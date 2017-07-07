«Руководство страны и белорусский народ верят в вас»

Это особо отметил в своем выступлении Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава

— По доброй традиции в торжественной обстановке мы чествуем выпускников учебных заведений. Это знак особого внимания новому пополнению офицерского корпуса государства. Избрав профессию защитника Отечества и присягнув ему на верность, вы взяли на себя высокую ответственность перед своим народом и страной. Вам предстоит служить в непростое время, — отметил Александр Лукашенко.

Беларусь проводит миролюбивую политику, но события последних лет показывают, что порох следует держать сухим. Военные методы по-прежнему остаются в арсенале средств разрешения международных проблем. В мире вспыхивают все новые вооруженные конфликты. Серьезную озабоченность вызывает попытка дестабилизировать обстановку в Европе. Наращиваемая система противоракетной обороны, совершенствование ядерного оружия меняют стратегический баланс сил в регионе и создают предпосылки глобальной нестабильности.

У нашей страны нет геополитических амбиций. Но при этом и свои национальные интересы независимое суверенное государство будет решительно отстаивать всеми доступными способами. Опираясь как на собственные силы, так и на военное сотрудничество с государствами — членами Организации Договора о коллективной безопасности.

— Хочу подчеркнуть, что без хорошо подготовленных и оснащенных Вооруженных Сил не может быть суверенной Беларуси. Они призваны обеспечить территориальную целостность и стабильность государства. Адекватно отвечать на возникающие угрозы, откуда бы они ни исходили, — отметил белорусский лидер.

Задача армии — гарантированно обеспечить мир и территориальную целостность страны. Немногочисленная, хорошо обученная и вооруженная, она постоянно развивается, приспосабливаясь к новым условиям ведения вооруженного противоборства. В войска активно поступает современное вооружение: новые самолеты Як‑130, вертолеты Ми‑8 последнего поколения, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2». Принята на вооружение реактивная система залпового огня «Полонез». Успешно прошли государственные испытания на белорусских полигонах и поступают в войска отечественные бронированные автомобили, радиолокационные станции, различные типы беспилотных авиационных комплексов, подвижные пункты управления.

— Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое. Вам придется обучить всех, кто будет причастен к этим новым видам вооружения. Эффективно решать задачи по повышению уровня боевой готовности, обеспечивать высочайшую выучку и слаженность органов военного управления и войск, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Большая часть офицеров в строю — выпускники командно-штабного факультета и факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь. Именно здесь готовят военных профессионалов для всех видов Вооруженных Сил и других силовых структур. В стенах вуза создана уникальная система подготовки кадров от тактического до оперативно-стратегического уровня. Фактически от лейтенанта до генерала.

— Система подготовки специалистов опирается на самые передовые технологии. Причем они не стоят на месте, а постоянно трансформируются, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов, — рассказал начальник Военной академии генерал-майор Виктор Лисовский. — Поэтому и образовательные программы, и в целом весь учебный процесс построены на том, чтобы успешно осваивать современные военные системы и способы применения их в операциях.

При наличии такой базы сегодня можно с уверенностью говорить о функционировании не отдельного вуза как такового, а о национальной военной школе. Ее образование было завершено в 2006 году, когда в соответствии с указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко был создан факультет Генерального штаба Вооруженных Сил. За это время в стенах ФГШ подготовили свыше ста специалистов высшего уровня.

Впрочем, основной критерий оценки не количество, а качество подготовки. Основное тому подтверждение — желание целого ряда государств обучать специалистов именно в Беларуси. При этом география экспорта образовательных услуг, как того требует глава государства, постоянно расширяется.

— На сегодняшний день у нас уже есть немало заявок, а также подписанных контрактов на подготовку иностранных военнослужащих. Системой нашего образования заинтересовались даже специалисты европейских государств, — отметил генерал-майор Виктор Лисовский.

За отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил благодарность полковнику Игорю Золатарю, подполковникам Андрею Дубовскому, Сергею Борису, майору Артёму Микульчику.

Также главнокомандующий Вооруженными Силами вручил генеральские погоны полковникам Геннадию Лепешко, Олегу Маткину, Александру Терехову.

Полковник Андрей Соболевский, «Ваяр», фото БЕЛТА и Владимира Блинова