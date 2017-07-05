Военные атташе в Бресте

В июне департаментом международного военного сотрудничества Министерства обороны во взаимодействии с командованием сил специальных операций Вооруженных Сил было организовано наблюдение иностранными военными атташе, аккредитованными при Министерстве обороны Республики Беларусь, за международным учением «Славянское братство — 2017», в котором участвовали военнослужащие из Беларуси, России и Сербии. В мероприятии приняли участие военные атташе из Великобритании, Вьетнама, Венесуэлы, Венгрии, Литвы, Польши, США, Сирии, Украины, Эквадора, Норвегии, Франции, Чехии, ФРГ, Китая и Швеции.

Вместе с представителями зарубежных военных ведомств при дипломатических миссиях на брестскую землю, где проходило учение, отправилась и наш корреспондент.

К моменту приезда зарубежных гостей учение было в самом разгаре. Проходило оно в несколько этапов. Часть учебно-боевых задач многонациональные ротные тактические группы отрабатывали в ночное время. Это стало особенностью «Славянского братства». Представителей военных ведомств при дипломатических представительствах и миссиях зарубежных стран пригласили на один из немногих этапов, проходивших днем на шлюзовом комплексе Бреста.

— Наблюдать за ночными действиями без приборов ночного видения практически невозможно. Учитывая это, было принято решение продемонстрировать действия военнослужащих в светлое время суток, — сказал помощник начальника департамента международного военного сотрудничества полковник Виктор Болсуновский. — Хочется отметить, что сам факт приглашения военных атташе на учение «Славянское братство — 2017» является жестом доброй воли белорусской стороны и свидетельствует об открытости и транспарентности Республики Беларусь и ее Вооруженных Сил. Численность военнослужащих, участвующих в этом учении, в общей сложности не превышает тысячи человек. А согласно положениям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, Беларусь обязана приглашать иностранных военных наблюдателей на мероприятия, в которых участвуют от 13.000 человек. Как видим, масштаб «Славянского братства» многократно ниже обозначенного порога. Кроме того, согласно положениям соглашений между правительством Республики Беларусь и правительствами некоторых наших соседей о дополнительных мерах доверия, мы обязаны сообщать друг другу об учениях на уровне полка — бригады и выше. Здесь же все проходит на уровне батальона. И это мероприятие даже не подлежит уведомлению. Тем не менее учение интересное, яркое, динамичное. Потому мы решили пригласить наблюдателей. Нам скрывать нечего.

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К приезду военных атташе все было готово для проведения этапа. Военнослужащие замерли на исходных позициях. Приглашенные журналисты томились в ожидании, предчувствуя яркое и захватывающее зрелище. Предчувствия не обманули.

Военных атташе встречал командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко. Перед началом активной фазы он подробно рассказал о ходе проведения этого этапа учения.

Согласно сценарию, гидроузел захватили террористы и подготовили его к разрушению. Объединенным силам белорусских, российских и сербских десантников предстояло уничтожить террористов, спасти объект и освободить заложников.

…В означенный час тишину разорвал сухой треск автоматных и пулеметных очередей, взрывы гранат. События стремительно набирали обороты. Разведка и доразведка объекта, десантирование, блокирование, внезапная атака одновременно с нескольких направлений… Гул огня смешивался с ревом двигателей бэтээров и вынырнувших из-за соснового частокола вертушек.

Военные атташе внимательно следили за действиями объединенных сил.

После завершения командующий ССО Вооруженных Сил дважды подходил к военным дипломатам для комментирования действий десантников и, несмотря на очевидную занятость, подробно отвечал на все возникшие у военных атташе вопросы. Генерал-майор Вадим Денисенко откровенно и полно рассказал об общем замысле проводимого учения, количественном составе подразделений от каждой принимающей участие в учении стороны, задачах, которые отрабатывают многонациональные ротные тактические группы.

Активнее всего на этих импровизированных брифингах вопросы командующему задавал атташе по вопросам обороны, военно-воздушный атташе при посольстве Украины генерал-майор Александр Васильев. На все вопросы он получил исчерпывающие ответы.

Высокую оценку действиям военнослужащих, принимавших участие в учении, дал атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Эквадор в Республике Беларусь полковник Армендариз Саенс Франциско Хавьер, который в свое время служил в воздушно-десантных подразделениях своей страны:

— Здесь я увидел, как должны действовать объединенные силы. Организовать взаимодействие военнослужащих разных армий, имеющих различные традиции и подходы к подготовке, непросто. Во время подобных учений вы обучаетесь совместно выполнять поставленные задачи. Тренировки в условиях, приближенных к реальным, дают возможность получить наилучший опыт, который поможет при выполнении настоящих спецопераций.

Но и те иностранные офицеры, которые ранее не сталкивались со специ­фикой действий, отрабатываемых в ходе учения, также обращали внимание на согласованность действий военнослужащих. Вот что сказал атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Норвегия контр-адмирал Гуннар Хелёе:

— Как вы видите по моей форме, я офицер флота и не являюсь экспертом в таком виде действий. Но было очень интересно наблюдать, как представители трех разных государств проводят совместные учения. И на первый взгляд им это успешно удается. Несмотря на то что наше посольство находится в Москве, мы всегда стараемся принять участие во всех мероприятиях, на которые нас приглашает белорусское военное ведомство. Беларусь для нас очень интересна. И, поль­зуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность принимающей стороне за то, что она предлагают нам разнообразную и интересную программу.

Хочется отметить, что многие участвовавшие в мероприятии военные дипломаты благодарили белорусскую сторону за его организацию. А также делились впечатлениями о посещении других учений белорусских военнослужащих, за которыми они могли наблюдать по приглашению белорусской стороны.

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— В развитие инициативы Президента Республики Беларусь о создании «пояса добрососедства», — уточнил в завершение помощник начальника департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны полковник Виктор Болсуновский, — и в рамках своих международных обязательств Беларусь с 2001 года постоянно приглашает иностранных военных наблюдателей на все крупные военные учения. Республика Беларусь открыта для друзей, и мы постоянно это демонстрируем.

…Военные атташе покидали район проведения учения в приподнятом настроении. Я же вспоминала ответ командующего на вопрос об итогах учения.

— Несмотря на то что участники учения говорят на разных языках, мы прекрасно понимаем друг друга, — сказал генерал-майор Вадим Денисенко. — У нас нет проблем в вопросах взаимодействия. Мы готовы совместно успешно противостоять современным вызовам и угрозам. И это главное.

Действительно, умение понимать друг друга, несмотря на языковые барьеры, дорогого стоит. А также уважать, помогать, укреплять добрососедские отношения. И всем миром сохранять спокойствие и стабильность на планете, ставшей для всех нас общим домом.

Лариса Кучерова, «Ваяр», фото автора и Александра Политаева