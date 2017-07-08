Спасём ребёнка вместе!

Чтобы помочь другому человеку, необязательно быть сильным и богатым — достаточно быть добрым. И для этого необходимо лишь одно — наше желание. 25 января 2017 года полуторагодовалому Артёму Уманцу сыну гвардии старшего лейтенанта Анатолия Уманца поставили страшный диагноз — нефробластома (саркома) левой почки 3‑й стадии. С этого момента их жизнь разделилась на «до» и «после».

«За 4,5 месяца наш малыш прошел пять блоков предоперационной химиотерапии, пережил две операции, прошел курс лучевой терапии, — написала мама мальчика Татьяна Уманец. — На данный момент его ожидает длительное лечение, которое не гарантирует полного избавления от оставшихся раковых клеток. За истекший период времени на лечение ребенка израсходовано более 10.000 белорусских рублей. Какая сумма понадобится, еще ни врачи, ни мы не знаем. При благоприятном завершении лечения ребенку будет необходим курс реабилитации за границей, стоимость которого на сегодняшний день начинается от 50 тыс. у. е. С такими финансовыми затратами справиться своими силами мы уже не сможем. Мы очень надеемся на добрые сердца неравнодушных людей и просим помочь спасти нашего Артёма! Нам с сыном без вас не справиться. Низкий вам поклон и благодарность за понимание!»

Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям: пожалуйста, помогите Артёму выздороветь! Без вашей помощи у него нет будущего.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 211 — г. Лепель, ул. Гагарина, 1;

УНП 300231837; МФО AKBBBY21214:

— белорусские рубли — транзитный счет BY27AKBB38193821006052100000 на благотворительный счет BY80AKBB31340000058052120211 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, бессрочный;

— евро — транзитный счет BY31AKBB38193821214082100000 на благотворительный счет BY35AKBB31340000058082120211 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, бессрочный;

— российские рубли — транзитный счет BY31AKBB38193821214082100000 на благотворительный счет BY50AKBB31340000058072120211 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, бессрочный;

— доллары США — транзитный счет BY31AKBB38193821214082100000 на благотворительный счет BY65AKBB31340000058062120211 в центре банковских услуг 211/Операционная служба, бессрочный.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Уманца Анатолия Николаевича на лечение сына Уманца Артёма Анатольевича.

Дополнительная информация о получателе средств: моб. тел. МТС (+375 29) 885-71-15.