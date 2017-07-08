Культура также нуждается в защите

Недавно Республику Беларусь посетил внук последнего австрийского императора Карла І, нынешний глава дома Габсбургов, президент Ассоциации национальных комитетов международной организации «Голубой щит» Карл фон Габсбург-Лотринген. В рамках визита он прочитал лекцию во Дворце Радзивиллов Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж».

Карл фон Габсбург 16 лет был военным летчиком, а затем занялся общественной деятельностью, в частности организацией работы по охране всемирного культурного наследия, которому угрожают войны и стихийные бедствия. Поэтому и его лекция для специалистов, работающих в области охраны историко-культурного наследия, международного гуманитарного права, и музейных работников была посвящена деятельности международной организации «Голубой щит», занимающейся в рамках Гаагской конвенции 1954 года защитой культурного наследия, которому угрожают войны и природные катастрофы.

Карл фон Габсбург объяснил, почему это так важно сейчас — защищать историческое наследие во время вооруженных конфликтов. В последние годы меняются способы ведения войны. Когда-то была классическая война — между государствами. Теперь такие конфликты, считает Карл фон Габсбург, уходят в прошлое. Сегодня получили распространение межэтнические, межрелигиозные, межкультурные сценарии конфликтов, то есть идет борьба с национальной, религиозной идентичностью. Следовательно, одной из главных целей таких конфликтов является уничтожение культурного наследия.

В некоторых странах массовые разрушения носят сегодня характер широкомасштабного вандализма. В качестве примера Карл фон Габсбург привел случаи вандализма и массового воровства культурных ценностей в Афганистане, Ираке, Мали, Сирии, Ливии, Йемене. Имеющие целью этническую чистку, такие грабежи подчас превращаются в тотальную чистку целых регионов, что приводит к уничтожению многовековых культурных накоплений и исторических ландшафтов. В итоге социальной, этнической, религиозной группе, однажды «вычищенной» подобным образом, становится трудно или практически невозможно вернуться и еще раз обосноваться в том же регионе.

Подобные действия ставят под угрозу все усилия по созданию мира и стабильности в долгосрочной перспективе и препятствуют интеграции пострадавших групп с помощью послевоенных мирных действий, направленных на воссоздание нации.

Серьезной проблемой при таких грабежах и разрушениях становится незаконная торговля похищенными культурными ценностями. Сегодня всем ясно, что эта торговля осуществляется хорошо организованными преступными синдикатами. Более того, утверждает Карл фон Габсбург, появляется все больше доказательств того, что награбленные ценности используются для финансирования террористических группировок.

Все это, конечно, усиливает драматизм последствий от потерь культурных ценностей, которые произошли после Второй мировой вой­ны, — а по оценке ООН, такие потери составляют почти 50 %

этих ценностей, то есть половину мирового культурного наследия.

В своем выступлении в Несвиже президент Ассоциации национальных комитетов международной организации «Голубой щит» Карл фон Габсбург поведал также о совместной работе национальных комитетов разных стран, направленной на сохранение культурного наследия. Международная организация «Голубой щит», считает он, должна рассматриваться в качестве культурного эквивалента Красного Креста.

Международный комитет «Голубой щит» был основан в 1996 году в Париже главными исполнительными директорами пяти международных организаций, работающих в области культуры: Международным советом архивов, Международным советом музеев, Международным советом по охране памятников и достопримечательных мест, Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений, Координационным советом ассоциаций аудиовизуальных архивов.

«Голубой щит» основывается в своей деятельности на конвенциях и нормах международного гуманитарного права. В частности, руководствуется Гаагской конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, которая предусматривает меры по охране памятников архитектуры, искусства, истории и археологии, рукописей, книг, музеев, крупных библиотек, хранилищ архивов, научных коллекций и т. д., расположенных как на территории противника, так и на собственной.

Напомню читателям, что наша страна ратифицировала и Гаагскую конвенцию 1954 года, и Второй протокол к ней, и другие международные договоры о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. И не только ратифицировала, но и соблюдает их.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр»