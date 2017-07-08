Еще одна спасенная жизнь… Как бесконечно много значит это для самого человека, который вновь обретает здоровье и может своими ногами уйти из больничной палаты домой. И как огромна эта радость выздоровления для его родных и друзей, которые любят его искренне, всей душой — за то, что он добрее и надежнее всех на свете, любят его за веселый нрав и желание бескорыстно помочь тому, кто в этой помощи нуждается… Любят за правдивые книги о Великой Отечественной войне, которую он, фронтовик, пронес через свое большое, как мир, сердце. Любят просто потому, что любят! И верят, что встретят вместе еще много его дней рождения за уютным домашним столом.

А для врачей отделения интенсивной терапии и реанимации 432‑го ордена Красной Звезды Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь еще одна спасенная человеческая жизнь — это каждодневная, ответственная и, несмотря ни на какие трудности, самая любимая работа — так они сами по скромности говорят. Но мне всегда хочется добавить: это еще и жизненное призвание, заключающееся в высочайшем профессионализме, любви к людям и сострадании к их бедам, в огромном желании избавить их от недуга.

В отделении интенсивной терапии и реанимации, которое возглавляет с 2011 года полковник медицинской службы Евгений Дятлов, работают люди в белых халатах особого склада души и характера. Это врачи-анестезиологи-реаниматологи Александр Клемантович и Олег Романовский, Юрий Самоховец и Дмитрий Стешко, Евгений Кукса и Ирина Виноградова, подполковники медицинской службы Игорь Дудко и старший ординатор Константин Абдин… А также старшая медицинская сестра Алевтина Сакун, медицинские сестры Жанна Богушевич, Марина Кукса, Ольга Фёдорова, Людмила Скоргачева, Галина Валевач, Валентина Савко — и еще многие другие замечательные, добросовестные и уникальные лечебные специалисты.

— В нашем слаженном коллективе трудятся высококвалифицированные врачи и медицинские сестры, подготовленные к оказанию профессиональной медицинской помощи пациентам с тяжелой патологией в любое время суток. Мы доверяем друг другу и знаем: ни один из сотрудников никогда не подведет. Думаю, что со мной согласятся все мои коллеги: в нашей работе счастье — помогать людям, — сказал полковник медицинской службы Евгений Дятлов

А те из пациентов, которые уже пошли на поправку, признались: это дружный и самый чуткий коллектив врачей и медицинских сестер, он помог им вновь обрести здоровье.

В год здесь проходят лечение более тысячи пациентов. Бывает, что в операционной реаниматолог-анестезиолог выполняет анестезиологическое пособие восемь и более часов. А при выходе из операционной продолжает работать в палатах — занимается терапией пациентов.

Считается, что основная задача реаниматолога — это «вытаскивание» людей с того света. И, поверьте, историй чудесного спасения человеческих жизней в этом отделении немало. Одна из них случилась совсем недавно, в июне. В отделение интенсивной терапии и реанимации поступил тяжелобольной пациент — ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Павел Сафронович Ерошенко. Но уже через несколько дней фронтовик встретил здесь свой 92‑летний юбилей.

Так сложилась судьба, что я знаю этого славного, добрейшей души человека почти полвека. Вместе с его младшей дочерью Ольгой мы учились на факультете журналистики Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина. Ольга пошла по стопам отца — стала журналистом. Сын Павла Сафроновича подполковник в отставке Александр Ерошенко — военный журналист, воин-интернационалист. Старший внук Евгений тоже выбрал журналистскую стезю, младший — Станислав — пошел во врачебную профессию, а внучка Мария недавно окончила факультет международных отношений Белгосуниверситета. К слову, и зять Валерий Леонидович тоже журналист. Так что в большой и дружной семье Ерошенко четыре журналиста. А сам Павел Сафронович работал в «Белорусской военной газете. Во славу Родины» (тогда флагмане окружной печати газете «Во славу Родины») с апреля 1961 по май 1977 года.

И с тех пор его интереснейшие, взятые из реальной жизни корреспонденции, очерки и рассказы публикуются на ее страницах. По своему характеру он боевой офицер, настоящий товарищ для многих молодых журналистов газеты «в погонах» и просто влюбленный в жизнь человек. Признаться, рядовой в отставке Павел Ерошенко — именно так поныне подписывает фронтовик свои газетные материалы — и сам написал бы о людях в белых халатах, которые спасли ему жизнь…

А пока Павел Сафронович восстанавливает свои жизненные силы — и от всего сердца говорит большое спасибо всем врачам и медицинским сестричкам отделения интенсивной терапии и реанимации 432 ГВКМЦ, которые были рядом в трудную минуту и вернули ему самое дорогое — жизнь.

Ирина Бурак, фото из архива отделения интенсивной терапии и реанимации 432 ГВКМЦ