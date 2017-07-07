Музыкальный подарок от «Чистого неба»

В рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь в городском сквере Фаниполя Дзержинского района Минской области состоялась концертная программа с участием местных творческих коллективов. Также со своими музыкальными подарками приехал поздравить жителей и гостей города вокально-инструментальный ансамбль в/ч 30151 «Чистое небо».

Для присутствующих военные артисты исполнили ряд патриотических и лирических популярных композиций. Среди них стоит особо отметить авторские песни «Помни» и «ВВС и войска ПВО» рядового запаса Руслана Летуна. Молодой автор и исполнитель совсем недавно уволился в запас после того, как отслужил срочную военную службу в в/ч 30151.

К слову, за последние годы в Дзержинском и соседних районах Минской области ВИА «Чистое небо» неизменно принимает участие во всех масштабных праздничных мероприятиях во время различных государственных и городских праздников. Благодаря этому группа пользуется заслуженной популярностью.

Как отметила одна из солисток «Чистого неба» заведующая клубом воинской части Юлия Соболь, их творческий коллектив тщательно готовится к каждому выступлению. Кроме того, артисты подбирают репертуар предстоящих концертных программ, исходя из возраста и социального статуса публики. А все песни и музыкальное сопровождение исполняются исключительно вживую. Именно поэтому армейских музыкантов всегда и везде встречают и провожают бурными овациями.

— Нам приятно дарить людям положительные эмоции и праздничную атмосферу. Для нас, как и для всех настоящих артистов, главное вознаграждение за труды — искренняя признательность публики. Мы очень рады, что в Фаниполе наши выступления всегда ждут, а встречают — с восторгом, — рассказала Юлия Соболь.

Не стала исключением и состоявшаяся музыкальная акция. Жители и гости города щедро отблагодарили творческий коллектив в/ч 30151 за грандиозное представление аплодисментами и в буквальном смысле не хотели отпускать со сцены понравившихся артистов.

Заслужили в тот вечер слова благодарности от населения солисты группы майор Александр Сираев, рядовой Максим Незовец, Юлия Соболь, ритм-гитарист сержант Антон Медведок, соло-гитарист рядовой Дмитрий Иванов, бас-гитарист рядовой Андрей Тращенко, клавишист прапорщик Татьяна Заливако, барабанщик Александр Евдокимов, специалист по визуальному сопровождению рядовой Станислав Ерёменко.

Майор Александр Кибик, «Ваяр», фото автора