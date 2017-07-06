Обеспечивая права и свободы граждан

В Беларуси делается все, чтобы и прав человека, и верховенства закона, и демократии в стране было не меньше, чем в других государствах Европы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил вчера на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию в Минске 26‑й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«После обретения суверенитета мы поставили перед собой цель построить государство для народа, где обеспечивается полное и свободное развитие личности, соблюдаются права человека», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, важнейшим элементом системного обеспечения всего комплекса прав и свобод граждан стала разработка первого в истории независимой Беларуси Национального плана по правам человека. В его реализацию максимально широко вовлечены государственные организации и гражданское общество.

Глава государства обратил внимание, что в стране немало делается для народа. Решена проблема бедности, сохраняются высокий уровень социального обеспечения граждан и минимальный разрыв в доходах различных слоев населения. Каждому гарантировано право на получение образования, по доступности которого Беларусь не уступает самым высокоразвитым странам, заметил он.

«Наше государство вошло в число мировых лидеров по уровню развития здравоохранения, медицины. Каждый гражданин независимо от достатка имеет возможность бесплатно получить любой вид медицинской помощи, в том числе самой высокотехнологичной», — констатировал белорусский лидер.

БЕЛТА