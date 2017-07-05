Он внёс вклад в Победу

Несколько дней назад 90‑летний юбилей встретил житель Гродно, участник Великой Отечественной войны сержант в отставке Степан Сафонов.

Степан Моисеевич родился 29 июня 1927 года на Смоленщине. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего четырнадцать лет. Как и все его сверстники, подросток мечтал попасть на фронт и сражаться с фашистами. Отец Степана Моисей Данилович погиб в сражении под Могилевом. Когда бои приблизились к родной деревне Сафоновых, семью эвакуировали в Ильинский район нынешней Тверской области.

Весной 1943 года умерла мать Агафья Лукьяновна. Степан, его пятилетний брат Витя и девятилетняя сестра Евгения остались круглыми сиротами… Младших определили в детский дом, а Степана, которому вскоре должно было исполниться 16 лет, по его просьбе зачислили на довольствие в войсковую часть, располагавшуюся в соседней деревне Барбаричи, выдали военную форму.

Будучи совсем еще юным, безусым пареньком, Степан Моисеевич вносил свой посильный вклад в Победу. Как известно, Великая Отечественная война была войной моторов. И тем не менее важную роль тогда выполняли трудяги-лошади, которых в РККА было огромное количество. Об этом сегодня мало пишут историки и журналисты. И сотни тысяч воинов‑ездовых, управлявших разнообразными повозками, подводами, артиллерийскими упряжками незаслуженно остаются в тени. Вот и Степан Сафонов был ездовым, выполнял, на первый взгляд, простую, но очень нужную на фронте работу: с карабином за спиной на пароконной повозке доставлял материальные средства из тыла на передовую.

— Вначале проходил службу в войсках 1‑го Прибалтийского, затем — 3‑го Белорусского фронта, — вспоминает ветеран. — Прошел путь от Великих Лук до Кенигсберга, участвовал в освобождении Беларуси и Литвы. Таких же молодых солдат, как я, в нашей части было несколько человек. Мы выполняли задачи по доставке военного имущества на передовые позиции преимущественно в ночное время. Днем большую опасность представляла вражеская авиация.

Вскоре после окончания войны Степан Моисеевич был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. », а в 1985 году — орденом Оте­чественной войны ІІ степени.

— В декабре 1945 года наша часть была передислоцирована в Белорусский военный округ и прибыла в город Пинск, — рассказал ветеран. — Затем я был направлен в Волковыск, в учебный артиллерийский дивизион, где прошел курс подготовки младших командиров и стал младшим сержантом. После окончания учебного подразделения проходил службу в 8‑й гвардейской механизированной дивизии 28‑й общевойсковой армии, был старшиной роты. Наше соединение дислоцировалось в городе Слониме. В мае 1951 года в звании сержант меня демобилизовали.

После завершения военной службы Степан Сафонов работал шофером в колхозе «Молодая гвардия» Дятловского района Гродненской области, затем — в местном сельпо. Позже он переехал в областной центр Принеманья, окончил институт, трудился в потребкооперации, в торговле.

Ветеран и сегодня остается в строю, несмотря на почтенный возраст, охотно принимает участие в городских гражданско-патриотических мероприятиях.

С юбилеем вас, Степан Моисеевич! Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора