Объявление о проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» объявляет конкурс на замещение должностей:

начальник кафедры летной подготовки и боевого применения авиации авиационного факультета. Штатно-должностная категория — полковник, 40‑я группа должностного оклада;

заместитель начальника кафедры информационно-вычислительных систем. Штатно-должностная категория — подполковник, 37‑я группа должностного оклада;

начальник цикла кафедры устройства и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

начальник цикла кафедры радиотехники. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

начальник цикла кафедры тактики и вооружения РТВ факультета противовоздушной обороны. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

профессор (слушателей) кафедры радиационной, химической, биологической защиты и экологии. Штатно-должностная категория — подполковник, 36‑я группа должностного оклада;

доцент кафедры радиационной, химической, биологической защиты и экологии. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

доцент кафедры тактики и вооружения РТВ факультета противовоздушной обороны. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

профессор кафедры тактики и вооружения ЗРВ факультета противовоздушной обороны. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

профессор (слушателей) кафедры инженерного обеспечения. Штатно-должностная категория — подполковник, 36‑я группа должностного оклада;

доцент (слушателей) кафедры инженерного обеспечения, Штатно-должностная категория — подполковник, 34‑я группа должностного оклада;

доцент кафедры тактики и вооружения войсковой ПВО факультета противовоздушной обороны. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

доцент (слушателей) кафедры радио­электронной разведки и радиоэлектронной борьбы факультета военной разведки. Штатно-должностная категория — подполковник, 34‑я группа должностного оклада;

доцент кафедры радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы факультета военной разведки. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

старший преподаватель — начальник командного пункта (учебного) кафедры тактики и вооружения РТВ факультета противовоздушной обороны. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада;

старший преподаватель кафедры радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы факультета военной разведки. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада — три должности;

старший преподаватель (слушателей) кафедры радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы факультета военной разведки. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

старший преподаватель кафедры идеологической работы. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада — две должности;

старший преподаватель кафедры сил специальных операций и войсковой разведки факультета военной разведки. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада;

старший преподаватель кафедры летной подготовки и боевого применения авиации авиационного факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада;

старший преподаватель кафедры боевого применения ракетных войск и артиллерии факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада;

старший преподаватель кафедры тактики и вооружения ЗРВ факультета противовоздушной обороны. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада — две должности;

старший преподаватель кафедры тактики (общевойсковых подразделений) общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада — две должности;

старший преподаватель кафедры управления ракетными ударами и огнем артиллерии факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада;

преподаватель кафедры управления ракетными ударами и огнем артиллерии факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

преподаватель кафедры специальной связи. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

преподаватель кафедры сил специальных операций и войсковой разведки факультета военной разведки. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада;

преподаватель кафедры огневой подготовки общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

преподаватель кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада:

старший преподаватель кафедры тылового обеспечения. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада;

профессор кафедры физической подготовки и спорта. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

начальник цикла кафедры тактики (общевойсковых подразделений) общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

старший преподаватель кафедры огневой подготовки. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада;

преподаватель кафедры автоматизированных систем управления войсками факультета связи и автоматизированных систем управления. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

начальник цикла кафедры сил специальных операций и войсковой разведки факультета военной разведки. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

профессор кафедры автомобильной техники. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

старший преподаватель кафедры социальных наук. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада;

профессор кафедры тактики и вооружения ЗРВ факультета противовоздушной обороны — 0,25 ставки;

профессор кафедры тактики и вооружения РТВ факультета противовоздушной обороны — 0,5 ставки;

профессор кафедры социальных наук;

доцент (слушателей) кафедры идеологической работы;

старший преподаватель кафедры высшей математики;

доцент кафедры физической подготовки и спорта;

старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта;

преподаватель кафедры физической подготовки и спорта — две должности;

доцент кафедры тактики (общевой­сковых подразделений) общевойскового факультета — две должности;

старший преподаватель кафедры тактики (общевойсковых подразделений) общевойскового факультета;

профессор кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения общевойскового факультета;

старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управления войсками факультета связи и автоматизированных систем управления — две должности;

профессор кафедры тактики и вооружения РТВ факультета противовоздушной обороны;

профессор кафедры и вооружения ЗРВ факультета противовоздушной обороны;

старший преподаватель кафедры и вооружения ЗРВ факультета противовоздушной обороны;

доцент кафедры радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы факультета военной разведки;

старший преподаватель кафедры радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы факультета военной разведки;

доцент кафедры сил специальных операций и войсковой разведки факультета военной разведки;

доцент кафедры летной подготовки и боевого применения авиации авиационного факультета — две должности;

старший преподаватель кафедры летной подготовки и боевого применения авиации авиационного факультета;

профессор кафедры авиационной техники и вооружения авиационного факультета;

доцент кафедры авиационной техники и вооружения авиационного факультета;

старший преподаватель кафедры боевого применения ракетных войск и артиллерии факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения;

старший преподаватель кафедры управления ракетными ударами и огнем артиллерии факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения;

доцент кафедры радиационной, химической, биологической защиты и экологии;

старший преподаватель (слушателей) кафедры радиационной, химической, биологической защиты и экологии;

старший преподаватель (слушателей) кафедры идеологической работы;

старший преподаватель кафедры идеологической работы;

профессор кафедры радиотехники;

профессор (слушателей) кафедры информационно-вычислительных систем;

профессор кафедры информационно-вычислительных систем — две должности;

доцент (слушателей) кафедры информационно-вычислительных систем;

старший преподаватель кафедры информационно-вычислительных систем — две должности;

доцент кафедры механики;

профессор (слушателей) кафедры социальных наук;

старший преподаватель (слушателей) кафедры социальных наук.

Требования к документам кандидатов, участвующих в конкурсе, изложены в Инструкции о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных воинских должностей научного и научно-педагогического состава в военных научно-исследовательских учреждениях, военных учебных заведениях и на военных кафедрах учреждений высшего образования, утвержденной приказом министра обороны Республики Беларусь от 5 сентября 2011 г. № 770, Положении о порядке проведения конкурса при замещении должностей педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 806.

Срок подачи документов — в течение тридцати дней со дня опубликования объявления.

Документы высылаются по адресу: 220057, г. Минск, учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь».

Справки по тел.: 287‑43‑17, 287‑46‑5