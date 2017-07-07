Лето продолжается

Три месяца каникул, масса свободного времени у школьников. Как и где отдохнуть детям, чтобы было о чем вспомнить?

В этом году за счет средств бюджета страны и государственного социального страхования смогут отдохнуть 377 тысяч ребят — около 37 % от общего количества детей в возрасте от шести до 18 лет.

Вот уже более десяти лет ежегодно в летний период на базе соединений и воинских частей или с их участием организуется проведение спортивно-патриотических лагерей. Важнейшей целью деятельности таких лагерей является военно-патриотическое воспитание, формирование высоких духовно-нравственных качеств и правовой культуры молодых людей, их подготовка к воинской службе. Организация летнего отдыха школьников осуществляется благодаря совместным усилиям министерств обороны и образования нашей страны и местных органов государственного управления.

Например, прошлым летом на базе соединений и воинских частей белорусской армии функционировало более 140 спортивно-патриотических лагерей, где отдохнули и набрались сил к старту нового учебного года более десяти тысяч подростков.

Спортивно-патриотические лагеря удовлетворяют свойственные подросткам потребности с учетом их интересов и активности. Школьники с большим желанием стремятся в них попасть. Следовательно, если они таким образом хотят провести летние каникулы — значит, это действительно интересно. Здесь прививаются навыки, необходимые будущему защитнику Отечества. За время, проведенное в армейской обстановке, многие ребята определились и с выбором будущей профессии: решили стать офицерами.

В текущем году в местах дислокации соединений и воинских частей также запланировано проведение более 140 спортивно-патриотических лагерей (более 180 смен), где сможет отдохнуть, окрепнуть физически и ознакомиться с укладом армейской жизни около десяти тысяч ребят, в том числе более 500 подростков, находящихся в социально опасном положении или состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. При комплектовании лагерей особое внимание также уделяется детям из многодетных, неполных семей.

В июне большое количество школьников уже отдохнуло в лагерях на базе соединений и воинских частей.

В соответствии с договорами, заключенными с местными исполнительными органами, для реализации программ лагерей предоставляются в пользование необходимые учебно-материальные и спортивные базы воинских частей. Военнослужащие оказывают помощь в обустройстве палаточных городков. В рамках организации работы лагерей для учащихся подготовлены целенаправленные программы с посещением комнат боевой славы, музеев, исторических и памятных мест регионов. Ребята принимают активное участие в различных военно-спортивных эстафетах, конкурсах и состязаниях. В программу мероприятий входят и интеллектуальные игры, встречи с ветеранами Вооруженных Сил. Практически ежедневно школьникам демонстрируются художественные фильмы военно-патриотической направленности.

Традиционно отдыхали в июне школьники и в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. На базе армейской «учебки» функционирует двухсменный спортивно-патриотический лагерь круглосуточного пребывания для детей из многодетных и малообеспеченных семей Борисовского района.

В июле примет две смены юных минчан круглосуточный спортивно-патриотический лагерь на базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Продолжит работу круглосуточный спортивно-патриотический лагерь на базе 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. В населенном пункте Скоки, подальше от городской суеты, организовало круглосуточный лагерь для детей командование 115‑го зенитного ракетного полка.

Воспитание в спортивно-патриотических лагерях направлено на формирование высоких духовно-нравственных качеств, чувства любви и преданности родной земле, готовности к достойному служению Отечеству, осознание культурно-исторических корней, повышение правовой культуры, социальной активности.

С целью профилактики асоциальных явлений, воспитания у ребят здорового образа жизни в лагерях проходят мероприятия, направленные на формирование социального, духовно-нравственного, физического здоровья детей, неприятие ими негативного влияния среды.

Разноплановая программа спортивно-патриотических лагерей позволяет их воспитанникам получить море эмоций и впечатлений, почувствовать единение с родной землей, друзьями и товарищами по отряду.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Николая Макаревича