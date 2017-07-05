Во имя памяти ушедших

В городе Слониме, что на Гродненщине, каждый камень — немой свидетель истории. Война в этом городе началась 22 июня 1941 года с бомбардировки Деревянчицкого аэродрома, а уже через три дня гитлеровцы оккупировали город. Улица Ружанская. Именно по ней 24 июня 1941 года промчались ворвавшиеся в город 17‑я и 18‑я танковые дивизии Гудериана.

В годы военного лихолетья Слонимщина понесла огромные потери — 44.418 человек погибли. 113 жителей деревень Залесье, Загорье, Задворье были заживо сожжены в урочище Андреево, 299 жителей деревни Окуниново расстреляли. Прах 5.223 воинов и 108 партизан покоится в слонимской земле.

В километре от города, на Петралевичской горе, за неделю до освобождения Слонима были расстреляны 102 человека, а всего в той братской могиле похоронено свыше 10 тысяч советских граждан, безвинных детей, пожилых и женщин. На Чепелевских полях — 30 тысяч, в урочище Морги — две тысячи…

Город на Щаре-реке был освобожден 10 июля 1944 года. На центральной площади города установлен танк Т‑34 с цифрой «107» на броне, означающей дату освобождения города — 10 июля.

В центре города, на улице Пушкина, есть небольшой сквер. Именно здесь 3 июля прошел торжественный митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь.

С поздравительным словом к слонимчанам обратился председатель Слонимского районного исполнительного комитета Олег Таргонский.

— Сегодня мы торжественно отмечаем главный праздник белорусской государственности — День Независимости Республики Беларусь и 73‑летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, — отметил в своем выступлении руководитель района. — Этот день — настоящий символ национального возрождения, мира и стабильности, преемственности поколений и уважения лучших традиций белорусского народа. Великий подвиг героического поколения белорусов сегодня надежно подкрепляется волей современников, выбравших в качестве главного приоритета развития независимости страны мирный и созидательный труд. Любовь к Родине, уважение к своей истории служат сплочению народа, укреплению государства и являются залогом силы и процветания страны.

Руководство города и представители предприятий, военнослужащие 11 омбр и ветераны Великой Отечественной войны, школьники и студенты возложили цветы и венки к памятнику воина-освободителя. Он застыл со знаменем в руках, охраняя вечный сон около 900 солдат и офицеров, павших при освобождении Слонимщины от фашистской неволи. Рядом с памятником — могилы разведчика Героя Советского Союза майора Кузьмы Гнедаша и радистки старшего сержанта Клары Давидюк. После церемонии торжественного возложения венков к памятникам и салюта, воины гарнизона прошли торжественным маршем.

Далее праздник продолжился на городском стадионе, где состоялся праздничный велопробег. Музыкальный подарок жителям и гостям города преподнес Государственный ансамбль песни и танца Республики Беларусь.

Продолжились праздничные мероприятия в городском парке. На протяжении дня здесь была организована выставка-продажа изделий народного творчества и декоративно-прикладного искусства, работа детских аттракционов. Вечером на центральной площади города концертную программу представил Слонимский центр культуры и отдыха. Завершил праздник красочный фейерверк.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр», фото автора

Наша справка

В окрестностях Слонима находится много мест массовых расстрелов местных жителей. Чепелевские поля, Петралевичская гора, урочище Морги. Эти места известны каждому жителю города на Щаре-реке. 17 июля 1941 года немцы арестовали 1.200 мужчин-евреев и расстреляли их на окраине города. А еще через четыре месяца нацисты уничтожили около 9.000 жителей Слонимского района.

В декабре 1941 года гитлеровцами было организовано гетто, которое занимало большую площадь, прилегающую к реке Щаре и каналу Огинского. Сюда привозили лиц еврейской национальности из Польши, Германии и даже Франции. С 29 июня по 15 июля 1942 года здесь было уничтожено около 10.000 евреев: немцы окружили гетто и подожгли его, а по тем, кто пробовал бежать, стреляли. 20 августа 1942 года фашисты расстреляли еще 400 человек, а в декабре была осуществлена последняя акция, после которой слонимское гетто опустело.

16 декабря того же года фашисты убили 40 мирных жителей деревни Верболоты, а также сожгли всю деревню Павловичи, расстреляв 276 жителей. В тот же день была сожжена деревня Низ (296 жителей) и убито около двухсот человек из деревни Василевичи и близлежащих деревень. В конце декабря фашисты сожгли 40 дворов деревни Боровичи и расстреляли 84 ее жителя, а за шесть дней до нового года в результате проведения карательной операции «Гамбург» было расстреляно 299 жителей деревни Окуниново и сожжено 111 дворов. Гитлеровцы уничтожили и все хозяйственные постройки — деревня была стерта с лица земли. На партизанском кладбище в Окуниново покоится прах 67 партизан трех отрядов бригады имени Рокоссовского, погибших в годы Великой Отечественной войны.