Тайны спецслужб

В московском издательстве «Яуза» в серии «Запретные войны» вышло в свет второе издание книги сотрудницы военного информационного агентства «Ваяр» Ларисы Кучеровой «КГБ в Афганистане».

Для граждан канувшего в Лету Советского Союза афганская война (1979–1989 гг.) завершилась много лет тому назад… Но до сих пор остается немало вопросов. Победил ли в ней СССР? Кого победил, против кого и с кем воевала наша могучая держава? Какие цели ставили руководители партии и правительства перед войсками, ушедшими в далекий и тяжкий поход?..

Вот уже много лет писатели, историки, родные и близкие солдат-«афганцев», журналисты и участники тех событий пишут и издают сборники воспоминаний ветеранов афганской войны. Чтобы те, кто принимает решения, не забывали об их последствиях…

И в длинном ряду этих книг свое законное место занимает работа нашей коллеги, талантливой журналистки Ларисы Кучеровой «КГБ в Афганистане», второе издание которой увидело свет в этом году в московском издательстве «Яуза».

В течение нескольких лет Лариса собирала правдивые рассказы офицеров военной контрразведки и других структурных подразделений Комитета госбезопасности, которые волею судеб и командования отправились для дальнейшего прохождения службы в Демократическую Республику Афганистан. В этой книге освещены основные направления их деятельности.

Это издание заполняет многие белые пятна той войны. Как мы все понимаем, профессия «чекиста» не располагает ни к излишней разговорчивости, ни к избыточной информативности. Однако автору сборника очерков удалось их «разговорить», и перед читателем проходят будни прославленной 40‑й армии, показанные через призму деятельности сотрудников военной контрразведки и бойцов спецподразделений КГБ СССР «Каскад» и «Зенит», операции сотрудников нелегальной разведки и работа советских советников, отправленных «за речку» по линии КГБ… На страницах книги перед нами открывается жизнь на войне в самых различных ее проявлениях: бои и засады, допросы пленных душманов и портреты знаменитых главарей афганских мятежников, гарнизонный быт и армейский фольклор, госпитали и письма из дома, ранения и смерти…

Неизвестные подробности штурма дворца Амина и захват американских военных советников, спасение советских солдат из душманского плена и охота за караванами с оружием, физическое устранение непримиримых лидеров моджахедов и игра на противоречиях и конфликтах между отрядами мятежников. Оперативные разработки и силовые операции, сверхсложные многоходовые разведигры и боевая работа отрядов специального назначения. И это — далеко не полный перечень затронутых автором тем.

Читая «КГБ в Афганистане», я много раз ловил себя на мысли о том, что эта книга должна была выйти гораздо раньше, еще в годы афганской войны. В этом-то и кроется великий смысл профессии военного журналиста: народ обязан знать, что и как делают его лучшие сыны и дочери, надевшие военную форму и взявшие в руки оружие. А власть должна знать о том, как живут ее служивые люди не только из победных реляций, боевых донесений и отчетов…

Книга Ларисы Кучеровой не претендует на всеобъемлющее исследование деятельности советских спецслужб в далекой южной стране. Это рассказы тех офицеров, благодаря которым была спасена не одна тысяча жизней советских парней. История далекой войны, отраженная в судьбах ее участников. И за это им — большое спасибо от солдатских жен, детей и родителей!

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Необратимое Время все глубже уносит в прошлое колонны 40‑й армии, долгие годы колесившие по чужой негостеприимной земле. Во мглу Истории уходят танкисты и медики, летчики и артиллеристы, десантники и связисты. Песок засыпал солдатские окопы…

Что же остается нам?

Только правдивые книги!

Андрей Данилов, «Ваяр», фото Вадима Опарина