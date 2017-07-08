Память срока давности не имеет…

В Лепеле в торжественной обстановке перезахоронены останки погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятию предшествовал митинг на привокзальной площади Лепеля, где после реставрации был открыт памятник воинам-освободителям. Это событие всколыхнуло весь город. Несмотря на проливной дождь, на площади собралась городская общественность — работники лепельских предприятий и учреждений, учащиеся школ, военнослужащие 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

В митинге приняли участие представители Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь и Северо-Западного оперативного командования, должностные лица Лепельских районных исполнительного комитета и Совета депутатов, делегации общественных организаций ветеранов военной разведки Беларуси, России, Болгарии и Сербии, делегация Ивановской областной думы Российской Федерации.

Выступающие на митинге говорили о жестоких боях, которые шли на лепельской земле в начале войны, о мужестве сражавшихся здесь земляков и воинов Красной Армии, о мощном партизанском и подпольном движении, о десятках сожженных в районе деревень и репрессиях оккупантов против мирного населения. Собравшихся призывали беречь мир и не забывать тех, кто сложил свою голову за освобождение родной земли.

Память погибших почтили минутой молчания. Затем под аплодисменты был снят занавес с монумента. Обновленный памятник воинам-освободителям вновь предстал перед всеми в своей простой, но гордой красе. Громко прозвучал салют из автоматов, и военнослужащие 19 омбр парадным шагом прошли по привокзальной площади, отдавая честь героям Великой Отечественной войны, живым и павшим за Родину.

После митинга участники мероприятия переместились к воинскому захоронению на территории бывшего военного госпиталя. Здесь, среди белоствольных берез, уже покоились 134 воина, погибших при освобождении Лепельщины от немецко-фашистских захватчиков.

К их захоронению прибавилась в тот день братская могила с останками еще шести человек. Пятеро из них — молодые бойцы — разведчики 1‑го партизанского отряда особого назначения, который был сформирован в августе 1941 года и подчинялся непосредственно Главному разведывательному управлению Генерального штаба Красной Армии. Все пятеро погибли осенью 1941 года в деревне Амосовка. Останки шестого принадлежат партизану, погибшему там же в 1942 году.

Из шести погибших, чьи останки обрели покой в братской могиле, имена четырех разведчиков установлены. Это Фёдор Николаевич Волков (1913 года рождения), Алексей Васильевич Добрынин (1919 года рождения), Максим Иванович Селивестров (1919 года рождения) и Константин Фёдорович Говорков (1922 года рождения). Все они — уроженцы Ивановской области.

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Работа по поиску останков бойцов 1‑го партизанского отряда особого назначения была организована по инициативе Белорусского общественного объединения «Ветераны военной разведки». Началу поисковых работ предшествовала долгая и кропотливая работа с архивами ГРУ Красной Армии, Национальным архивом Республики Беларусь, историческими документами музеев г. Лепеля и школьных музеев Лепельского района. Большую помощь в работе с военными архивами оказали члены российской общественной организации «Союз ветеранов военной разведки».

Следует отметить особую роль в этих поисках двух энтузиастов, настоящих подвижников поискового дела, членов БОО «Ветераны военной разведки» Виктора Дирко и Анатолия Петровича. Ими перевернуты тысячи страниц в архивах, опрошены сотни людей, прочитаны десятки книг мемуаров и книг о военных разведчиках, действовавших в годы войны на оккупированной территории Беларуси. Основным ориентиром в этом поиске была книга «В тылу врага», которую написал командир 1‑го партизанского отряда особого назначения Герой Советского Союза Григорий Линьков.

Именно Линьков руководил отправкой через линию фронта разведчиков, главными задачами которых были организация партизанского движения и осуществление диверсионно-разведывательных операций. И сам он был в их числе.

Десантирование в ночь на 17 сентября 1941 года проходило в очень неблагоприятных погодных условиях. Как выяснилось позже, парашютистов разбросало на большой территории. По две-три недели бродили они по лесам в поисках друг друга, натыкаясь на немцев, полицейских, предателей… Большинство бойцов погибли, в основном это были молодые, еще необстрелянные парни и девушки.

В начале октября пять разведчиков во главе с начальником штаба отряда майором Архиповым попали в засаду в деревне Амосовка — и приняли бой, который стал для них последним. Архипову же удалось спастись.

Местные жители только спустя несколько дней смогли похоронить погибших бойцов на краю деревенского кладбища. Свидетелем их захоронения был тогда еще девятилетний мальчишка из Амосовки Борис Коваленко. Спустя 76 лет он смог показать могилу воинов Виктору Дирко и Анатолию Петровичу.

Поисковые работы в деревне Амосовка (в которой ныне уже никто не живет) проводились военнослужащими 52‑го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь. Руководил ими старший лейтенант Александр Кременевский. Несколько дней тщательных поисков — и захоронение разведчиков, погибших в 1941 году, было найдено! Память срока давности не имеет.

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На церемонию перезахоронения останков погибших бойцов, которая была организована и проведена Лепельским райисполкомом при участии БОО «Ветераны военной разведки», в Лепель приехала делегация Ивановской области во главе с депутатом Ивановской областной думы, заместителем председателя ее комитета по государственному строительству и законности Ириной Виноградовой.

На церемонию перезахоронения пригласили также родственников погибших разведчиков, которых разыскали Анатолий Петрович и Виктор Дирко при активной помощи таких же энтузиастов‑поисковиков Ивановской области. Среди приглашенных была и дочь погибшего разведчика-фронтовика Алексея Добрынина — Нина Алексеевна Солодова (Добрынина).

Нина Алексеевна привезла с родины пакет с ивановской землей и высыпала ее в братскую могилу, где теперь похоронен ее отец, а в пустой пакет набрала земли белорусской. Выступая на церемонии захоронения, она сказала, что относится к тому самому поколению «детей войны», которые никогда не знали своих отцов.

Нина Алексеевна родилась 30 апреля 1941 года, а через полтора месяца началась война. Всю свою жизнь она жила с осознанием того, что ее отец пропал на войне. Вдруг ей позвонили из Беларуси, сказали, что нашли останки разведчиков, в том числе и ее отца… И вот теперь, побывав на захоронении, она ощутила, что обрела его вновь.

«Я благодарю вас за то, что вы сделали! — сказала Нина Алексеевна. — Низкий поклон и вечная память нашим отцам и дедам — тем, кто погиб на той войне за свободу нашей Родины!»

О вечной памяти павшим за Родину говорили и другие выступавшие на траурной церемонии. А руководитель российской делегации генерал-лейтенант Александр Карпычев начал свое выступление ярким прочтением стихотворения Роберта Рождественского: «Помните! Через года, через века помните о тех, кто уже не придет никогда… Заклинаю вас, помните!».

Во время церемонии лил дождь, но эмоциональное напряжение присутствующих было настолько велико, что никому он не мешал. Наоборот, все говорили о том, что сейчас даже небо оплакивает погибших…

Церемония прощания с героями проходила очень торжественно. Без сомнения, для военнослужащих срочной службы, которые принимали участие в ней — несли на своих плечах гробы с останками героев, опускали их в братскую могилу, стояли в почетном карауле, все это имело огромное воспитательное значение. Ведь они, нынешние защитники Отечества, — ровесники тех, павших в 1941‑м. И каждый из них в эти минуты, наверное, еще раз задумался всерьез — о Родине, о себе, о своем долге.

После церемонии перезахоронения по просьбе родственников погибших военных разведчиков Лепельский райисполком при участии Чашникского райисполкома организовал посещение деревень Амосовка и Липовец — именно тех мест, где воины 1941 года приняли последний бой и пали смертью храбрых, защищая Родину.

Тамара Бунто, фото автора