Взревели реактивные двигатели, и первый из самолетов Л‑39 начал выруливать на взлетную полосу. Вот он застыл в ожидании команды руководителя полетов. Как только она поступила, «Альбатрос» начал разгон, плавно оторвался от бетонки и устремился ввысь. Прямо на глазах он становился все меньше и меньше, пока совсем не исчез в небе…

Это курсанты 4‑го и 5‑го курсов авиационного факультета нашей Военной академии совершают полеты на Л‑39 во время стажировки в в/ч 19764. Время, проведенное в этой авиационной воинской части, наполнено для будущих профессионалов авиации интенсивной боевой учебой.

Перед тем как совершить самостоятельный полет, каждый из них проходил теоретическую подготовку, закреплял свои навыки на тренажере, после чего опытные офицеры в/ч 19764 проверяли у курсантов знание авиационной техники — самолета Л‑39. Сдав этот экзамен, курсанты получили допуск к полетам с инструктором. И только после этого им предстояло совершить самостоятельный полет.

В тот день погода, как говорится, шептала. Яркое солнце пронизывало небесную синь. А высоко в небе создавали выгодный фон кудрявые облака.

Летный день был в самом разгаре — и куда ни кинешь взгляд, везде ключом била интенсивная аэродромная жизнь. Одни самолеты заруливали на стоянку после выполнения задания в воздухе, другие же только готовились уйти на свидание с небесной синевой.

Наблюдая за очередным виражом над аэродромом, заметил: курсанты уже чувствуют себя в небе как птицы. И неудивительно — ведь с каждым полетом их летный опыт только возрастал. Каждый из курсантов до автоматизма отрабатывал в воздухе свои действия, настойчиво штурмуя высоты летного мастерства. Во время этой стажировки, добавлю, молодые начинающие авиаторы выполняли различные по сложности полеты: по кругу, в зону, простой и сложный пилотаж, полеты по маршруту и по приборам.

…Спешу поинтересоваться впечатлениями у первого из приземлившихся. Знакомлюсь — старшина Николай Шахнович, без пяти минут лейтенант:

— Человеку, однажды познавшему красоту полета, силу и мощь послушной ему стальной птицы, хочется испытывать эти ощущения снова и снова. Каждый полет — словно праздник, хочется снова услышать нарастающий гул набирающего обороты авиационного двигателя… Совсем скоро и я пополню строй белорусских военных летчиков, чему очень рад.

Курсант Влад Валевко тоже побеседовал охотно:

— Первые полеты на планере были непродолжительными — но очень интересными. В нашей Военной академии многоступенчатая система подготовки летчиков. Нас обучают летать на планерах, затем на самолетах Як‑52 — и вот уже на старших курсах обучают на Л‑39. Это очень простой и удобный самолет, он предназначен для подготовки летного состава. Для тысяч военных летчиков он стал самой настоящей «летной партой».

В тот день поднимал в небо Л‑39 и курсант Андрей Мазуренко. Парень признался, что осуществил мечту отца, не связанного с Вооруженными Силами, но всегда желавшего стать военным летчиком…

— Л‑39 — отличная машина! — сказал курсант Мазуренко и похлопал самолет по фюзеляжу. — Самолет достаточно резвый, самое главное, что он лоялен к ошибкам молодых пилотов, таких как мы. Конечно, в будущем хотелось бы пересесть и на новенький учебно-боевой Як‑130…

Курсант Никита Луцевич родом из Бобруйска, примером для него стал друг, который служит сейчас в одной из авиационных частей ВВС и войск ПВО.

— В детстве многие хотят стать летчиками, — рассказал он. — Но детские мечты по разным причинам далеко не всегда осуществляются. Мне очень повезло, моя мечта стала реальностью благодаря другу — именно он своими рассказами привил мне любовь к авиации. Конечно, в будущем хотелось бы управлять таким гигантом, как военно-транспортный самолет Ил‑76МД, но для этого нужно еще очень долго и упорно учиться, изучать авиационную технику, работать над собой.

— Самолетом управлять — это не автомобиль водить, у того под колесами всегда земля, — вступил в беседу старший сержант Дмитрий Денисевич. — Я с детства грезил небом. Помню каждый свой полет, в том числе и первый самостоятельный на Л‑39. Тот самый полет, который не забуду никогда в жизни… Неожиданная тряска в воздухе на доли секунды пугала, но не сбивала с толку. Со временем же появились уверенность, собранность, умение быстро, адекватно оценивать ситуацию и принимать выверенное решение.

С интересом слушал я этих бравых молодых летчиков. Видел их искренние открытые улыбки, радостно светящиеся глаза после полетов… Ведь для каждого из них небо — это жизнь. Это мечта.

— Дежурства, полеты, учения, каждый новый день принесет новую задачу… Нелегкая ведь служба у авиаторов. Трудности вас не пугают? — интересуюсь у парней.

— Да, вы правы, будет нелегко. Но после каждого полета испытываешь приятную усталость. Здорово, приземлившись, ступить на землю, похлопать по крылу стальную птицу, поблагодарить ее за работу. К технике нужно относиться бережно, тогда она никогда не подведет — этому нас и учат преподаватели и офицеры, — считает старший сержант Артём Морозов. — Летчиками не рождаются, ими становятся. Однажды поднявшись в небо, ты без него уже не сможешь.

…Говорят, летчики — суеверный народ. Возможно, но только не эти парни. Главное, во что они верят, — в свои силы, в преподавателей и в будущее белорусской военной авиации. Это позиция профессионалов, которыми они и стремятся стать, усиленно работая над этим. А мы ныне можем с уверенностью сказать: в нашей стране есть собственная летная школа с полным циклом подготовки летчиков.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора и Владимира Блинова