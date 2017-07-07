Высокотехнологичная формула безопасности

Беларусь отметила День Независимости. 3 июля 1944 года войска Красной Армии освободили Минск, а вскоре — и всю республику. Операция «Багратион» стала одним из самых грандиозных победоносных сражений Великой Отечественной. А еще она вошла в историю как пример масштабного применения новейших вооружений и технологий. Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, который непосредственно разрабатывал замысел операции, лично вникал во все технические новинки, продвигал их в войска.

Накануне наступления части получили новые танки Т‑34-85 с усиленной броневой защитой и орудием калибра 85 мм, модернизированные средства связи, станции радиоразведки, артиллерийские системы и снаряды повышенного могущества. Технически советские вой­ска превосходили противника. Мало кто знает, но накануне операции в глубоком тылу проводились масштабные учения, на которых закаленные в боях под Сталинградом и на Курской дуге бойцы осваивали новую технику и вооружение.

Таким образом, была выведена формула победы белорусской операции — высокий моральный дух и хорошо вооруженные, экипированные и обученные войска. Ее итог мы знаем. Территорию республики освободили практически за три недели. Для сравнения, в 1941 году хваленая моторизованная армия вермахта от Бреста до Могилева с огромными потерями продиралась три месяца. В результате наступательный потенциал немцы фактически потеряли. В 1944 году Красная Армия не только очистила от фашистов Беларусь, но и начала освобождение порабощенной Европы. Формула победы работала.

Действует она и по сей день. В современных условиях формула обеспечения национальной безопасности усилена небольшой, хорошо обученной и вооруженной армией. А в том, что потенциал Вооруженных Сил действительно высок, жители и многочисленные гости столицы могли убедиться лично прямо в центре Минска, где состоялся один из самых ярких в истории страны военных парадов. Более того, некоторые образцы люди могли даже потрогать руками. Боевая техника замерла на импровизированных выставочных площадках.

Теплый, нагретый металл, запах свежей краски, новых шин… Люди были в восторге уже оттого, что смогли впервые дотронуться до настоящих боевых машин. Тактильные ощущения не могут передать боевых характеристик. Технологии скрыты внутри — под броней. Остается только восхищаться тому, как, например, РСЗО «Полонез» уверенно поражает цели на дальности двести километров. Оборонные технологии не раскрывает ни одна страна мира. Это ее интеллектуальная собственность. Ресурс, цементирующий безопасность.

Еще в 525 году до нашей эры древнегреческий философ и математик Пифагор, разрабатывавший метательные машины для Египта, предупреждал правителей государства, что их мощь актуальна лишь до тех пор, пока противник не знает об их устройстве. Его не послушали. Сложные машины были выставлены на всеобщее обозрение. Валуны и горшки с горящей смолой метали даже для увеселения толпы. Персидский царь Камбиз этим воспользовался: сначала направил шпионов, а затем и армию. Обойдя опасные зоны поражения метательных машин, персы захватили Египет, а самого Пифагора взяли в плен.

Этот урок усвоили на многие века. Оборонительные технологии в мире ценятся больше золота. Но еще дороже идеи, на основании которых создается перспективное вооружение. Это во многом объясняет растущую популярность белоруской площадки высоких технологий — Международной выставки вооружений MILEX. В этом году она прошла уже в восьмой раз. Этот крупнейший в Восточно-Европейском регионе международный форум отражает основные тенденции и перспективы развития мирового рынка вооружений, являясь свидетельством достижений научной и конструкторской мысли в области разработки и производства продукции военного назначения.

Эксперты практически со всего мира отметили высокую наукоемкость разработок. Если на аналогичных площадках ставка делается исключительно на демонстрационные возможности образцов, то сильная сторона Беларуси именно в интеллектуальной составляющей. Оценки весомые, но неслучайные. Тем более в Год науки. Главный показатель состоятельности научной школы — это повышение плотности исследований за счет так называемой вузовской платформы, когда, к примеру, отдельно взятая кафедра может совершить открытие мирового значения. Звучит смело, но небезосновательно. Павильон учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» на выставке MILEX‑2017 пользовался повышенным интересом. Именно военные задают направление всем будущим исследованиям. А некоторые разработки и вовсе уникальны.

