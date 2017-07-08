В «царстве» электронных блоков…

Самой важной и интересной из всех авиационных профессий считает свою специальность начальник расчета диагностики и ремонта авиационного оборудования техническо-эксплуатационной части батальона технического обеспечения в/ч 19764 гвардии старший лейтенант Сергей Коршак.

— Знаете, а ведь решение стать офицером я принял спонтанно, — признался в разговоре Сергей. — Буквально за полгода до окончания средней школы в моей родной деревне Липники Дрогичинского района Брестской области. Профессиональных военных у меня в роду не было, родители трудились в сфере образования. Правда, с юных лет я обожал смотреть военные кинофильмы, из которых любимой картиной стал «Днепровский рубеж». Глядя на героев таких кинолент, начинаешь испытывать чувство глубокого уважения к людям в военной форме, чья задача — защищать мир и покой на нашей земле. Ну а раз решение принято, надо, отбросив все колебания, двигаться к достижению намеченной цели. Вот так я в 2009 году переступил порог Военной академии, стал курсантом авиационного факультета.

По словам гвардии старшего лейтенанта Коршака, специальность «техническая эксплуатация электросистем и пилотажных навигационных комплексов летательных аппаратов», по которой он принял решение обучаться, многим его ровесникам могла бы показаться скучной, обыденной, лишенной авиационной романтики. Больших трудов стоило Сергею убедить друзей и знакомых в том, что его специальность — одна из самых важных. Без надежной работы авиационного оборудования невозможно выполнить ни один полет. Данная специальность по-настоящему увлекла курсанта, а когда Сергей после выпуска прибыл для прохождения службы в в/ч 19764, то окончательно уверился, что оказался в своей стихии.

В то время технический расчет ТЭЧ, которым сегодня руководит Сергей Коршак, еще только создавался. Личному составу нового небольшого подразделения пришлось осваивать технологию ремонтных работ электронных блоков. Ранее такие блоки в воинской части не ремонтировали. Их отправляли на завод. Тем не менее с ответственным заданием специалисты авиационной ТЭЧ воинской части успешно справились, в сжатые сроки освоили ремонт электронных блоков прямо на авиационной базе. Объем выполняемых работ был значительный.

— Во многом в освоении тонкостей своей армейской профессии я обязан моим наставникам — майорам запаса Олегу Цяцьке и Владимиру Баранову, — продолжил рассказ собеседник. — Они охотно делились своим богатейшим профессиональным опытом эксплуатации авиационной техники. Полученные с их помощью знания и навыки пришлись как нельзя кстати. Честно говоря, и не думал, что уже через год после прихода в воинскую часть мне доверят руководство новым расчетом. На этой должности я сменил капитана запаса Игоря Юдевича. Вместе с ним мы, по сути, и создавали данное структурное подразделение ТЭЧ.

Сегодня расчет под командованием гвардии старшего лейтенанта Сергея Коршака полностью справляется со своими задачами, своевременно и качественно выполняет диагностику и ремонт электронных блоков авиационной техники. В подчинении у офицера — старательные и умелые специалисты. Личный состав расчета не раз поощрялся командованием воинской части за качественную работу.

Сергей Коршак считает, что любой уважающий себя специалист должен не останавливаться на достигнутом, а стремиться к совершенствованию профессиональных знаний и навыков. Его девиз — не стоять на месте, постоянно идти вперед. Прослужив определенное время в авиационной воинской части, Сергей решил поступать в научноориентированную магистратуру Военной академии. Это желание офицер успешно осуществил год назад. В настоящий момент он занимается научной работой в области технического обеспечения эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.

— Учился я всегда с удовольствием, — подчеркнул Сергей. — И в школе, и в академии, и сейчас, когда стал магистрантом ведущего военного вуза страны. Хоть и тяжеловато совмещать заочное обучение со службой. В течение года, к примеру, необходимо сдавать пять сессий. Знания, получаемые в магистратуре, позволяют мне и дальше совершенствоваться как техническому специалисту.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора