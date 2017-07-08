Щит и меч кинорежиссёра Владимира Басова

Роли, которые сыграл в кино Владимир Басов, помнят очень многие: полотер в лирической комедии «Я шагаю по Москве», уставший милиционер в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», Дуремар в сказке «Приключения Буратино», Артур Артурович в фильме «Бег». Таких искрометных и незабываемых ролей он сыграл более 70. Но, видя на экране этого веселого, обаятельного человека, немногие соединяли его с серьезными фильмами, которые он создал как кинорежиссер, а это: «Тишина», «Битва в пути», «Щит и меч», «Дни Турбиных». Кинорежиссура была первичной для Владимира Басова, говорившего: «Не ведение огня, а его наведение — вот искусство». Это была не просто красивая фраза. Капитан-артиллерист, фронтовик, он знал, о чем говорил.

20 июня 1941 года Владимир Басов окончил школу, на следующий день он отправился во Всесоюзный государственный институт кинематографии, чтобы узнать условия приема. Он очень хотел стать кинорежиссером. Но 22 июня услышал о начале войны и отправился на призывной пункт в военкомат. Ему было 17 лет, но он приписал себе один год, ведь, как и тысячам его сверстников, Владимиру хотелось отправиться на фронт и поскорее разбить врага. Еще во время учебы в школе Басов занимался в театральной студии, и в военкомате его направили в Театр Красной Армии. Но он хотел воевать.

Зимой 1942 года Басов был на фронте, воевал под Калугой в составе 4‑й отдельной стрелковой бригады. Приходилось и голодать, и терять друзей. А еще спать на ходу, утеплять блиндаж снаружи трупами замерзших немцев. Басов вспоминал, как вылепил на передовой снежную бабу, а немцы ее сбили минометным огнем, как завораживал его ночью мертвенный зеленоватый свет немецких ракет, при котором можно было читать и писать.

Воевал красноармеец Басов храбро. Когда в одном из боев погиб командир, он принял командование на себя, стрелял по танкам из противотанкового ружья и остановил вражеское наступление. Прибывший на место боя комбриг своим приказом присвоил ему звание лейтенант.

Но война — это не только атаки и контратаки. Иногда на фронт привозили кино, бывало, что его показывали чуть ли не на передовой. И Владимир помогал девушкам из кинопередвижки устанавливать экран. Когда показывали фильмы о природе или концерт, немцы тоже смотрели из своих окопов, но стоило показать сатирический фильм, где Гитлера карикатурно изображал Сергей Мартинсон, немцы тут же стреляли по экрану. Такой была сила кино на фронте.

В период фронтового затишья Владимир Басов организовал из бойцов и командиров театральную бригаду, которая за год 130 раз выступила на передовой, поднимая настроение и боевой дух. Это тоже было оружие против врага. В мае 1943‑го именно за это лейтенант Басов был награжден медалью «За боевые заслуги».

Потом была краткая учеба в военном училище, после чего 20‑летний старший лейтенант Владимир Басов продолжал службу в 424‑м минометном полку 36‑й минометной бригады 28‑й артиллерийской дивизии прорыва резерва главнокомандования. Он командовал минометной батареей, воевал в Прибалтике. В феврале 1945 года в Латвии, на Курляндском полуострове, шли тяжелые бои за город и порт Либаву (Лиепая), где были сосредоточены большие силы немецких войск.

У города Приекуле мощная оборона немцев была укреплена тяжелыми танками, вкопанными по башню в землю. В боях за этот город минометчики старшего лейтенанта Басова уничтожили шесть вражеских огневых точек, несколько блиндажей, более 60 солдат и офицеров, отбили немецкую контратаку. В тот день наши вой­ска освободили Приекуле и двинулись дальше.

23 февраля штурмовая группа под командованием Басова атаковала немцев в районе Яуниниеки. В том бою Владимир Басов был сильно контужен и несколько месяцев лечился в госпитале. За умелое командование и успешное выполнение задания 1 мая 1945 года он был награжден орденом Красной Звезды. День Победы Владимир Басов встретил капитаном.

После войны он служил в зенитном артиллерийском полку, ему прочили военную карьеру, но желание создавать кино было настолько сильным, что он добился личной встречи с заместителем командующего артиллерией Вооруженных Сил СССР маршалом Чистяковым и попросил о демобилизации.

В 1947 году Владимир Басов поступает на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую знаменитых кинорежиссеров

Сергея Юткевича и Михаила Ромма. Институт он окончил в 1952‑м и стал работать на «Мосфильме». Свой первый фильм — «Школа мужества» по мотивам повести Аркадии Гайдара Басов снял в 1954‑м. Картина заняла десятое место во всесоюзном кинопрокате. В ней впервые на экране появились Ролан Быков и Леонид Харитонов.

В своем творчестве Басов дважды обращался к теме Великой Отечественной. Первым был фильм «Тишина», снятый в 1961 году по роману Юрия Бондарева. Он о сверстниках самого режиссера — тех, кому довелось пройти войну, вернуться и заново начать мирную жизнь. Только в самом начале картины главному герою Сергею Вохминцеву снится яростный ночной бой. В этом фильме впервые прозвучала песня «На безымянной высоте».

После этой ленты Владимир Басов снялся в нескольких фильмах, где запомнился зрителям и получил заслуженное признание как киноактер.

В 1964‑м Басов снял фильм «Метель» по повести Александра Пушкина, а в 1966 году приступил к съемкам первой серии масштабного четырехсерийного фильма «Щит и меч» по роману Вадима Кожевникова.

Чтобы создать собирательный образ главного героя, перед началом работы над фильмом Владимир Басов встречался с советскими разведчиками, работавшими в тылу врага. Режиссеру было важно сделать картину о войне, в которой действие происходит на территории Германии, показать силу и ум врага без пафоса и карикатурных штампов. Но в то же время это был рассказ о неразрывной связи разведчика с Родиной, которая давала ему силы для работы в тылу врага. Об этом же была и песня «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса.

По сюжету первой серии фильма «Без права быть собой», советский разведчик Александр Белов в 1940 году находится в Риге, спасает во время шторма Генриха Шварцкопфа, дружит с ним и вместе с прибалтийскими немцами выезжает в Германию как репатриант, поскольку Латвия вскоре войдет в состав СССР.

На главную роль (Йогана Вайса — Александра Белова) Басов выбрал актера Станислава Любшина во многом именно потому, что он совсем не похож на тот образ разведчика, который представляли в кино ранее, зато у него было обаяние и скромная внешность. На роль Генриха Шварцкопфа режиссер долго не мог найти артиста, пока почти случайно на встретил Олега Янковского, для которого эта роль стала первой в кино.

В этой же серии Владимир Басов ярко сыграл небольшую роль советского разведчика Бруно, который встречается с Беловым, напутствует его, а в конце серии, уже находясь в немецкой армии, ценой жизни успевает передать по радио сообщение о нападении Германии на СССР.

Фильм снимали на киностудии «Мосфильм» при участии киностудии «ДЕФА» (ГДР) и польской студии «Старт». Съемки проходили в Калининграде, Кракове и в Берлине. Кроме советских актеров, в фильме были заняты артисты из ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии и Югославии. Басов хотел показать масштаб антифашистского сопротивления, о котором уже тогда стали забывать.

Первая и вторая серии фильма вышли на экран 19 августа 1968 года, третья и четвертая — через две недели, 3 сентября. Еще до конца года фильм в Советском Союзе посмотрели 134 миллиона 500 тысяч зрителей. Это был настоящий успех!

Создавая фильм, Басов хотел, чтобы главный герой мог быть очень разным, общаясь с врагами: строгим или почтительным, дружелюбным или сдержанным, но глаза его должны были оставаться застывшими, безжизненными. Только в конце фильма, когда к Белову в госпиталь приезжает мать, его глаза оживают.

Находясь на войне, Владимир Басов писал своей матери так часто, как только мог, и она — Александра Ивановна — бережно собирала эти письма в папку, перечитывала их и дождалась сына с войны. А он ожил, вернулся к жизни и наконец осуществил свою давнюю мечту — стал снимать кино, которое будут помнить еще долго, как и самого кинорежиссера Владимира Павловича Басова.

Татьяна Гатова