Рассматриваются вопросы проведения операций ООН по поддержанию мира

6–7 июля в городе Нью-Йорке (США) начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев принимает участие в конференции начальников генеральных штабов государств—членов ООН по вопросам проведения операций ООН по поддержанию мира.

Целью конференции является обсуждение на стратегическом уровне актуальных вопросов, связанных с текущей политикой ООН в области проведения многонациональных миротворческих миссий, подготовкой миротворческого персонала, а также перспективными направлениями развития международной миротворческой деятельности.

В ходе конференции спланирован ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, а также руководством Департамента операций по поддержанию мира и Департамента полевой поддержки Секретариата ООН по вопросам расширения участия Вооруженных Сил Республики Беларусь в миротворческой деятельности ООН.