— На выставке мы представили полигонный исследовательский комплекс ПИК‑29, который предназначен для обучения курсантов‑летчиков и авиационных инженеров боевому применению и технической эксплуатации радиолокационного прицельного комплекса самолета МиГ‑29, — рассказал подполковник Алексей Гатальский. — Перспективы использования ПИК‑29 — это создание полигона РЭБ как материальной и экспериментально-методической базы исследований радиолокационных средств ВВС и войск ПВО на помехозащищенность, полунатурное моделирование заданных сценариев боевых действий в целях оценки реальных возможностей истребительной авиации в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия. То есть можно организовать комплексное обучение летчиков и инженеров практическим действиям в условиях применения средств РЭБ. При этом существенное снижение материальных затрат достигается благодаря внедрению режима радиолокационного наблюдения воздушных целей с земли.

Еще одна разработка ученых Военной академии — макет модернизированной станции наземной разведки. Она предназначена для обнаружения наземных, надводных движущихся целей, низколетящих воздушных объектов, в том числе при отсутствии оптической видимости, в автономном варианте и в составе боевых разведывательных машин.

— Модернизация позволила обеспечить автоматическое обнаружение не только наземных объектов, например автомобиль, танк или человека, но и воздушных, — рассказал старший преподаватель кафедры радиолокации и приемопе­редающих устройств подполковник Виталий Завиженец. — Оборудование способно обнаружить воздушные объекты типа «беспилотник», «парашютист», «дельтаплан», перемещающиеся на малых и сверхмалых высотах на дальности до двадцати километров.

Направление работы весьма перспективное. Во‑первых, модернизация намного дешевле производства техники, как говорится, с нуля. Во‑вторых, компактный прибор в прямом смысле слова станет глазами и ушами командира при проведении оборонительной операции. Разработчики заверили, что он пригодится и в мирное время. Например, при охране государственной границы или особо важных объектов.

Сегодня поле боя в классическом понимании уже тран­сформировалось в противостояние технологий. Как ни парадоксально звучит, побеждает не тот, у кого современного оружия больше, а тот, кто сам является его разработчиком. Достаточно вспомнить первую иракскую кампанию, когда в воздух не смогла подняться большая часть иракских беспилотников. Причем все — американского производства. Причиной массовой «поломки» стал так называемый чип-шпион, вшитый в блок управления. Получив особый сигнал, он просто блокировал работу систем БЛА. В результате войска коалиции лишили иракские войска воздушной разведки. Исход операции известен. После такого урока в мире стали более избирательно подходить к выбору поставщика вооружений. Тем не менее на все сто гарантировать надежность могут исключительно собственные разработки.

Например, та же Военная академия на выставке MILEX‑2017 представила аппаратуру прикрытия наземных объектов от артиллерийских боеприпасов с радиовзрывателями. Ими оснащены многие современные реактивные системы залпового огня. Летящий снаряд по сигналу подрывается в определенной точке траектории, нанося максимальный урон технике и живой силе. Аппаратура «Торрент» — так называется разработка, предназначенная для подрыва таких снарядов на безопасном удалении от прикрываемого объекта или перевода их на ударное действие. Преждевременный подрыв осуществляется при срабатывании радиовзрывателей в результате воздействия активных имитирующих помех. Таким образом, удар РСЗО не достигает цели. Наукоемкие и дорогостоящие ракеты уничтожает еще более высокотехнологичная аппаратура.

Основная проблема таких технологий — их быстрое устаревание. В качестве примера можно привести обычный бытовой компьютер. В январе вы покупаете новую модель, в декабре это уже «динозавр» в мире IT. Так и в оборонке. Чтобы оставаться в группе лидеров, нужно постоянно развиваться. А это возможно только при наличии собственных специалистов, идей и производственной базы для создания и модернизации техники. В Беларуси есть все. Весомым аргументом тому стал военный парад в честь Дня Независимости. Новейшую технику можно было не только увидеть, но и даже потрогать руками.

Юрий Андреев, фото автора