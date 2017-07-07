Новый вид государственной поддержки граждан

В Беларуси вводится адресное государственное субсидирование в жилищном строительстве. Это предусмотрено Указом № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», который Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал 4 июля.

На брифинге в пресс-центре БЕЛТА начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль рассказал, на каких условиях будут предоставляться государственные субсидии, кто может стать получателем этой адресной помощи, какой разработан механизм предоставления адресного субсидирования.

«Государство будет привлекать не только прямые бюджетные ресурсы на поддержку жилищного строительства, но и ресурсы банковской системы, — сообщил Александр Горваль. — Новый механизм позволит увеличить объем кредитования жилищного строительства, при этом уменьшить затраты бюджета».

Следует отметить, что размер адресных субсидий на строительство жилья будет меняться при изменении состава семьи.

Начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства рассказал также о схеме работы нового механизма. Так, гражданин, имеющий право на получение государственной поддержки в соответствии с Указом № 13, при подходе его очереди оповещается об этом исполкомом либо органом государственного управления (имеются в виду силовые структуры, где человек состоит на учете). Если есть желание, очередник подает заявление в исполком о выделении ему субсидии, исполком ее начисляет.

Гражданин, зная размер государственной помощи на период кредитования (15–20 лет, исходя из условий банков), обращается в банк, заключает с ним договор на кредитование, предоставляет этот договор в исполком, который и производит начисление расчетной субсидии для конкретного человека.

В настоящее время готовится перечень объектов жилищного строительства, которые будут финансироваться с привлечением адресных субсидий.

«У человека есть выбор: согласиться на условия, прописанные в Указе № 240, или ожидать реализации своих прав на господдержку по Указу № 13», — подчеркнул Александр Горваль.

Соб. инф.