Проверка полигоном

Итогом освоения программы общевойсковой направленности с новым пополнением 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра стало проведение комплексного контрольного занятия.

Прежде чем непосредственно приступить к отработке программы по конкретной военно-учетной специальности, каждый солдат в начале армейского пути обязан освоить курс общевойсковой подготовки. Не зря говорят: поле — академия солдата.

Этим простым и известным изречением и можно пояснить необходимость проведения с недавними новобранцами комплексного контрольного занятия (КК3), которое является завершающим этапом отработки вчерашними школьниками и студентами курса общевойсковой направленности.

— Цель ККЗ вполне понятна, — отметил заместитель начальника 72 ОУЦ — начальник учебного отдела гвардии полковник Ринат Муратов. — Необходимо определить уровень полевой выучки и умений майских новобранцев в современном общевойсковом бою, проверить полигоном их психологическую и физическую готовность к выполнению поставленных задач в условиях, приближенных к боевым.

В течение нескольких дней под руководством опытных офицеров и сержантов воины отрабатывали нормативы и учебные вопросы по тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской подготовке и другим военным дисциплинам.

С целью более качественной отработки учебных вопросов в полевых условиях практические тренировки с обучаемыми проводились сразу в трех позиционных районах на фоне единой тактической обстановки.

У пехоты — трудная работа

В тот день на тактическом поле 307‑й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений кипели настоящие страсти. С самого утра начинающие мотострелки отрабатывали нормативы и тактические действия в составе отделений и взводов.

Для того чтобы научиться действовать в общевойсковом бою, понимать друг друга с полуслова, нужно сходить не в одну учебную атаку. Это уже в полной мере уяснили рядовые Александр Довгер, Евгений Кузьмич, Дмитрий Гребень и многие другие их сослуживцы, которые полтора месяца назад пополнили строй учебной части. Я наблюдал за их напряженными тренировками в составе подразделения — и не мог не проникнуться искренним уважением к этим парням, к их трудолюбию.

Начинающие мотострелки уже знают: современный бой скоротечен настолько, что успех в нем могут решить и секунды. Запаздывать нельзя — надо упредить противника.

— Первая высота для вас — самая трудная и самая важная, — заметил в беседе с парнями опытный командир мотострелкового взвода гвардии лейтенант Александр Клименок. — Это начальная ступенька лестницы, ведущей к профессиональному мастерству. И чем прочнее на нее встанешь, тем увереннее пойдешь дальше…

…После небольшой передышки — снова в учебный бой. На этот раз мотострелковому подразделению пришлось перейти к обороне. Местность открытая, хорошо простреливалась условным противником. Выход один: нужно окопаться.

Подчиненные гвардии старшего лейтенанта Ивана Хританкова получили приказ отрыть (а по-военному — оборудовать) одиночные окопы для ведения стрельбы лежа. Естественно, в соответствии с нормативным временем и по всем правилам инженерного искусства. Иначе как обороняться? Для «противника», занявшего выгодную позицию на безымянной высоте, солдат без окопа — самая подходящая мишень.

Проверяя качество оборудования окопов для стрельбы лежа, гвардии старший лейтенант Иван Хританков особо отметил старание и упорство рядовых Евгения Лобана, Максима Пушило, Николая Дербенёва, Александра Долмата и многих других.

…Ну а перед очередным взятием высоты командир взвода нового пополнения гвардии лейтенант Александр Клименок провел рекогносцировку местности, определил уязвимые места в обороне «противника», направление наступления отделений, порядок преодоления минно-взрывных заграждений.

Подготовительная часть скрупулезно выполнена, просчитан, кажется, каждый шаг солдата. Но учебный бой (не говоря уже о настоящем…) непредсказуем, полон неожиданностей. Не растерялись бы подчиненные, не утратить бы нити управления в решающую минуту…

Душевное состояние своего командира солдаты поняли. По установленному сигналу первыми поднялись в атаку исполняющие обязанности младших командиров рядовые Вячеслав Воронецкий и Михаил Викторович. Их порыв молниеносно подхватили остальные воины. Дерзкий бросок к окопам «противника» предопределил исход учебного боя в пользу атакующих.

Гусеницы над головой, или Один на один с танком

Не секрет, что современный бой сопряжен с большими психологическими стрессами, физическими нагрузками. Поэтому не зря в ходе освоения программы общевойсковой направленности во главу угла ставится психологическая подготовка нового пополнения, направленная на развитие у воинов твердой воли, устойчивой психики, самообладания, выдержки и упорства.

Одна из таких тем, которая практически отрабатывалась в ходе этого комплексного контрольного занятия, — «Борьба с танками и другими движущимися бронеобъектами».

Служивым людям эта тренировка известна еще как обкатка личного состава.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя начальника 307 шпс — начальника учебного отделения гвардии майор Артур Лось, в ходе выполнения этого упражнения важно привить воинам твердость воли, способность к сопротивлению, научить их преодолевать страх, находить выход из экстремального положения — и, конечно же, побеждать.

…После доведения мер безопасности и получения боеприпасов группа мотострелков приступила к практической тренировке. Чтобы несколько «сбить» вполне объяснимое волнение солдат и на деле продемонстрировать, что от них требуется, первым на поединок с танком пошел командир роты нового пополнения гвардии капитан Александр Костюкевич.

А вслед за офицером пройти ратное испытание на смелость вызвался рядовой Никита Нестерук, призванный из Брестской области. Уже через минуту из окопа донесся его голос:

— В оборудованном для подобной тренировки окопе боязни поначалу не испытываешь. Однако когда на тебя двигается стальная громадина, кажется, что песчаные стены вот-вот сдвинутся от дрожания земли. Начинает учащенно биться сердце, когда по тебе ведут прицельный огонь из ПКТ… И все же ты, подпустив как можно ближе грохочущий танк, стремительно бросаешь гранату — и тут же на дно окопа. Краем глаза посматриваешь вверх над собой — видишь запыленное днище боевой машины и разрывающие с двух сторон землю гусеницы. Кажется даже, что они вот-вот опустятся тебе на плечи… Однако все обходится. И только когда точно бросаешь в корму оставшуюся гранату, понимаешь: поединок с танком выигран…

Таким был эмоциональный монолог рядового Никиты Нестерука после выполнения упражнения.

А тем временем практическая тренировка набирала обороты. Воины поочередно сменяли друг друга сразу в двух окопах, которые специально оборудовали на маршруте движения танка с целью более эффективного проведения тренировки, а также экономии моторесурса и топлива техники учебно-боевой группы.

Настоящими смельчаками показали себя рядовые Вадим Лусевич, Евгений Оношко, Денис Гричаник, Павел Ковалевич… Впрочем, если по правде, не всем обучаемым с первой попытки удалось справиться со своими нервами. У некоторых воинов получались слабые, поспешные или неточные броски имитационных гранат — все это результат излишнего волнения, стресс-фактора и психологического перенапряжения.

В целом же, по словам исполняющего обязанности начальника 307‑й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений гвардии подполковника Алексея Перова, главный итог этого занятия был достигнут: в ротах нового пополнения не нашлось ни одного отказника. Все сто процентов обучаемых прошли обкатку танками, преодолев непростой психологический барьер.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора