навыками. Однажды в конфетно-букетный период отношений девушка приобрела для совместной трапезы большущего карпа. Покупка любимой не оставила отважного дзюдоиста равнодушным:

— Он с удивлением посмотрел на меня и вопросил: «Ты сама его будешь чистить? И сумеешь приготовить?». И когда я ответила утвердительно, Руслан был поражен.

Я далек от мысли, что в данном случае произошло подтверждение старого тезиса о том, что путь к сердцу мужчины непременно проходит через его пищеварительный тракт. Совсем нет! Просто в наши дни девушка, отважившаяся самостоятельно произвести сначала первичную, а затем и окончательную термическую обработку карпа, встречается столь же редко, как и молодой человек, читающий наизусть сонеты великого поэта.

Так Руслан и Елена нашли друг друга…

О даре убеждения и о литературе (еще раз)

— Лена, а какая черта характера вашего супруга сразу же бросается в глаза? Что делает Руслана Шарапова мужчиной, личностью, спортсменом? — спрашиваю я.

— Он очень волевой и очень самокритичный человек, — уверенно говорит Елена Ивановна. — Знаете, бывает, что не все у него в работе получается так, как надо. Так вот, Руслан никогда не винит в этом кого-то, а ищет причину неудач только в себе, в своих замыслах, в своих действиях. Именно эта черта характера делает его волевой, сильной личностью.

И еще: Руслан обладает исключительно сильным даром убеждения. Он очень спокойно и твердо высказывает свои аргументы, и с ним всегда соглашаются. А еще — он инициатор всех начинаний в семье, мой «вечный двигатель». Благодаря ему я нашла себя в жизни (и в профессиональном плане тоже!) и продолжаю совершенствовать себя!

…Я убежден, что все эти черты характера чрезвычайно важны, причем не только для спортсмена, но и для любого человека. А уж для офицера (а Руслан Леонидович, между прочим, подполковник запаса!) эти качества просто необходимы!

— А что в людях для него неприемлемо?

Елена Ивановна не задумывается ни на мгновение:

— Непрофессионализм.

И этим все сказано! Все мы знаем, сколько бед приносит воинствующая неграмотность, безответственность, некомпетентность…

Беседуем об увлечениях нашего героя. Безусловно, это спорт, а также различные хозяйственные дела — обустройство дома и дачи. Но тут супруга вспоминает еще об одном увлечении любимого мужчины:

— Очень любит читать…

— Какой жанр литературы он предпочитает? — уточняю я. И слышу в ответ:

— Проза советских писателей о войне.

Что ж, очень достойный выбор! Ведь Великая Отечественная война оставила в народной душе такой глубокий след, который не зарастет еще долгие десятилетия. И попытаться понять ту войну — это значит попытаться понять прошлое. А понимать прошлое необходимо, чтобы избежать роковых ошибок в будущем.

Ну, а думать о будущем, приближать его делами — это всегда была, есть и будет обязанность настоящего мужчины.

О будущем и о детях

В Центральном спортивном клубе армии, а затем в Спортивном комитете Вооруженных Сил Республики Беларусь Руслан Леонидович прослужил 21 год. Перечисление его спортивных титулов и наград, завоеванных в тяжелой борьбе (в прямом смысле этого словосочетания), зай­мет, наверное, целую газетную полосу. Но вот чего я не мог найти — это количества спорт­сменов, которым он дал путевку в жизнь. Сколько же их — сто, двести или гораздо больше?

Но давайте подумаем вот о чем. Любой вид спорта — это не только развитие определенной группы мускулов у человека, который этим спортом занимается. Это прежде всего — закалка воли, развитие настойчивости, создание командного, товарищеского духа, формирование определенного склада мышления, именуемого спортивной тактикой. Наряду с физическим здоровьем спортсмен приобретает здоровье нравственное, общечеловеческое.

…У Руслана Леонидовича подрастают сыновья. Конечно же, больше внимания он уделяет воспитанию младшего, Ярослава. Футбол, плавание, иностранные языки… Но не только это…

— Отец играет с сыном в былинных героев, — рассказывает жена и мама Елена Ивановна. — Это вроде бы такая сказка, которую он рассказывает мальчишке, но в ней главным героем всегда является Ярослав и его школьные друзья. Они переживают опасные приключения, побеждают мифических злодеев…

Слушаю собеседницу с огромным интересом. Непрост, ох как непрост Руслан Леонидович! Другой родитель отдал бы своего наследника на воспитание знакомому тренеру: сделай, мол, из пацана олимпийского чемпиона. И была бы уготована Шарапову-младшему незавидная судьба — стать машиной для установки мировых рекордов и зарабатывания медалей…

Для понимания своего места в спорте (как и в жизни) надо дорасти. И очень хорошо, что в период роста рядом с маленьким человеком находится человек большой — его сильный, мудрый и добрый отец…

Андрей Данилов, «Ваяр», фото из семейного архива Шараповых