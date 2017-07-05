Под надёжной защитой

На центральной площади города Дзержинска Минской области прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости Республики Беларусь. В праздновании, помимо горожан и гостей города, приняли активное участие военнослужащие в/ч 30151 и 977‑й артиллерийской базы вооружения.

Открыл праздничный митинг председатель Дзержинского исполнительного комитета Николай Артюшкевич.

— Путь белорусского народа к независимости был долгим и трудным. Наши предки в битвах с гитлеровскими захватчиками проливали кровь и жертвовали самым дорогим — своими жизнями. Наш священный долг — помнить об этих героях, что освободили Беларусь от оккупантов, — подчеркнул Николай Иванович. — Сегодня мы гордимся тем, что живем в сильной и процветающей стране, в которой фундаментом благополучия является мирный труд, спокойствие граждан и порядок.

После того как участники митинга почтили память воинов, павших в боях за свободу и независимость нашей страны, ветераны Великой Отечественной войны, представители трудовых коллективов и общественности, органов власти города и района, люди в погонах приняли участие в церемонии возложения венков к стеле освободителей города Дзержинска и памятным знакам Героев Советского Союза. Завершилась официальная часть мероприятия военным парадом пеших колонн и торжественным шествием трудовых коллективов, ветеранов труда Дзержинска и Дзержинского района.

Вблизи центральной площади города представители Вооруженных Сил организовали выставку вооружения, военной и специальной техники. Особый интерес вызвала пусковая установка зенитного ракетного комплекса С‑300ПТ, которую доставили в районный центр военнослужащие в/ч 30151. Командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Василий Костеж охотно рассказывал желающим о службе в армии и боевых возможностях вверенного ему вооружения.

— Для нас большая честь принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных главному празднику страны, — поделился Василий Васильевич.

Майор Александр Кибик, «Ваяр», фото автора